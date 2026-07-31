Инвентарь для подметания
Подметание – это так просто! Наши высококачественные продукты, изготовленные из прочных материалов, значительно облегчают подметание полов и гарантируют достижение профессиональных результатов этой работы.
Щетки и совки
Незаменимые помощники в повседневной уборке: классическое решение для сбора мусора в любых помещениях.
Щетки и рукоятки
Эффективное и эргономичное решение для удаления пыли и мусора.
Щипцы для крупного мусора
Для уборки в помещениях и на открытом воздухе: решение для сбора крупного мусора без утомительных наклонов.