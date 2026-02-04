Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л, 500мл

Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протиожеледних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.

Очищає будь-які сталеві і легкоплавные диски відпродуктів зносу гальмівних накладок, реагентівпротиожеледі і інших дорожніх забруднень. З гелевидноюформулою і ефектом зміни кольору, що сигналізує провитікання необхідного часу дії

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 500
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (з упаковкою) (кг) 0,613
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 70 x 100 x 245
Властивості
  • Засіб преміум-класу для всіх типів сталевих і легкосплавних дисків
  • Очищує від продуктів зносу гальмівних накладок, реагентів від снігу та інших дорожніх забруднень.
  • Делікатний і безкислотний
  • Не потребує додаткового механічного впливу
  • Досягає навіть самих мілких щілин
  • Невеликий час контакту
  • Ідикатор часу вплив. Зміна кольору на червонуватий сигналізує про достатній часу реакції.
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P301+P312a ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: При поганому самопочутті зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН/лікарю.
Області застосування
  • Колеса
