Транспортні візки, візки для прибирання та візки з відрами
Візок для прибирання — базовий елемент професійного інвентарю для підтримуючого прибирання на будь-якому об'єкті. Різноманітні варіанти базового оснащення, модульна ергономічна конструкція, висока надійність і довгий термін служби прибиральних візків гарантують ефективне й економічне підтримуюче прибирання. Якісне обладнання Kärcher виготовлене з розрахунком на інтенсивну щоденну експлуатацію в умовах готелів, офісів, торгових та виробничих приміщень.
Прибиральний візок FlexoMate
Професійний прибиральний візок FlexoMate прискорює виконання прибиральних робіт і підвищує їхню ефективність. Універсальний модульний візок підходить для вирішення найрізноманітніших завдань на різних об'єктах. Водночас його ергономічна конструкція з регульованими за висотою ручками зменшує навантаження на плечові та променезап'ясткові суглоби.
Прибиральний візок Classic
Наші надійні прибиральні візки вирізняються компактністю, універсальністю та можливістю модульного розширення. Вони оптимально підходять для вирішення будь-яких завдань прибирання на різних об'єктах.
Готельний візок
Готельні візки Kärcher, що оптимально поєднують естетичність з високою функціональністю, відповідають специфічним потребам прибирання в готелях. Велика місткість дає змогу перевозити все необхідне - рушники, туалетний папір, сміттєві мішки тощо. Поворотні колеса забезпечують високу мобільність і можливість легкого переміщення від одного номера до іншого.
Одно- та двохвідерні візки
Широкий асортимент одно- і двовідерних візків дає змогу вибрати оптимальне рішення для будь-якого завдання. Практичність конструкції та зручність у застосуванні гарантують найвищу продуктивність прибирання.
Для яких об'єктів підходять прибиральні візки
Клінінгові компанії. На великих об'єктах із щільним графіком головна проблема — це швидка зміна інвентарю між зонами і бригадами без ризику перехресного забруднення. Прибиральний візок із кольоровим кодуванням відер і модульною конструкцією дозволяє стандартизувати процеси і адаптувати оснащення під різні типи прибирання — від підтримуючого до генерального. При високій інтенсивності використання важлива також зносостійкість: інвентар, який витримує змінний режим роботи на кількох об'єктах, окупається значно швидше.
Готелі. Персонал одночасно транспортує засоби, чисту білизну і відходи. Компактний готельний візок із закритими секціями і чітким розподілом відсіків вирішує цю задачу без компромісів. Для невеликих готелів достатньо базової комплектації, для великих об'єктів із високим завантаженням важлива можливість розширити функціонал під конкретні стандарти обслуговування.
ТРЦ. Великі відкриті площі з постійним потоком людей потребують мобільного і місткого рішення — щоб персонал рідше повертався на базу і встигав реагувати на забруднення в режимі реального часу. Візок для прибирання приміщень із великим запасом витратних матеріалів і стійкою до навантажень конструкцією дозволяє обслуговувати весь об'єкт без зайвих простоїв. На таких площах особливо важлива висока мобільність і можливість інтегрувати додаткове обладнання прямо у візок.
Офіси. Середня інтенсивність прибирання, але підвищені вимоги до зовнішнього вигляду інвентарю: прибирання часто відбувається у присутності співробітників і гостей. Компактний візок для прибирання приміщень із закритим відсіком для відходів не заважає робочому процесу і не привертає зайвої уваги. Для офісів середнього розміру достатньо стандартної комплектації — без зайвої функціональності, але з надійністю, розрахованою на щоденне використання.
Ресторани. У закладах харчування прибиральний візок має чітко відповідати санітарним вимогам: інвентар для кухні, залу і санвузлів не може змішуватись. Кольорове кодування відер і модулів — не зручність, а обов'язкова умова дотримання норм. При середньому навантаженні і необхідності швидко реагувати на забруднення у залі важлива висока мобільність і простота в обслуговуванні.
Лікарні. Вимоги до прибирання в медичних закладах — одні з найвищих: кольорове кодування зон, pre-conditioning мопів і антибактеріальний контроль є не рекомендацією, а регламентом. Візок для прибирання з модулями для попереднього замочування і чітко маркованим інвентарем дозволяє дотримуватись протоколів інфекційного контролю. Висока інтенсивність використання в умовах цілодобової роботи відділень вимагає максимальної зносостійкості — і можливості швидко замінити окремі деталі, не виводячи візок з роботи.
Kärcher і TTS — два експерти, одне рішення
Kärcher і TTS — бренди з підтвердженою експертизою у своїх сферах: Kärcher у виробництві професійного прибирального обладнання, TTS у розробці клінінгового інвентарю та аксесуарів. Це не просто спільний каталог, а інтегровані рішення, де інженерна точність Kärcher поєднується зі спеціалізованим підходом TTS до ергономіки і функціональності інвентарю. Результат — комплексне оснащення, яке працює як єдина система і закриває потреби об'єктів будь-якого масштабу.
Чому варто обирати візки Kärcher і TTS?
Вибір інвентарю для прибирання — це інвестиція, яка впливає на продуктивність персоналу і вартість обслуговування об'єкта в довгостроковій перспективі. Ось що відрізняє візки Kärcher і TTS від середньоринкових рішень:
- Пластикові елементи не піддаються корозії. Лотки, ємності та відра витримують регулярний контакт з агресивними хімічними засобами і не деградують при інтенсивному щоденному використанні — термін служби інвентарю суттєво зростає.
- Металева рама забезпечує міцність при максимальних навантаженнях. Конструкція розрахована на реальні умови роботи — без деформацій і поломок навіть при постійному навантаженні у змінному режимі.
- Модульність лінійки Flexomate дозволяє зібрати конфігурацію саме під ваш об'єкт і задачі, а не адаптуватись під стандартне «усереднене» рішення. Це особливо критично для об'єктів зі складною структурою зон прибирання.
- Запчастини й аксесуари є в наявності. Зношену деталь можна замінити окремо, не купуючи новий візок. Крім того, доступний асортимент модулів дозволяє розширити функціонал інвентарю в міру зростання потреб об'єкта.
- Масштабованість — від мінімальної комплектації для невеликих приміщень до повного оснащення під складні багатозонні задачі.
Прибиральний візок FlexoMate
Професійна лінійка для об'єктів із високим навантаженням і складною структурою зон прибирання: ТРЦ, лікарні, великі клінінгові контракти. Доступна у трьох рівнях комплектації — Swift, Expert і ExpertPro — що дозволяє підібрати оснащення відповідно до реальних задач без переплати за непотрібний функціонал. Підтримує pre-conditioning мопів, інтеграцію додаткового обладнання (зокрема пилососів) і кольорове кодування відер. Конструкція з переробленого пластику та металу розрахована на інтенсивну щоденну експлуатацію. Якщо об'єкт великий і задачі різноманітні — Flexomate дає найширші можливості для налаштування.
Прибиральний візок Classic
Базова універсальна лінійка для об'єктів із середнім навантаженням: офіси, ресторани, невеликі торгові приміщення. Це готове рішення без складної модульності: стандартна схема відро + прес, до шести відер об'ємом 6 і 15 літрів, кольорове кодування для розмежування зон. Компактна і мобільна конструкція добре вписується в обмежені приміщення і не вимагає окремого налаштування під кожен об'єкт. Оптимальний вибір, коли потрібен надійний інвентар без зайвої складності.
Готельний візок
Спеціалізована лінійка, розроблена під специфіку обслуговування номерів. Конструкція враховує роботу у вузьких коридорах, одночасне транспортування чистої та брудної білизни, а також вимоги до акуратного зовнішнього вигляду. Передбачені полиці для білизни, мішки для брудного текстилю і можливість інтеграції обладнання. Підходить для готелів і хостелів будь-якого розміру — від невеликих бутик-готелів до великих мережевих об'єктів із високим завантаженням.
Одно- та двовідерні візки
Мінімалістичне рішення для точкового або планового вологого прибирання на об'єктах будь-якого профілю. Висока мобільність і проста конструкція роблять їх зручними як самостійним інструментом, так і доповненням до основного прибирального візка на великих об'єктах. Доступні варіанти від базового до професійного рівня з різними об'ємами відер і рівнем зносостійкості. Пластик і метал у конструкції забезпечують стійкість до корозії навіть при постійному контакті з хімічними засобами.
Візок як частина системи прибирання
У Kärcher і TTS прибиральний візок — це не окремий продукт, а елемент повноцінної екосистеми прибирання. Широкий асортимент аксесуарів і модулів дозволяє зібрати конфігурацію під конкретний об'єкт, тип задач і інтенсивність роботи — без зайвого обладнання і з точною відповідністю реальним потребам персоналу.
Аксесуари для прибирального візка
Базова функціональність візка розширюється за рахунок додаткових відер об'ємом 6, 15 або 25 літрів — залежно від площі об'єкта і типу прибирання. Для об'єктів із суворими санітарними вимогами передбачені модулі для pre-conditioning: попереднє замочування мопів безпосередньо на візку скорочує час підготовки і забезпечує стабільну якість обробки поверхонь. Управління відходами закривають тримачі для сміттєвих мішків, закриті контейнери та модулі для розділення відходів — все це монтується на раму без додаткових інструментів.
Для персоналізації візка
Щоб весь необхідний інвентар був під рукою, візок можна оснастити тримачами для швабр і мопів, щіток і скребків, а також полицями і кошиками для витратних матеріалів. Для об'єктів, де прибиральний персонал працює разом із технікою, передбачені модулі для інтеграції обладнання — пилососів і мийних машин. Бокові панелі та закриті секції дозволяють захистити вміст візка від сторонніх очей і забезпечити охайний вигляд у публічних зонах.
Для готельного візка
Готельний візок комплектується під специфіку обслуговування номерів: текстильні або ПВХ мішки для брудної білизни, окремі полиці для чистої білизни, відділення для рушників і постільних комплектів. Для зручності прибирання в номерах передбачені контейнери для сміття та тримачі для туалетного паперу і витратних матеріалів — щоб персонал міг поповнювати запаси без зайвих походів на склад.
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Професійний візок для прибирання Kärcher — це надійний інвентар із тривалим терміном служби, що забезпечує ефективне прибирання на об'єктах будь-якого масштабу. Щоб купити візок для прибирання Kärcher, зробіть запит на нашому сайті або зв'яжіться з нами.
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