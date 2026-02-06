Фреза для бруду DB 120 для К2 - К3
Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів К 2 - К 3. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.
Фреза для бруду з роторним соплом формує точковий струмінь, що обертається, ефективно видаляє стійкі забруднення (наприклад, атмосферні) і очищає поверхні від моху. Для апаратів високого тиску К 2 - К 3.
Особливості та переваги
Обертова насадка
Легке очищення завдяки високому тиску
- Ефективно видаляє стійкі забруднення.
Байонетне з'єднання
- Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,154
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,21
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 41 x 41
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Паркан і стіни з каменю
- Мох