Инвентарь для влажной уборки полов
Мы предлагаем оптимальный ассортимент продуктов для эффективной и экономичной влажной уборки полов – в особенности их участков, не допускающих механизированной уборки.
Насадки для уборки пола
Текстильные изделия из материалов различных видов и структуры подходят для целенаправленного решения самых разнообразных задач уборки. Они обеспечивают эффективную ручную уборку с результатом, соответствующим высоким стандартам Kärcher.
Держатели мопов
Сияющий вид пола и его гигиеническую чистоту можно легко обеспечить с помощью удобного инвентаря для влажной уборки, который позволяет быстро выполнять большие объемы работ.
Насадка Kentucky
Наши швабры обеспечивают высокую производительность уборки. Они просты в обращении, всегда готовы к работе и позволяют оперативно выполнять ее.
Рукоятки
Подходящая рукоятка ускоряет и облегчает уборку. На выбор предлагаются рукоятки разных видов, подходящие ко всем распространенным швабрам и держателям мопов для влажной и сухой уборки.
Швабры с системой разбрызгивания
Компактные швабры с системой разбрызгивания подходят для влажной уборки различных напольных покрытий. Они значительно ускоряют и облегчают работу.
Сгоны
Широкий ассортимент сгонов позволяет быстро и легко удалять с поверхностей как воду, так и различные загрязнения.