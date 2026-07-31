Инвентарь для сухой уборки полов и поверхностей

Профессиональный инвентарь Kärcher рассчитан на ежедневную интенсивную эксплуатацию на коммерческих объектах. Хлопковые мопы для удаления пыли выдерживают до 150 циклов промышленной стирки при температуре до 60 °C, а салфетки из микрофибры Premium — до 300 циклов при температуре до 90 °C. Держатели изготовлены из алюминия и полиамида, усиленного стекловолокном, и совместимы с унифицированной системой соединения LAMPO (MultiLink), что позволяет комбинировать насадки с телескопическими рукоятками различной длины. Совковая система для сбора мусора с прорезиненной ручкой и заслонкой с резиновой кромкой обеспечивает гигиеничный сбор мусора без необходимости наклоняться.