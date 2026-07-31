Уборочные и транспортные тележки, тележки с ведрами

Тележка для уборки — базовый элемент профессионального инвентаря для текущей уборки на любом объекте. Разнообразные варианты базовой комплектации, модульная эргономичная конструкция, высокая надежность и длительный срок службы уборочных тележек гарантируют эффективную и экономичную текущую уборку. Качественное оборудование Kärcher изготовлено с расчетом на интенсивную ежедневную эксплуатацию в условиях отелей, офисов, торговых и производственных помещений.

Kärcher Уборочная тележка FlexoMate

Уборочная тележка FlexoMate

Профессиональная уборочная тележка FlexoMate ускоряет выполнение уборочных работ и повышает их эффективность. Универсальная модульная тележка подходит для решения самых разнообразных задач на разных объектах. При этом ее эргономичная конструкция с регулируемыми по высоте рукоятками уменьшает нагрузку на плечевые и лучезапястные суставы.

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Kärcher Уборочная тележка Classic

Уборочная тележка Classic

Наши надежные уборочные тележки отличаются компактностью, универсальностью и возможностью модульного расширения. Они оптимально подходят для решения любых задач уборки на разных объектах.

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Kärcher Гостиничная тележка

Гостиничная тележка

Гостиничные тележки Kärcher, оптимально сочетающие эстетичность с высокой функциональностью, отвечают специфическим потребностям уборки в гостиницах. Большая вместимость позволяет перевозить все необходимое – полотенца, туалетную бумагу, мусорные мешки и т. д. Поворотные колеса обеспечивают высокую мобильность и возможность легкого перемещения от одного номера к другому.

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Kärcher Одно- и двухведерные тележки

Одно- и двухведерные тележки

Широкий ассортимент одно- и двухведерных тележек позволяет выбрать оптимальное решение для любой задачи. Практичность конструкции и удобство в применении гарантируют высочайшую производительность уборки.

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Kärcher

Для каких объектов подходят тележки для уборки

Клининговые компании

Клининговые компании. На крупных объектах с плотным графиком основная проблема — это быстрая смена инвентаря между зонами и бригадами без риска перекрестного загрязнения. Уборочная тележка для ведер с цветовой кодировкой и модульной конструкцией позволяет стандартизировать процессы и адаптировать оснащение под различные типы уборки — от поддерживающей до генеральной. При высокой интенсивности использования важна также износостойкость: инвентарь, который выдерживает сменный режим работы на нескольких объектах, окупается значительно быстрее.

Отели

Отели. Персонал одновременно перевозит инвентарь, чистое белье и отходы. Компактная гостиничная тележка с закрытыми секциями и четким распределением отсеков решает эту задачу без компромиссов. Для небольших отелей достаточно базовой комплектации, для крупных объектов с высокой загрузкой важна возможность расширить функционал под конкретные стандарты обслуживания.

ТРЦ

ТРЦ. Большие открытые площади с постоянным потоком людей требуют мобильного и вместительного решения — чтобы персонал реже возвращался на базу и успевал реагировать на загрязнения в режиме реального времени. Тележка для уборки помещений с большим запасом расходных материалов и устойчивой к нагрузкам конструкцией позволяет обслуживать весь объект без лишних простоев. На таких площадях особенно важна высокая мобильность и возможность интегрировать дополнительное оборудование прямо в тележку.

Офисы

Офисы. Средняя интенсивность уборки, но повышенные требования к внешнему виду инвентаря: уборка часто проводится в присутствии сотрудников и гостей. Компактная тележка для уборки помещений с закрытым отсеком для отходов не мешает рабочему процессу и не привлекает лишнего внимания. Для офисов среднего размера достаточно стандартной комплектации — без лишней функциональности, но с надежностью, рассчитанной на ежедневное использование.

Рестораны

Рестораны. В заведениях общественного питания уборочная тележка должна строго соответствовать санитарным требованиям: инвентарь для кухни, зала и санузлов не должен смешиваться. Цветовая кодировка ведер и модулей — не удобство, а обязательное условие соблюдения норм. При средней нагрузке и необходимости быстро реагировать на загрязнения в зале важна высокая мобильность и простота в обслуживании.

Больницы

Больницы. Требования к уборке в медицинских учреждениях — одни из самых высоких: цветовая кодировка зон, предварительная обработка мопов и антибактериальный контроль — это не рекомендация, а обязательное требование. Тележка для уборки с модулями для предварительного замачивания и четко маркированным инвентарем позволяет соблюдать протоколы инфекционного контроля. Высокая интенсивность использования в условиях круглосуточной работы отделений требует максимальной износостойкости — и возможности быстро заменить отдельные детали, не выводя тележку из строя.

Kärcher и TTS

Kärcher и TTS — два эксперта, одно решение

Kärcher и TTS — бренды с проверенной экспертизой в своих сферах: Kärcher в производстве профессионального уборочного оборудования, TTS в разработке клинингового инвентаря и аксессуаров. Это не просто совместный каталог, а интегрированные решения, в которых инженерная точность Kärcher сочетается со специализированным подходом TTS к эргономике и функциональности инвентаря. Результат — комплексное оснащение, которое работает как единая система и удовлетворяет потребности объектов любого масштаба.


Почему стоит выбирать тележки Kärcher и TTS?

Выбор уборочного инвентаря — это инвестиция, которая влияет на производительность персонала и стоимость обслуживания объекта в долгосрочной перспективе. Вот что отличает тележки Kärcher и TTS от среднерыночных решений:

  • Пластиковые элементы не подвержены коррозии. Лотки, емкости и ведра выдерживают регулярный контакт с агрессивными химическими средствами и не деградируют при интенсивном ежедневном использовании — срок службы инвентаря существенно увеличивается.
  • Металлическая рама обеспечивает прочность при максимальных нагрузках. Конструкция рассчитана на реальные условия работы — без деформаций и поломок даже при постоянной нагрузке в переменном режиме.
  • Модульность линейки Flexomate позволяет собрать конфигурацию именно под ваш объект и задачи, а не адаптироваться под стандартное «усредненное» решение. Это особенно важно для объектов со сложной структурой зон уборки.
  • Запчасти и аксессуары имеются в наличии. Изношенную деталь можно заменить отдельно, не покупая новую тележку. Кроме того, доступный ассортимент модулей позволяет расширить функционал инвентаря по мере роста потребностей объекта.
  • Масштабируемость — от минимальной комплектации для небольших помещений до полного оснащения под сложные многозонные задачи.
Уборочная тележка FlexoMate

Уборочная тележка FlexoMate

Профессиональная линейка для объектов с высокой нагрузкой и сложной структурой зон уборки: ТРЦ, больницы, крупные клининговые контракты. Доступна в трёх уровнях комплектации — Swift, Expert и ExpertPro — что позволяет подобрать оснащение в соответствии с реальными задачами без переплаты за ненужный функционал. Поддерживает pre-conditioning мопов, интеграцию дополнительного оборудования (в частности пылесосов) и цветовую кодировку ведер. Конструкция из переработанного пластика и металла рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Если объект большой и задачи разнообразны — Flexomate дает самые широкие возможности для настройки.

FlexoMate
Уборочная тележка Classic

Уборочная тележка Classic

Базовая универсальная линейка для объектов со средней нагрузкой: офисы, рестораны, небольшие торговые помещения. Это готовое решение без сложной модульности: стандартная схема «ведро + пресс», до шести ведер объемом 6 и 15 литров, цветовая маркировка для разграничения зон. Компактная и мобильная тележка с ведром, конструкция которой хорошо вписывается в ограниченные помещения и не требует отдельной настройки под каждый объект. Оптимальный выбор, когда нужен надежный инвентарь без лишней сложности.

Classic
Гостиничная тележка

Гостиничная тележка

Специализированная линейка, разработанная с учетом особенностей обслуживания номеров. Конструкция учитывает работу в узких коридорах, одновременную транспортировку чистого и грязного белья, а также требования к аккуратному внешнему виду. Предусмотрены полки для белья, мешки для грязного текстиля и возможность интеграции оборудования. Подходит для отелей и хостелов любого размера — от небольших бутик-отелей до крупных сетевых объектов с высокой загрузкой.

Гостиничная тележка
Одно- и двухколесные тележки

Одно- и двухколесные тележки

Минималистичное решение для точечной или плановой влажной уборки на объектах любого профиля. Высокая мобильность и простая конструкция делают их удобными как в качестве самостоятельного инструмента, так и в качестве дополнения к основной уборочной тележке на крупных объектах. Доступны варианты от базового до профессионального уровня с различными объемами ведер и уровнем износостойкости. Пластик и металл в конструкции обеспечивают устойчивость к коррозии даже при постоянном контакте с химическими средствами.

Одно- и двухколесные тележки

Тележка как часть системы уборки

В компаниях Kärcher и TTS уборочная тележка — это не отдельный продукт, а элемент полноценной уборочной системы. Широкий ассортимент аксессуаров и модулей позволяет собрать конфигурацию под конкретный объект, тип задач и интенсивность работы — без лишнего оборудования и с точным соответствием реальным потребностям персонала.

Аксессуары для уборочной тележки

Аксессуары для уборочной тележки

Базовая функциональность тележки расширяется за счет дополнительных ведер объемом 6, 15 или 25 литров — в зависимости от площади объекта и типа уборки. Для объектов со строгими санитарными требованиями предусмотрены модули для pre-conditioning: предварительное замачивание мопов непосредственно на тележке сокращает время подготовки и обеспечивает стабильное качество обработки поверхностей. Управление отходами обеспечивают держатели для мусорных мешков, закрытые контейнеры и модули для разделения отходов — все это монтируется на раму без дополнительных инструментов.

Для индивидуальной настройки тележки

Чтобы весь необходимый инвентарь был под рукой, тележку можно оснастить держателями для швабр и мопов, щеток и скребков, а также полками и корзинами для расходных материалов. Для объектов, где уборочный персонал работает вместе с техникой, предусмотрены модули для интеграции оборудования — пылесосов и моющих машин. Боковые панели и закрытые секции позволяют защитить содержимое тележки от посторонних глаз и обеспечить опрятный вид в общественных зонах.

Для гостиничной тележки

Отельная тележка комплектуется с учетом специфики обслуживания номеров: текстильные или ПВХ-мешки для грязного белья, отдельные полки для чистого белья, отделения для полотенец и постельных комплектов. Для удобства уборки в номерах предусмотрены контейнеры для мусора и держатели для туалетной бумаги и расходных материалов — чтобы персонал мог пополнять запасы без лишних походов на склад.

Часто задаваемые вопросы

Уборочные тележки Kärcher рассчитаны на профессиональное использование в гостиницах, офисах, торгово-развлекательных центрах, ресторанах, медицинских учреждениях и на объектах клининговых компаний. Для каждого типа объекта предусмотрено соответствующее решение: модульные тележки FlexoMate (Swift, Expert, ExpertPro) — для крупных объектов со сложной структурой зон, тележки Classic — для офисов и ресторанов со средней интенсивностью эксплуатации, гостиничные тележки Hotel Classic и Hotel Premium — для обслуживания от 6 до 18 номеров.

Профессиональные тележки Kärcher рассчитаны на интенсивную ежедневную эксплуатацию в многосменном режиме. Их конструкция включает металлическую раму, устойчивую к высоким нагрузкам, и пластиковые элементы, выдерживающие регулярный контакт с агрессивными химическими средствами.

Модульная система FlexoMate позволяет сформировать конфигурацию для конкретного объекта: интегрировать модули для предварительной подготовки мопов, устанавливать дополнительное оборудование, добавлять вёдра с цветовой кодировкой. Отдельные детали и аксессуары доступны в качестве запасных частей, поэтому изношенный элемент можно заменить без приобретения новой тележки.

Цветовая кодировка предотвращает перекрёстное загрязнение между различными зонами уборки. Например, в ресторанах инвентарь для кухни, зала и санитарных помещений не должен смешиваться — это обязательное санитарное требование. В медицинских учреждениях цветовая маркировка является частью протоколов инфекционного контроля.

Тележки Kärcher Classic комплектуются цветными вёдрами объёмом 6 и 15 л, а тележки FlexoMate поддерживают полноценную систему цветовой кодировки вёдер и модулей. Это позволяет стандартизировать процессы уборки на объектах любого масштаба.

Да, благодаря модульной конструкции. Тележки FlexoMate позволяют изменять конфигурацию в зависимости от конкретной задачи: добавлять или снимать вёдра, модули для сбора мусора, лотки для инвентаря, держатели для швабр и полки для расходных материалов.

Например, FlexoMate ExpertPro рассчитана на объекты с 15–20 санитарными узлами, 2–3 кухонными зонами и 15–20 офисными помещениями. Тележки Classic также позволяют расширять комплектацию с помощью дополнительных аксессуаров.

В зависимости от линейки и модели используются различные материалы. Тележки Classic имеют каркас из стали с полимерным покрытием Rilsan, обеспечивающим устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Вёдра, лотки и ёмкости изготовлены из полипропилена — он не подвержен коррозии и выдерживает контакт с химическими средствами. Стойки выполнены из алюминия.

В линейке FlexoMate пластиковые компоненты изготовлены из переработанного пластика — его доля составляет до 97 %. После завершения срока эксплуатации тележки на 100 % пригодны для переработки.

Контакты

Профессиональные тележки для уборки Kärcher — это надежное оборудование с длительным сроком службы, обеспечивающее эффективную уборку на объектах любого масштаба. Чтобы приобрести тележку для уборки Kärcher, оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами.

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