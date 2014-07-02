Комплект для струменевого абразивного очищення
Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Підходить до всіх побутових апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7.
Особливості та переваги
Видалення забруднень піском з водою за допомогою апаратів високого тиску
- Покращена сила очищення
Особливо потужний
- Видаляє іржу, стару фарбу і стійкі забруднення
Висока продуктивність
- Ефективно видаляє стійкі забруднення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,15
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,304
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|525 x 110 x 100
Сумісна техніка
Області застосування
- Для видалення іржі та фарби.
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
