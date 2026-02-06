Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus

Різнобічні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.

Чудова комбінація: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus дозволяє виконувати три важливі функції. Нанесення піни, видалення стійких забруднень струменем високого тиску або ретельне і водночас дбайливе очищення м'якою щіткою - все це можна робити без заміни приладдя. Необхідна функція просто вибирається важелем, встановленим на рукоятці щітки. Завдяки цьому мийна щітка має універсальні можливості, економить час, гарантує комфортну роботу і чудовий результат чищення - навіть під час обробки таких чутливих матеріалів, як скло, пластик або лакофарбове покриття. При цьому вбудований бачок для засобу для чищення забезпечує тривалу роботу без дозаправки.

Особливості та переваги
Продукт "3 в 1": поєднує 3 найважливіші функції - сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску і мийну щітку
  • Широкі функціональні можливості завдяки комбінації найважливіших функцій.
  • Підвищена зручність і ретельне, ефективне очищення.
Швидкий і простий вибір необхідної функції важелем на рукоятці щітки
  • Інтуїтивно зрозумілий вибір функцій.
  • Ефективне очищення без заміни приладдя.
Вбудований бачок для засобу для чищення
  • Стійка піна забезпечує швидке і ретельне видалення стійких забруднень.
  • Дозволяє тривалий час працювати без доливання засобу для чищення та економити час.
Мийна щітка з м'якою щетиною підходить для очищення найрізноманітніших поверхонь
  • Дбайливе очищення чутливих поверхонь - скляних, полімерних або лакованих.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,834
Вага (з упаковкою) (кг) 1,363
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 377 x 264 x 223

Відео

Області застосування
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Жалюзі/ролети
  • Гаражні ворота
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Зимові сади
  • Балконні покриття
  • Підвіконня
  • Захисні сітки
