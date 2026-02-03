Автомобильный шампунь RM 619, 5л
Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,12
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|190 x 140 x 250
Свойства
- Средство для тщательной очистки чувствительных лакированных и пластмассовых поверхностей
- Обеспечивает исключительно бережную очистку
- Слабощелочное чистящее средство, не содержащее опасных ингредиентов
- Готовое к использованию чистящее средство
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Не содержит NTA
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров