Інвентар для сухого прибирання підлог і поверхонь

Професійний інвентар Kärcher розрахований на щоденну інтенсивну експлуатацію на комерційних об'єктах. Бавовняні мопи для знепилювання витримують до 150 циклів промислового прання при температурі до 60 °C, серветки з мікроволокна Premium — до 300 циклів при температурі до 90 °C. Тримачі виготовлені з алюмінію та поліаміду, зміцненого скловолокном, і сумісні з уніфікованою системою з'єднання LAMPO (MultiLink), що дає змогу комбінувати насадки з телескопічними рукоятками різної довжини. Совкова система для збору сміття з прогумованою ручкою та заслінкою з гумовою смужкою забезпечує гігієнічне збирання без нахилів.