Инвентарь для сухой уборки полов и поверхностей

Наши высококачественные продукты значительно облегчают сухую уборку полов и различных других поверхностей. Они позволяют выполнять работу быстро и без больших усилий.

Kärcher Инвентарь для очистки полов от пыли

Инвентарь для очистки полов от пыли

Благодаря нашему ручному уборочному инвентарю на полу не останется ни пылинки. Он очень удобен в применении и обеспечивает легкую уборку больших площадей.

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Kärcher Инвентарь для подметания

Инвентарь для подметания

Подметание – это так просто! Наши высококачественные продукты, изготовленные из прочных материалов, значительно облегчают подметание полов и гарантируют достижение профессиональных результатов этой работы.

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Kärcher Инвентарь для удаления пыли с поверхностей

Инвентарь для удаления пыли с поверхностей

Вытирание пыли без труда: наши продукты эффективно связывают и удаляют пыль, находящуюся на любых поверхностях и предметах, – до последней пылинки.

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Kärcher

Часто задаваемые вопросы

Профессиональный инвентарь Kärcher рассчитан на ежедневную интенсивную эксплуатацию на коммерческих объектах. Хлопковые мопы для удаления пыли выдерживают до 150 циклов промышленной стирки при температуре до 60 °C, а салфетки из микрофибры Premium — до 300 циклов при температуре до 90 °C. Держатели изготовлены из алюминия и полиамида, усиленного стекловолокном, и совместимы с унифицированной системой соединения LAMPO (MultiLink), что позволяет комбинировать насадки с телескопическими рукоятками различной длины. Совковая система для сбора мусора с прорезиненной ручкой и заслонкой с резиновой кромкой обеспечивает гигиеничный сбор мусора без необходимости наклоняться.

Инвентарь предназначен для всех типов твёрдых напольных покрытий и различных поверхностей внутри помещений. Хлопковые мопы для удаления пыли (доступны с рабочей шириной 60 и 120 см) подходят для гладких и слегка структурированных покрытий, таких как ламинат, ПВХ, линолеум и натуральный камень. Синтетический акриловый моп удерживает пыль за счёт электростатического притяжения и предназначен исключительно для сухой уборки гладких полов. Для удаления пыли и паутины с труб, стеллажей, карнизов и других поверхностей на высоте используется метёлка ECO!Duster с телескопической рукояткой длиной от 97 до 184 см.

Цветовая кодировка позволяет разграничить инвентарь по зонам уборки и предотвращает перенос загрязнений между ними. Салфетки из микрофибры Premium доступны в четырёх цветах: синем, красном, жёлтом и зелёном. Каждый цвет закрепляется за определённой зоной уборки — например, красный используется для санитарных помещений, синий для общих зон, а жёлтый для кухонь. В медицинских учреждениях такой подход является частью системы инфекционного контроля, а в гостиницах и ресторанах помогает соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Нет, для соблюдения гигиенических стандартов каждая зона должна иметь отдельный комплект инвентаря. Именно поэтому Kärcher использует систему цветовой кодировки: салфетки и мопы с цветными ярлыками закрепляются за конкретными зонами уборки. Это исключает случайное использование инвентаря из санитарных помещений, например, в зале ресторана. Унифицированная система соединения LAMPO (MultiLink) позволяет быстро менять насадки на держателе, сохраняя при этом чёткое разделение инвентаря по зонам уборки.

Срок службы зависит от типа материала и соблюдения рекомендаций по стирке. Хлопковые мопы для удаления пыли рассчитаны примерно на 150 циклов стирки при рекомендованной температуре 60 °C. Синтетические акриловые мопы выдерживают около 100 циклов при температуре до 40 °C. Салфетки из микрофибры Premium — до 300 циклов при рекомендованной температуре 60 °C, с допустимой стиркой до 90 °C. Использование сушильной машины при высоких температурах и кондиционера для белья сокращает срок службы. Рекомендуется контролировать состояние ворса и заменять насадку при снижении эффективности сбора пыли.

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