Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л, 500мл

Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протиожеледних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.