Уборочный инвентарь

Больше времени для важных дел с идеально подобранными чистящими средствами для ручной уборки. Эти средства обеспечивают максимальную эффективность и скорость, позволяя вам справляться с уборкой в одно мгновение.

Kärcher Защитное снаряжение

Защитное снаряжение

Безопасность прежде всего: предупреждающие знаки привлекают внимание и своевременно информируют о возможных опасностях и препятствиях.

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Kärcher Пады и держатели падов

Пады и держатели падов

Всегда на работе, всегда под рукой. Эти удобные кобуры позволяют держать чистящие средства и инвентарь для ручной уборки всегда под рукой, обеспечивая легкий доступ и удобство использования.

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Kärcher

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