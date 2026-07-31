Инвентарь для мойки окон

Профессиональное качество для профессионалов: разнообразные компоненты эргономичной конструкции и надежные соединительные элементы гарантируют тщательную, экономичную и безопасную очистку стекол без образования на них полос и разводов.

Kärcher Скребки и лезвия

Скребки и лезвия

Надежный способ наведения чистоты: скребки эргономичной формы и лезвия в разных вариантах исполнения обеспечивают легкое и безопасное удаление со стекол клейких загрязнений.

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Kärcher Шубки

Шубки

Высококачественные шубки из разнообразных текстильных материалов прекрасно подходят для быстрой очистки стекол и любых других гладких поверхностей.

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Kärcher T-образные держатели для шубок

T-образные держатели для шубок

Наши высококачественные Т-образные держатели являются идеальной основой для наших шубок.

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Kärcher Рукоятки

Рукоятки

Все под контролем: высококачественные рукоятки эргономичной формы позволяют крепко удерживать в руке шины разных типов.

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Kärcher Шины и запасные резиновые полоски

Шины и запасные резиновые полоски

Для чистки без образования полос и разводов: профессиональные шины из нержавеющей стали с V-образным вырезом оснащаются полоской специальной формы из вулканизированной резины – экстремально эластичной и долговечной.

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Kärcher Ведро

Ведро

Это решение позволяет всегда иметь необходимый инвентарь наготове – например, при выполнении работ с лестницы или в узком помещении.

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Kärcher Комплект для мойки окон

Комплект для мойки окон

Идеальная чистота: наши специально подобранные наборы включают всё необходимое для профессиональной чистки стекла, окон, солнечных панелей и зимних садов. С этими наборами ваши поверхности будут сиять безупречной чистотой.

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Kärcher Телескопические штанги и принадлежности

Телескопические штанги и принадлежности

Для безопасного выполнения работ с земли: стабильные телескопические штанги с надежными замками и специальным конусом гарантируют надежное крепление рабочего инструмента.

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Kärcher

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