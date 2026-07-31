Инвентарь для влажной уборки полов

Мы предлагаем оптимальный ассортимент продуктов для эффективной и экономичной влажной уборки полов – в особенности их участков, не допускающих механизированной уборки.

Kärcher Насадки для уборки пола

Насадки для уборки пола

Текстильные изделия из материалов различных видов и структуры подходят для целенаправленного решения самых разнообразных задач уборки. Они обеспечивают эффективную ручную уборку с результатом, соответствующим высоким стандартам Kärcher.

перейти к обзору
Kärcher Держатели мопов

Держатели мопов

Сияющий вид пола и его гигиеническую чистоту можно легко обеспечить с помощью удобного инвентаря для влажной уборки, который позволяет быстро выполнять большие объемы работ.

Перейти к продукту
Kärcher Насадка Kentucky

Насадка Kentucky

Наши швабры обеспечивают высокую производительность уборки. Они просты в обращении, всегда готовы к работе и позволяют оперативно выполнять ее.

Перейти к продукту
Kärcher Рукоятки

Рукоятки

Подходящая рукоятка ускоряет и облегчает уборку. На выбор предлагаются рукоятки разных видов, подходящие ко всем распространенным швабрам и держателям мопов для влажной и сухой уборки.

Перейти к продукту
Kärcher Швабры с системой разбрызгивания

Швабры с системой разбрызгивания

Компактные швабры с системой разбрызгивания подходят для влажной уборки различных напольных покрытий. Они значительно ускоряют и облегчают работу.

Перейти к продукту
Kärcher Сгоны

Сгоны

Широкий ассортимент сгонов позволяет быстро и легко удалять с поверхностей как воду, так и различные загрязнения.

Перейти к продукту
Kärcher

Часто задаваемые вопросы

Инвентарь Kärcher для влажной уборки пола предназначен для поддерживающей и генеральной очистки твердых напольных покрытий в местах, где использование механизированной техники невозможно: в узких коридорах, санитарных помещениях, на лестницах и под мебелью. В ассортимент входят насадки-мопы из микроволокна для удаления загрязнений и впитывания влаги, держатели мопов с шарниром 360° для удобной работы в ограниченном пространстве, швабры с системой распыления для локальной уборки без ведра, а также сгоны для удаления воды с различных поверхностей.

Выбирайте насадку-моп в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Для гладких или слегка структурированных покрытий (линолеум, ПВХ, наливные полы) подходит моп из микроволокна с коротким ворсом — он легко скользит и эффективно работает при одностадийной уборке. Для неровных и сильно загрязненных покрытий (плитка со швами, натуральный камень) рекомендуется махровый моп из микроволокна с петлевой структурой, который интенсивно впитывает влагу и удаляет загрязнения. Для стойких загрязнений предназначен абразивный моп с вплетенными полиамидными волокнами и полипропиленовой щетиной. Все насадки доступны с рабочей шириной 40 и 50 см.

Профессиональный инвентарь Kärcher рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Мопы из микроволокна выдерживают до 300 циклов промышленной стирки при температуре до 90 °C. Держатели мопов изготовлены из полиамида, армированного стекловолокном, и совместимы с алюминиевыми и телескопическими рукоятками диаметром от 18 до 23 мм. Продуманные системы крепления насадок (зажимы, карманы или липучки) исключают контакт рук персонала с загрязненным мопом при его замене. Цветовая маркировка ярлыков позволяет разделить инвентарь по зонам уборки, что является обязательным требованием для гостиниц, ресторанов и медицинских учреждений.

Да. Насадки-мопы рассчитаны примерно на 300 циклов стирки при рекомендуемой температуре 60 °C. Держатели мопов из полиамида, армированного стекловолокном, устойчивы к механическим нагрузкам и воздействию моющих средств. Эргономичная конструкция — шарнир 360°, педаль быстрой замены мопа и телескопические рукоятки — снижает нагрузку на спину и суставы, что особенно важно при продолжительной работе. Швабра с системой распыления Kit Ray Infinity и шарниром Infinity дополнительно ускоряет удаление локальных загрязнений между плановыми уборками.

Мопы Kärcher оснащены четырьмя ярлыками разных цветов: синим, красным, желтым и зеленым. Каждый цвет закрепляется за определенной зоной уборки — например, красный для санитарных помещений, синий для общих зон, желтый для кухонь, зеленый для операционных или процедурных кабинетов. Это предотвращает использование одного и того же мопа в разных зонах и исключает перенос бактерий между ними. Такая система особенно важна в медицинских учреждениях, где является частью протоколов инфекционного контроля, а также в ресторанах и гостиницах, где санитарные требования предусматривают раздельное использование инвентаря для кухни, залов и санузлов.

Популярные запросы на сайте

промышленные мойки высокого давлениястроительный аккумуляторный пылесосаппарат высокого давления без подогрева водыпылесос для ремонтапрофессиональный инструмент для мытья оконробот для мытья окон