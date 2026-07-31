Інвентар для миття вікон
Професійна якість для професіоналів: різноманітні компоненти ергономічної конструкції та надійні з'єднувальні елементи гарантують ретельне, економне та безпечне очищення скла без утворення на ньому смуг і розводів.
Скребки та леза
Надійний спосіб наведення чистоти: скребки ергономічної форми та леза в різних варіантах виконання забезпечують легке та безпечне видалення зі скла клейких забруднень.
Шубки
Високоякісні шубки з різноманітних текстильних матеріалів чудово підходять для швидкого очищення скла та будь-яких інших гладких поверхонь.
T-подібні тримачі для шубок
Наші високоякісні Т-подібні тримачі є ідеальною основою для наших шубок.
Рукоятки
Все під контролем: високоякісні рукоятки ергономічної форми дають змогу міцно утримувати в руці шини різних типів.
Шини та запасні гумові смужки
Для чищення без утворення смуг і розводів: професійні шини з неіржавіючої сталі з V-подібним вирізом оснащуються смужкою спеціальної форми з вулканізованої гуми - екстремально еластичної та довговічної.
Відро
Це рішення дає змогу завжди мати необхідний інвентар напоготові - наприклад, під час виконання робіт на сходах або у вузьких приміщеннях.
Комплект для миття вікон
Ідеальна чистота: наші спеціально підібрані набори включають все необхідне для професійного чищення скла, вікон, сонячних панелей і зимових садів. З цими наборами ваші поверхні сяятимуть бездоганною чистотою.
Телескопічні штанги та приладдя
Для безпечного виконання робіт із землі: стабільні телескопічні штанги з надійними замками та спеціальним конусом гарантують надійне кріплення робочого інструменту.
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