Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus
Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.
Превосходная комбинация: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus позволяет выполнять три важные функции. Нанесение пены, удаление стойких загрязнений струей высокого давления или тщательная и в то же время бережная очистка мягкой щеткой – все это может производиться без замены принадлежностей. Требуемая функция просто выбирается рычажком, установленным на рукоятке щетки. Благодаря этому моечная щетка обладает универсальными возможностями, экономит время, гарантирует комфортную работу и превосходный результат чистки – даже при обработке таких чувствительных материалов, как стекло, пластмасса или лакокрасочное покрытие. При этом встроенный бачок для чистящего средства обеспечивает продолжительную работу без дозаправки.
Особенности и преимущества
Продукт «3 в 1»: сочетает 3 важнейшие функции – сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и моечную щетку
- Широкие функциональные возможности благодаря комбинации важнейших функций.
- Повышенное удобство и тщательная, эффективная очистка.
Быстрый и простой выбор требуемой функции рычажком на рукоятке щетки
- Интуитивно понятный выбор функций.
- Эффективная очистка без замены принадлежностей.
Встроенный бачок для чистящего средства
- Стойкая пена обеспечивает быстрое и тщательное удаление стойких загрязнений.
- Позволяет долгое время работать без долива чистящего средства и экономить время.
Моечная щетка с мягкой щетиной подходит для очистки самых разнообразных поверхностей
- Бережная очистка чувствительных поверхностей – стеклянных, полимерных или лакированных.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,834
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,363
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|377 x 264 x 223
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Жалюзи/рольставни
- Гаражные ворота
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Оранжереи
- Балконные покрытия
- Подоконники
- Защитные сетки
Запчасти для Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.