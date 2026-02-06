Портативна мінімийка OC 6-18
Легка і компактна акумуляторна мийка середнього тиску для швидкого підтримуючого прибирання без підключення до електромережі. 18-вольтний акумулятор, зарядний пристрій і всмоктувальний шланг можна придбати окремо.
Мобільна мийка будь-де, без підключення до електромережі — акумуляторна мийка середнього тиску OC 6-18 ідеально підходить для швидкого й ефективного прибирання вдома та в дорозі. Просто під’єднайте шланг — і можна починати. За допомогою всмоктувального шланга OC 6-18 може використовувати воду з колодязів, цистерн, відер або природних водойм (поставляється окремо). Насадка з м’яким широким струменем легко видаляє стійкі забруднення з велосипедів, садових меблів, іграшок, туристичного спорядження та багатьох інших предметів. Можливості пристрою легко розширити за допомогою додаткових аксесуарів: насадки 5-в-1 Multi Jet, пінної насадки, щітки для миття тощо (продаються окремо). Змінний акумулятор (не входить до комплекту) сумісний з усіма пристроями платформи 18 V Kärcher Battery Power. Завдяки інноваційній технології Real Time на LCD-дисплеї акумулятора відображається залишок заряду під час роботи, заряджання та зберігання. Додаток Home & Garden надає корисні поради щодо пристрою та його використання.
Особливості та переваги
Мобільне рішення для прибирання
- Незалежність від електромережі завдяки акумуляторній технології.
- Прибирання можливе навіть без під'єднання до водопроводу завдяки всмоктувальному шлангу або візку з баком для води об'ємом 12 л (купуються окремо).
Практичне зберігання приладдя на корпусі
- Шланг, пістолет і струменева трубка зберігаються на корпусі апарата з економією місця.
- Постійний доступ до приладдя, у т. ч. в дорозі.
- Візок для води об'ємом 12 л, що дозаправляється, поставляється як додатковий аксесуар.
Додаток Home & Garden
- За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
Більш ефективний та оптимально налаштований середній тиск
- Тиск 24 бар (макс.) для ефективного проміжного прибирання.
- Дбайливе і ретельне очищення чутливих поверхонь.
Гнучкий шланг
- Зручність поводження зі шлангом.
Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входить до комплекту постачання)
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Сумісний з усіма пристроями на єдиній акумуляторній батарейній платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Тиск (бар)
|макс. 24
|Регулювання тиску
|Середній тиск
|Продуктивність (л/год)
|макс. 200
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 12 (2,5 А·год) / макс. 24 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,45
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 241 x 204
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Пласке сопло
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Всмоктування води
- Тип шланга: Еластичний шланг середнього тиску
- Пістолет: Пістолет середнього тиску
- Розпилювальна трубка: короткий і довгий
Відео
Області застосування
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Садові іграшки
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Квіткові клумби
- Велосипеди
- Колеса
- Жалюзі/ролети
- Тенти / туристичне спорядження
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для OC 6-18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.