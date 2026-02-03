Автомобільний шампунь RM 619, 5л
Слаболужний пеноутворюючий засіб для ретельного очищення автомобілів. Безпечний для навколишнього середовища, не пошкоджує лаковані і пластмасові поверхні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,12
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|190 x 140 x 250
Властивості
- Засіб для ретельного очищення чутливих лакованих і пластмасових поверхонь
- Забезпечує виключно дбайливе очищення
- Слаболужний чистячий засіб, що не містить небезпечнихінгредієнтів
- Готовий до використання засіб для чищення
- Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
- Не містить NTA.
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів