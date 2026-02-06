Інструмент для очищення фільтра

Інструмент для очищення фільтра, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяє дуже легко очищати вхідний повітряний фільтр, що використовується в них.

Інструмент для очищення фільтра, призначений для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, не тільки гранично полегшує очищення вхідного повітряного фільтра, що використовується в них, але і продовжує термін. Достатньо лише вставити фільтр в інструмент, після чого він легко очищається за допомогою ручного механізму обертання у поєднанні з одночасним відсмоктуванням пилу. Зверніть увагу: попередньо необхідно встановити в пилосос другий вхідний повітряний фільтр, що входить до комплекту постачання інструменту. Конструкція інструменту забезпечує надійне прикріплення до апарату.

Особливості та переваги
Простота у використанні
  • Вставити вхідний повітряний фільтр та, увімкнувши пилосос, очистити фільтр від пилу.
  • Простота очищення повітряного вхідного фільтра.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,135
Вага (з упаковкою) (кг) 0,191
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 130 x 50 x 140
Області застосування
  • Сухе сміття
Загальна інформація
