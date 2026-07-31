Інвентар для вологого прибирання підлоги
Ми пропонуємо оптимальний асортимент продуктів для ефективного та економічного вологого прибирання підлог - особливо таких ділянок, що не допускають механізованого прибирання.
Насадки для прибирання підлоги
Текстильні вироби з матеріалів різних видів і структури підходять для цілеспрямованого вирішення найрізноманітніших завдань прибирання. Вони забезпечують ефективне ручне прибирання з результатом, що відповідає високим стандартам Kärcher.
Тримачі мопів
Сяючий вигляд підлоги та її гігієнічну чистоту можна легко забезпечити за допомогою зручного інвентарю для вологого прибирання, який дозволяє швидко виконувати великі обсяги робіт.
Швабри
Наші швабри забезпечують високу продуктивність прибирання. Вони прості у використанні, завжди готові до роботи і дозволяють оперативно виконувати її.
Рукоятки
Правильна рукоятка прискорює і полегшує прибирання. На вибір пропонуються рукоятки різних видів, які підходять до всіх поширених швабр і тримачів мопів для вологого та сухого прибирання.
Швабри з системою розбризкування
Компактні швабри з системою розбризкування підходять для вологого прибирання різних підлогових покриттів. Вони значно прискорюють і полегшують роботу.
Згони
Широкий асортимент згонів дає змогу швидко та легко видаляти з поверхонь як воду, так і різні забруднення.