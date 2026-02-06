Інструмент для очищення фільтра
Інструмент для очищення фільтра, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяє дуже легко очищати вхідний повітряний фільтр, що використовується в них.
Інструмент для очищення фільтра, призначений для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, не тільки гранично полегшує очищення вхідного повітряного фільтра, що використовується в них, але і продовжує термін. Достатньо лише вставити фільтр в інструмент, після чого він легко очищається за допомогою ручного механізму обертання у поєднанні з одночасним відсмоктуванням пилу. Зверніть увагу: попередньо необхідно встановити в пилосос другий вхідний повітряний фільтр, що входить до комплекту постачання інструменту. Конструкція інструменту забезпечує надійне прикріплення до апарату.
Особливості та переваги
Простота у використанні
- Вставити вхідний повітряний фільтр та, увімкнувши пилосос, очистити фільтр від пилу.
- Простота очищення повітряного вхідного фільтра.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,135
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,191
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|130 x 50 x 140
Сумісна техніка
Області застосування
- Сухе сміття