Чудова комбінація: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus дозволяє виконувати три важливі функції. Нанесення піни, видалення стійких забруднень струменем високого тиску або ретельне і водночас дбайливе очищення м'якою щіткою - все це можна робити без заміни приладдя. Необхідна функція просто вибирається важелем, встановленим на рукоятці щітки. Завдяки цьому мийна щітка має універсальні можливості, економить час, гарантує комфортну роботу і чудовий результат чищення - навіть під час обробки таких чутливих матеріалів, як скло, пластик або лакофарбове покриття. При цьому вбудований бачок для засобу для чищення забезпечує тривалу роботу без дозаправки.