Інвентар для вологого прибирання підлоги

Мопи Kärcher мають 4 ярлички різних кольорів: синій, червоний, жовтий і зелений. Кожен колір закріплюється за окремою зоною прибирання — наприклад, червоний для санітарних приміщень, синій для загальних зон, жовтий для кухонь, зелений для операційних або процедурних. Це запобігає використанню одного мопа в різних зонах і виключає перенесення бактерій між ними. Така система особливо важлива в лікарнях, де вона є частиною протоколу інфекційного контролю, а також у ресторанах і готелях, де санітарні вимоги розмежовують інвентар для кухні, залу та санвузлів.