Инвентарь для мойки окон
Профессиональное качество для профессионалов: разнообразные компоненты эргономичной конструкции и надежные соединительные элементы гарантируют тщательную, экономичную и безопасную очистку стекол без образования на них полос и разводов.
Скребки и лезвия
Надежный способ наведения чистоты: скребки эргономичной формы и лезвия в разных вариантах исполнения обеспечивают легкое и безопасное удаление со стекол клейких загрязнений.
Шубки
Высококачественные шубки из разнообразных текстильных материалов прекрасно подходят для быстрой очистки стекол и любых других гладких поверхностей.
T-образные держатели для шубок
Наши высококачественные Т-образные держатели являются идеальной основой для наших шубок.
Рукоятки
Все под контролем: высококачественные рукоятки эргономичной формы позволяют крепко удерживать в руке шины разных типов.
Шины и запасные резиновые полоски
Для чистки без образования полос и разводов: профессиональные шины из нержавеющей стали с V-образным вырезом оснащаются полоской специальной формы из вулканизированной резины – экстремально эластичной и долговечной.
Ведро
Это решение позволяет всегда иметь необходимый инвентарь наготове – например, при выполнении работ с лестницы или в узком помещении.
Комплект для мойки окон
Идеальная чистота: наши специально подобранные наборы включают всё необходимое для профессиональной чистки стекла, окон, солнечных панелей и зимних садов. С этими наборами ваши поверхности будут сиять безупречной чистотой.
Телескопические штанги и принадлежности
Для безопасного выполнения работ с земли: стабильные телескопические штанги с надежными замками и специальным конусом гарантируют надежное крепление рабочего инструмента.