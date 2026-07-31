Прибиральний інвентар

Більше часу для важливих справ з ідеально підібраними засобами для чищення для ручного прибирання. Ці засоби забезпечують максимальну ефективність і швидкість, даючи вам змогу впоратися з прибиранням в одну мить.

Kärcher Захисне спорядження

Захисне спорядження

Безпека понад усе: попереджувальні знаки привертають увагу і своєчасно інформують про можливі небезпеки та перешкоди.

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Kärcher Пади та тримачі падів

Пади та тримачі падів

Завжди на роботі, завжди під рукою. Ці зручні кобури дають змогу тримати засоби для чищення та інвентар для ручного прибирання завжди під рукою, забезпечуючи легкий доступ і зручність використання.

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Kärcher

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