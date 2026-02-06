Прибирання перетворюється на задоволення: пилосос VC 7 Cordless yourMax вражає досконалими технологіями, широким оснащенням і зручністю в управлінні. Інноваційний датчик запиленості, що адаптує силу всмоктування до конкретної ситуації прибирання, забезпечує ефективне використання заряду акумулятора і тривалу (до 60 хвилин) безперервну роботу. Потужний (350 Вт) безщітковий двигун постійного струму, що живиться від акумулятора напругою 25,2 В, гарантує ефективне прибирання, причому функція Boost дає змогу одним натисканням кнопки збільшувати силу всмоктування. Іншими перевагами є гранична простота спустошення контейнера для збору сміття, ергономічна конструкція апарату, придатна для прибирання у важкодоступних місцях, і активна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням, що забезпечує кращу видимість пилу. Очищення фільтра значно полегшується наявністю спеціального інструменту і другого змінного фільтра. Різні насадки дають змогу легко наводити чистоту в будь-яких місцях: щілинна насадка підходить для видалення забруднень із кутів і щілин, насадка "2 в 1" - для чищення м'яких меблів, а м'яка щітка - для очищення чутливих поверхонь. Додатковий комфорт забезпечують індикаторстану акумулятора та настінний тримач із функцією заряду.