Портативна мінімийка OC 6-18

Легка і компактна акумуляторна мийка середнього тиску для швидкого підтримуючого прибирання без підключення до електромережі. 18-вольтний акумулятор, зарядний пристрій і всмоктувальний шланг можна придбати окремо.

Мобільна мийка будь-де, без підключення до електромережі — акумуляторна мийка середнього тиску OC 6-18 ідеально підходить для швидкого й ефективного прибирання вдома та в дорозі. Просто під’єднайте шланг — і можна починати. За допомогою всмоктувального шланга OC 6-18 може використовувати воду з колодязів, цистерн, відер або природних водойм (поставляється окремо). Насадка з м’яким широким струменем легко видаляє стійкі забруднення з велосипедів, садових меблів, іграшок, туристичного спорядження та багатьох інших предметів. Можливості пристрою легко розширити за допомогою додаткових аксесуарів: насадки 5-в-1 Multi Jet, пінної насадки, щітки для миття тощо (продаються окремо). Змінний акумулятор (не входить до комплекту) сумісний з усіма пристроями платформи 18 V Kärcher Battery Power. Завдяки інноваційній технології Real Time на LCD-дисплеї акумулятора відображається залишок заряду під час роботи, заряджання та зберігання. Додаток Home & Garden надає корисні поради щодо пристрою та його використання.

Особливості та переваги
Мобільне рішення для прибирання
  • Незалежність від електромережі завдяки акумуляторній технології.
  • Прибирання можливе навіть без під'єднання до водопроводу завдяки всмоктувальному шлангу або візку з баком для води об'ємом 12 л (купуються окремо).
Практичне зберігання приладдя на корпусі
  • Шланг, пістолет і струменева трубка зберігаються на корпусі апарата з економією місця.
  • Постійний доступ до приладдя, у т. ч. в дорозі.
  • Візок для води об'ємом 12 л, що дозаправляється, поставляється як додатковий аксесуар.
Додаток Home & Garden
  • За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
Більш ефективний та оптимально налаштований середній тиск
  • Тиск 24 бар (макс.) для ефективного проміжного прибирання.
  • Дбайливе і ретельне очищення чутливих поверхонь.
Гнучкий шланг
  • Зручність поводження зі шлангом.
Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входить до комплекту постачання)
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Сумісний з усіма пристроями на єдиній акумуляторній батарейній платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Тиск (бар) макс. 24
Регулювання тиску Середній тиск
Продуктивність (л/год) макс. 200
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 12 (2,5 А·год) / макс. 24 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 2,45
Вага (з упаковкою) (кг) 3,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 384 x 241 x 204

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Пласке сопло
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Всмоктування води
  • Тип шланга: Еластичний шланг середнього тиску
  • Пістолет: Пістолет середнього тиску
  • Розпилювальна трубка: короткий і довгий
Портативна мінімийка OC 6-18
Портативна мінімийка OC 6-18
Портативна мінімийка OC 6-18
Портативна мінімийка OC 6-18

Відео

Області застосування
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Садові іграшки
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Для очищення сміттєвих контейнерів.
  • Квіткові клумби
  • Велосипеди
  • Колеса
  • Жалюзі/ролети
  • Тенти / туристичне спорядження
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для OC 6-18

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.