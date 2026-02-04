Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л, 500мл
Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протиожеледних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,613
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 100 x 245
Властивості
- Засіб преміум-класу для всіх типів сталевих і легкосплавних дисків
- Очищує від продуктів зносу гальмівних накладок, реагентів від снігу та інших дорожніх забруднень.
- Делікатний і безкислотний
- Не потребує додаткового механічного впливу
- Досягає навіть самих мілких щілин
- Невеликий час контакту
- Ідикатор часу вплив. Зміна кольору на червонуватий сигналізує про достатній часу реакції.
- Готовий до використання засіб для чищення
- Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P301+P312a ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: При поганому самопочутті зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН/лікарю.
Сумісна техніка
Області застосування
- Колеса