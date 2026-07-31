Инвентарь для подметания

Подметание – это так просто! Наши высококачественные продукты, изготовленные из прочных материалов, значительно облегчают подметание полов и гарантируют достижение профессиональных результатов этой работы.

Kärcher Щетки и совки

Щетки и совки

Незаменимые помощники в повседневной уборке: классическое решение для сбора мусора в любых помещениях.

Перейти к продукту
Kärcher Щетки и рукоятки

Щетки и рукоятки

Эффективное и эргономичное решение для удаления пыли и мусора.

Перейти к продукту
Kärcher Щипцы для крупного мусора

Щипцы для крупного мусора

Для уборки в помещениях и на открытом воздухе: решение для сбора крупного мусора без утомительных наклонов.

Перейти к продукту
Kärcher