Інструмент для очищення фільтра, призначений для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, не тільки гранично полегшує очищення вхідного повітряного фільтра, що використовується в них, але і продовжує термін. Достатньо лише вставити фільтр в інструмент, після чого він легко очищається за допомогою ручного механізму обертання у поєднанні з одночасним відсмоктуванням пилу. Зверніть увагу: попередньо необхідно встановити в пилосос другий вхідний повітряний фільтр, що входить до комплекту постачання інструменту. Конструкція інструменту забезпечує надійне прикріплення до апарату.