Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus

Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.

Превосходная комбинация: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus позволяет выполнять три важные функции. Нанесение пены, удаление стойких загрязнений струей высокого давления или тщательная и в то же время бережная очистка мягкой щеткой – все это может производиться без замены принадлежностей. Требуемая функция просто выбирается рычажком, установленным на рукоятке щетки. Благодаря этому моечная щетка обладает универсальными возможностями, экономит время, гарантирует комфортную работу и превосходный результат чистки – даже при обработке таких чувствительных материалов, как стекло, пластмасса или лакокрасочное покрытие. При этом встроенный бачок для чистящего средства обеспечивает продолжительную работу без дозаправки.

Особенности и преимущества
Продукт «3 в 1»: сочетает 3 важнейшие функции – сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и моечную щетку
  • Широкие функциональные возможности благодаря комбинации важнейших функций.
  • Повышенное удобство и тщательная, эффективная очистка.
Быстрый и простой выбор требуемой функции рычажком на рукоятке щетки
  • Интуитивно понятный выбор функций.
  • Эффективная очистка без замены принадлежностей.
Встроенный бачок для чистящего средства
  • Стойкая пена обеспечивает быстрое и тщательное удаление стойких загрязнений.
  • Позволяет долгое время работать без долива чистящего средства и экономить время.
Моечная щетка с мягкой щетиной подходит для очистки самых разнообразных поверхностей
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей – стеклянных, полимерных или лакированных.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,834
Вес (с упаковкой) (кг) 1,363
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 377 x 264 x 223

Видео

Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Жалюзи/рольставни
  • Гаражные ворота
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Оранжереи
  • Балконные покрытия
  • Подоконники
  • Защитные сетки
Запчасти для Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.