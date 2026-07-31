Инвентарь для влажной уборки полов

Мопы Kärcher оснащены четырьмя ярлыками разных цветов: синим, красным, желтым и зеленым. Каждый цвет закрепляется за определенной зоной уборки — например, красный для санитарных помещений, синий для общих зон, желтый для кухонь, зеленый для операционных или процедурных кабинетов. Это предотвращает использование одного и того же мопа в разных зонах и исключает перенос бактерий между ними. Такая система особенно важна в медицинских учреждениях, где является частью протоколов инфекционного контроля, а также в ресторанах и гостиницах, где санитарные требования предусматривают раздельное использование инвентаря для кухни, залов и санузлов.