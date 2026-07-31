Уборочные и транспортные тележки, тележки с ведрами
Тележка для уборки — базовый элемент профессионального инвентаря для текущей уборки на любом объекте. Разнообразные варианты базовой комплектации, модульная эргономичная конструкция, высокая надежность и длительный срок службы уборочных тележек гарантируют эффективную и экономичную текущую уборку. Качественное оборудование Kärcher изготовлено с расчетом на интенсивную ежедневную эксплуатацию в условиях отелей, офисов, торговых и производственных помещений.
Уборочная тележка FlexoMate
Профессиональная уборочная тележка FlexoMate ускоряет выполнение уборочных работ и повышает их эффективность. Универсальная модульная тележка подходит для решения самых разнообразных задач на разных объектах. При этом ее эргономичная конструкция с регулируемыми по высоте рукоятками уменьшает нагрузку на плечевые и лучезапястные суставы.
Уборочная тележка Classic
Наши надежные уборочные тележки отличаются компактностью, универсальностью и возможностью модульного расширения. Они оптимально подходят для решения любых задач уборки на разных объектах.
Гостиничная тележка
Гостиничные тележки Kärcher, оптимально сочетающие эстетичность с высокой функциональностью, отвечают специфическим потребностям уборки в гостиницах. Большая вместимость позволяет перевозить все необходимое – полотенца, туалетную бумагу, мусорные мешки и т. д. Поворотные колеса обеспечивают высокую мобильность и возможность легкого перемещения от одного номера к другому.
Одно- и двухведерные тележки
Широкий ассортимент одно- и двухведерных тележек позволяет выбрать оптимальное решение для любой задачи. Практичность конструкции и удобство в применении гарантируют высочайшую производительность уборки.
Для каких объектов подходят тележки для уборки
Клининговые компании. На крупных объектах с плотным графиком основная проблема — это быстрая смена инвентаря между зонами и бригадами без риска перекрестного загрязнения. Уборочная тележка для ведер с цветовой кодировкой и модульной конструкцией позволяет стандартизировать процессы и адаптировать оснащение под различные типы уборки — от поддерживающей до генеральной. При высокой интенсивности использования важна также износостойкость: инвентарь, который выдерживает сменный режим работы на нескольких объектах, окупается значительно быстрее.
Отели. Персонал одновременно перевозит инвентарь, чистое белье и отходы. Компактная гостиничная тележка с закрытыми секциями и четким распределением отсеков решает эту задачу без компромиссов. Для небольших отелей достаточно базовой комплектации, для крупных объектов с высокой загрузкой важна возможность расширить функционал под конкретные стандарты обслуживания.
ТРЦ. Большие открытые площади с постоянным потоком людей требуют мобильного и вместительного решения — чтобы персонал реже возвращался на базу и успевал реагировать на загрязнения в режиме реального времени. Тележка для уборки помещений с большим запасом расходных материалов и устойчивой к нагрузкам конструкцией позволяет обслуживать весь объект без лишних простоев. На таких площадях особенно важна высокая мобильность и возможность интегрировать дополнительное оборудование прямо в тележку.
Офисы. Средняя интенсивность уборки, но повышенные требования к внешнему виду инвентаря: уборка часто проводится в присутствии сотрудников и гостей. Компактная тележка для уборки помещений с закрытым отсеком для отходов не мешает рабочему процессу и не привлекает лишнего внимания. Для офисов среднего размера достаточно стандартной комплектации — без лишней функциональности, но с надежностью, рассчитанной на ежедневное использование.
Рестораны. В заведениях общественного питания уборочная тележка должна строго соответствовать санитарным требованиям: инвентарь для кухни, зала и санузлов не должен смешиваться. Цветовая кодировка ведер и модулей — не удобство, а обязательное условие соблюдения норм. При средней нагрузке и необходимости быстро реагировать на загрязнения в зале важна высокая мобильность и простота в обслуживании.
Больницы. Требования к уборке в медицинских учреждениях — одни из самых высоких: цветовая кодировка зон, предварительная обработка мопов и антибактериальный контроль — это не рекомендация, а обязательное требование. Тележка для уборки с модулями для предварительного замачивания и четко маркированным инвентарем позволяет соблюдать протоколы инфекционного контроля. Высокая интенсивность использования в условиях круглосуточной работы отделений требует максимальной износостойкости — и возможности быстро заменить отдельные детали, не выводя тележку из строя.
Kärcher и TTS — два эксперта, одно решение
Kärcher и TTS — бренды с проверенной экспертизой в своих сферах: Kärcher в производстве профессионального уборочного оборудования, TTS в разработке клинингового инвентаря и аксессуаров. Это не просто совместный каталог, а интегрированные решения, в которых инженерная точность Kärcher сочетается со специализированным подходом TTS к эргономике и функциональности инвентаря. Результат — комплексное оснащение, которое работает как единая система и удовлетворяет потребности объектов любого масштаба.
Почему стоит выбирать тележки Kärcher и TTS?
Выбор уборочного инвентаря — это инвестиция, которая влияет на производительность персонала и стоимость обслуживания объекта в долгосрочной перспективе. Вот что отличает тележки Kärcher и TTS от среднерыночных решений:
- Пластиковые элементы не подвержены коррозии. Лотки, емкости и ведра выдерживают регулярный контакт с агрессивными химическими средствами и не деградируют при интенсивном ежедневном использовании — срок службы инвентаря существенно увеличивается.
- Металлическая рама обеспечивает прочность при максимальных нагрузках. Конструкция рассчитана на реальные условия работы — без деформаций и поломок даже при постоянной нагрузке в переменном режиме.
- Модульность линейки Flexomate позволяет собрать конфигурацию именно под ваш объект и задачи, а не адаптироваться под стандартное «усредненное» решение. Это особенно важно для объектов со сложной структурой зон уборки.
- Запчасти и аксессуары имеются в наличии. Изношенную деталь можно заменить отдельно, не покупая новую тележку. Кроме того, доступный ассортимент модулей позволяет расширить функционал инвентаря по мере роста потребностей объекта.
- Масштабируемость — от минимальной комплектации для небольших помещений до полного оснащения под сложные многозонные задачи.
Уборочная тележка FlexoMate
Профессиональная линейка для объектов с высокой нагрузкой и сложной структурой зон уборки: ТРЦ, больницы, крупные клининговые контракты. Доступна в трёх уровнях комплектации — Swift, Expert и ExpertPro — что позволяет подобрать оснащение в соответствии с реальными задачами без переплаты за ненужный функционал. Поддерживает pre-conditioning мопов, интеграцию дополнительного оборудования (в частности пылесосов) и цветовую кодировку ведер. Конструкция из переработанного пластика и металла рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Если объект большой и задачи разнообразны — Flexomate дает самые широкие возможности для настройки.
Уборочная тележка Classic
Базовая универсальная линейка для объектов со средней нагрузкой: офисы, рестораны, небольшие торговые помещения. Это готовое решение без сложной модульности: стандартная схема «ведро + пресс», до шести ведер объемом 6 и 15 литров, цветовая маркировка для разграничения зон. Компактная и мобильная тележка с ведром, конструкция которой хорошо вписывается в ограниченные помещения и не требует отдельной настройки под каждый объект. Оптимальный выбор, когда нужен надежный инвентарь без лишней сложности.
Гостиничная тележка
Специализированная линейка, разработанная с учетом особенностей обслуживания номеров. Конструкция учитывает работу в узких коридорах, одновременную транспортировку чистого и грязного белья, а также требования к аккуратному внешнему виду. Предусмотрены полки для белья, мешки для грязного текстиля и возможность интеграции оборудования. Подходит для отелей и хостелов любого размера — от небольших бутик-отелей до крупных сетевых объектов с высокой загрузкой.
Одно- и двухколесные тележки
Минималистичное решение для точечной или плановой влажной уборки на объектах любого профиля. Высокая мобильность и простая конструкция делают их удобными как в качестве самостоятельного инструмента, так и в качестве дополнения к основной уборочной тележке на крупных объектах. Доступны варианты от базового до профессионального уровня с различными объемами ведер и уровнем износостойкости. Пластик и металл в конструкции обеспечивают устойчивость к коррозии даже при постоянном контакте с химическими средствами.
Тележка как часть системы уборки
В компаниях Kärcher и TTS уборочная тележка — это не отдельный продукт, а элемент полноценной уборочной системы. Широкий ассортимент аксессуаров и модулей позволяет собрать конфигурацию под конкретный объект, тип задач и интенсивность работы — без лишнего оборудования и с точным соответствием реальным потребностям персонала.
Аксессуары для уборочной тележки
Базовая функциональность тележки расширяется за счет дополнительных ведер объемом 6, 15 или 25 литров — в зависимости от площади объекта и типа уборки. Для объектов со строгими санитарными требованиями предусмотрены модули для pre-conditioning: предварительное замачивание мопов непосредственно на тележке сокращает время подготовки и обеспечивает стабильное качество обработки поверхностей. Управление отходами обеспечивают держатели для мусорных мешков, закрытые контейнеры и модули для разделения отходов — все это монтируется на раму без дополнительных инструментов.
Для индивидуальной настройки тележки
Чтобы весь необходимый инвентарь был под рукой, тележку можно оснастить держателями для швабр и мопов, щеток и скребков, а также полками и корзинами для расходных материалов. Для объектов, где уборочный персонал работает вместе с техникой, предусмотрены модули для интеграции оборудования — пылесосов и моющих машин. Боковые панели и закрытые секции позволяют защитить содержимое тележки от посторонних глаз и обеспечить опрятный вид в общественных зонах.
Для гостиничной тележки
Отельная тележка комплектуется с учетом специфики обслуживания номеров: текстильные или ПВХ-мешки для грязного белья, отдельные полки для чистого белья, отделения для полотенец и постельных комплектов. Для удобства уборки в номерах предусмотрены контейнеры для мусора и держатели для туалетной бумаги и расходных материалов — чтобы персонал мог пополнять запасы без лишних походов на склад.
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Профессиональные тележки для уборки Kärcher — это надежное оборудование с длительным сроком службы, обеспечивающее эффективную уборку на объектах любого масштаба. Чтобы приобрести тележку для уборки Kärcher, оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами.
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