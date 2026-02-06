Акумуляторний пилосос VC 7 Cordless yourMax
Рішення для легкого прибирання протягом тривалого часу: акумуляторний пилосос VC 7 Cordless yourMax, що вражає малою вагою, безмішковою системою фільтрації та інноваційним датчиком запиленості.
Прибирання перетворюється на задоволення: пилосос VC 7 Cordless yourMax вражає досконалими технологіями, широким оснащенням і зручністю в управлінні. Інноваційний датчик запиленості, що адаптує силу всмоктування до конкретної ситуації прибирання, забезпечує ефективне використання заряду акумулятора і тривалу (до 60 хвилин) безперервну роботу. Потужний (350 Вт) безщітковий двигун постійного струму, що живиться від акумулятора напругою 25,2 В, гарантує ефективне прибирання, причому функція Boost дає змогу одним натисканням кнопки збільшувати силу всмоктування. Іншими перевагами є гранична простота спустошення контейнера для збору сміття, ергономічна конструкція апарату, придатна для прибирання у важкодоступних місцях, і активна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням, що забезпечує кращу видимість пилу. Очищення фільтра значно полегшується наявністю спеціального інструменту і другого змінного фільтра. Різні насадки дають змогу легко наводити чистоту в будь-яких місцях: щілинна насадка підходить для видалення забруднень із кутів і щілин, насадка "2 в 1" - для чищення м'яких меблів, а м'яка щітка - для очищення чутливих поверхонь. Додатковий комфорт забезпечують індикаторстану акумулятора та настінний тримач із функцією заряду.
Особливості та переваги
Технологія "Датчик пилу"Автоматичне виявлення пилу та контроль потужності. Інтелектуальне регулювання потужності для збільшення часу роботи. Інтуїтивне та легке очищення пилососом.
Технічні рішення, що оптимально поєднуютьсяПотужний акумулятор напругою 25,2 В поєднується з активною насадкою для підлоги. Оптимізований час роботи – 60 хвилин у нормальному режимі. Двигун потужністю 350 Вт, активна насадка для підлоги, функція Caps Lock та 3-ступінчаста безмішкова система фільтрації.
Продумана система фільтрації3-ступінчаста система фільтрації: фільтр циклонного типу, вхідний фільтр та гігієнічний HEPA-фільтр. Гігієнічний HEPA фільтр (EN 1822:1998) для випуску особливо чистого повітря. Легке спустошення контейнера.
Активна насадка для підлоги (з обертовою щіткою)
- Оптимальний збір сміття завдяки моторизованій роликовій щітці.
- Висока маневреність та можливість очищення підлоги під меблями.
- Гарантує ретельне очищення поверхонь.
2-ступінчасте регулювання потужності
- Достатній час роботи для прибирання у великій квартирі.
- Можливість увімкнення режиму Boost.
Настінний тримач із можливістю заряду
- Настінний тримач дозволяє швидко та легко помістити апарат на зберігання.
- Зручне увімкнення заряду шляхом простого підвішування апарата.
Інтуїтивно зрозумілі повідомлення та індикація заряду
- Видача повідомлень про режими роботи та несправності за допомогою світлодіодного індикатора.
- Наочний індикатор стану заряду.
Простота в управлінні
- Силу всмоктування можна легко і швидко змінити залежно від операції.
- Можливість увімкнення режиму Boost.
- Функція Caps Lock для полегшення роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 78
|Ємність контейнера (мл)
|800
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|25,2
|Ємність (Ач)
|2,5
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Звичайний режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
|Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв)
|220
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,57
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Комплектація
- Акумулятор: Акумулятор 25,2 В/2,5 Агод (1 шт.)
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Вхідний повітряний фільтр: 2 шт.
- Інструмент для очищення фільтра
- Велика універсальна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів та щіткова насадка для меблів («2 в 1»)
- М'яка щітка
- Всмоктуюча трубка: Метал
- Великий настінний тримач із функцією заряду
Оснащення
- М'яка накладка на рукоятці
- Безмішкова система фільтрації
- Регулювання потужності: з 2 ступенями потужності
- Датчик запиленості
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Килими
- Текстильні поверхні
- Сходи
Аксесуари
Запчастини для VC 7 Cordless yourMax
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.