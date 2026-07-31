Інвентар для сухого прибирання підлог і поверхонь

Наші високоякісні продукти значно полегшують сухе прибирання підлог і різних інших поверхонь. Вони дають змогу виконувати роботу швидко та без великих зусиль.

Kärcher Інвентар для очищення підлог від пилу

Інвентар для очищення підлог від пилу

Завдяки нашому ручному прибиральному інвентарю на підлозі не залишиться ні пилинки. Він дуже зручний у застосуванні та забезпечує легке прибирання великих площ.

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Kärcher Інвентар для підмітання

Інвентар для підмітання

Підмітання - це так просто! Наші високоякісні продукти, виготовлені з міцних матеріалів, значно полегшують підмітання підлог і гарантують досягнення професійних результатів цієї роботи.

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Kärcher Інвентар для видалення пилу з поверхонь

Інвентар для видалення пилу з поверхонь

Витирання пилу без зусиль: наші продукти ефективно зв'язують і видаляють пил, що знаходиться на будь-яких поверхнях і предметах, - до останньої пилинки.

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Kärcher

Поширені запитання

Професійний інвентар Kärcher розрахований на щоденну інтенсивну експлуатацію на комерційних об'єктах. Бавовняні мопи для знепилювання витримують до 150 циклів промислового прання при температурі до 60 °C, серветки з мікроволокна Premium — до 300 циклів при температурі до 90 °C. Тримачі виготовлені з алюмінію та поліаміду, зміцненого скловолокном, і сумісні з уніфікованою системою з'єднання LAMPO (MultiLink), що дає змогу комбінувати насадки з телескопічними рукоятками різної довжини. Совкова система для збору сміття з прогумованою ручкою та заслінкою з гумовою смужкою забезпечує гігієнічне збирання без нахилів.

Інвентар призначений для всіх типів твердих підлогових покриттів та різних поверхонь у приміщенні. Бавовняні мопи для знепилювання (доступні з робочою шириною 60 та 120 см) підходять для гладких і злегка структурованих покриттів — ламінату, ПВХ, лінолеуму, натурального каменю. Синтетичний моп із акрилу зв'язує пил за принципом електростатичного тяжіння і призначений виключно для сухого прибирання гладких підлог. Для видалення пилу та павутиння з труб, стелажів, карнизів та інших поверхонь на висоті використовується мітла ECO!Duster з телескопічною рукояткою 97–184 см.

Кольорове кодування розмежовує інвентар за зонами прибирання і запобігає перенесенню забруднень між ними. Серветки з мікроволокна Premium доступні в 4 кольорах: синій, червоний, жовтий і зелений. Кожен колір закріплюється за окремою зоною — наприклад, червоний для санітарних приміщень, синій для загальних зон, жовтий для кухонь. У лікарнях це частина протоколу інфекційного контролю, а в готелях і ресторанах — обов'язкова санітарна вимога.

Ні, для дотримання гігієнічних стандартів кожна зона повинна мати окремий комплект інвентарю. Саме для цього Kärcher впроваджує систему кольорового кодування: серветки та мопи з різними кольоровими ярличками закріплюються за конкретними зонами. Це виключає випадкове використання інвентарю із санвузла, наприклад, у залі ресторану. Уніфікована система з'єднання LAMPO (MultiLink) дає змогу швидко змінити насадку на тримачі, зберігаючи при цьому розподіл за зонами.

Термін служби залежить від типу матеріалу та дотримання рекомендацій з прання. Бавовняні мопи для знепилювання розраховані приблизно на 150 циклів прання при рекомендованій температурі 60 °C. Синтетичні мопи з акрилу витримують близько 100 циклів при температурі до 40 °C. Серветки з мікроволокна Premium — до 300 циклів при рекомендованій температурі 60 °C (допускається до 90 °C). Використання сушильної машини при високих температурах та кондиціонера для білизни скорочує термін служби. Рекомендовано контролювати стан ворсу та замінювати насадку при зниженні ефективності збору пилу.

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