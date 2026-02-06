Мобільна мийка будь-де, без підключення до електромережі — акумуляторна мийка середнього тиску OC 6-18 ідеально підходить для швидкого й ефективного прибирання вдома та в дорозі. Просто під’єднайте шланг — і можна починати. За допомогою всмоктувального шланга OC 6-18 може використовувати воду з колодязів, цистерн, відер або природних водойм (поставляється окремо). Насадка з м’яким широким струменем легко видаляє стійкі забруднення з велосипедів, садових меблів, іграшок, туристичного спорядження та багатьох інших предметів. Можливості пристрою легко розширити за допомогою додаткових аксесуарів: насадки 5-в-1 Multi Jet, пінної насадки, щітки для миття тощо (продаються окремо). Змінний акумулятор (не входить до комплекту) сумісний з усіма пристроями платформи 18 V Kärcher Battery Power. Завдяки інноваційній технології Real Time на LCD-дисплеї акумулятора відображається залишок заряду під час роботи, заряджання та зберігання. Додаток Home & Garden надає корисні поради щодо пристрою та його використання.