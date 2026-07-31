Інвентар для вологого прибирання підлоги

Ми пропонуємо оптимальний асортимент продуктів для ефективного та економічного вологого прибирання підлог - особливо таких ділянок, що не допускають механізованого прибирання.

Kärcher Насадки для прибирання підлоги

Насадки для прибирання підлоги

Текстильні вироби з матеріалів різних видів і структури підходять для цілеспрямованого вирішення найрізноманітніших завдань прибирання. Вони забезпечують ефективне ручне прибирання з результатом, що відповідає високим стандартам Kärcher.

перейти до огляду
Kärcher Тримачі мопів

Тримачі мопів

Сяючий вигляд підлоги та її гігієнічну чистоту можна легко забезпечити за допомогою зручного інвентарю для вологого прибирання, який дозволяє швидко виконувати великі обсяги робіт.

Перейти до продукту
Kärcher Швабри

Швабри

Наші швабри забезпечують високу продуктивність прибирання. Вони прості у використанні, завжди готові до роботи і дозволяють оперативно виконувати її.

Перейти до продукту
Kärcher Рукоятки

Рукоятки

Правильна рукоятка прискорює і полегшує прибирання. На вибір пропонуються рукоятки різних видів, які підходять до всіх поширених швабр і тримачів мопів для вологого та сухого прибирання.

Перейти до продукту
Kärcher Швабри з системою розбризкування

Швабри з системою розбризкування

Компактні швабри з системою розбризкування підходять для вологого прибирання різних підлогових покриттів. Вони значно прискорюють і полегшують роботу.

Перейти до продукту
Kärcher Згони

Згони

Широкий асортимент згонів дає змогу швидко та легко видаляти з поверхонь як воду, так і різні забруднення.

Перейти до продукту
Kärcher

Поширені запитання

Інвентар Kärcher для вологого прибирання підлоги призначений для підтримувального та генерального очищення твердих покриттів на ділянках, де неможливе використання механізованої техніки — у вузьких коридорах, санітарних зонах, на сходах, під меблями. Категорія включає насадки-мопи з мікроволокна для видалення забруднень і поглинання вологи, тримачі мопів із шарніром на 360° для маневрування в обмеженому просторі, швабри з системою розбризкування для локального очищення без відра, а також згони для видалення води з поверхонь.

Підбирайте насадку-моп за типом поверхні та ступенем забруднення. Для гладких або злегка структурованих покриттів (лінолеум, ПВХ, наливна підлога) підходить моп з мікроволокна з коротким ворсом — він добре ковзає і ефективно працює за одностадійним методом. Для нерівних і сильно забруднених покриттів (плитка зі швами, натуральний камінь) — махровий моп із мікроволокна з петельною структурою, який забезпечує інтенсивне поглинання вологи та видалення бруду. Для стійких забруднень — абразивний моп із вплетеними поліамідними волокнами та поліпропіленовою щетиною. Усі насадки доступні з робочою шириною 40 та 50 см.

Професійний інвентар Kärcher розрахований на інтенсивну щоденну експлуатацію. Мопи з мікроволокна витримують до 300 циклів промислового прання при температурі до 90 °C. Тримачі мопів виготовлені з поліаміду, зміцненого скловолокном, і сумісні з алюмінієвими та телескопічними рукоятками діаметром від 18 до 23 мм. Продумані системи кріплення насадок (на затискачах, кишенях або липучках) унеможливлюють контакт рук клінінгового персоналу з брудним мопом під час заміни. Кольорове кодування ярличків на насадках дає змогу розділити інвентар за зонами прибирання — це обов'язкова вимога для готелів, ресторанів та медичних закладів.

Так. Насадки-мопи розраховані приблизно на 300 циклів прання за рекомендованої температури 60 °C. Тримачі мопів із поліаміду, зміцненого скловолокном, стійкі до механічних навантажень і контакту з мийними засобами. Ергономічна конструкція — шарнір на 360°, педаль швидкої заміни мопа та телескопічні рукоятки — зменшує навантаження на спину і суглоби, що важливо при багатогодинній роботі. Швабра з системою розбризкування Kit Ray Infinity з шарніром Infinity додатково прискорює усунення локальних забруднень між плановими прибираннями.

Мопи Kärcher мають 4 ярлички різних кольорів: синій, червоний, жовтий і зелений. Кожен колір закріплюється за окремою зоною прибирання — наприклад, червоний для санітарних приміщень, синій для загальних зон, жовтий для кухонь, зелений для операційних або процедурних. Це запобігає використанню одного мопа в різних зонах і виключає перенесення бактерій між ними. Така система особливо важлива в лікарнях, де вона є частиною протоколу інфекційного контролю, а також у ресторанах і готелях, де санітарні вимоги розмежовують інвентар для кухні, залу та санвузлів.

Популярні запити на сайті

купити апарат високого тискуакумуляторний пилосос будівельнийHD Karcherпилосос будівельнийпрофесійний інструмент для миття віконробот для миття вікон