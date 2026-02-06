Портативная минимойка OC 6-18

Легкий и компактный аккумуляторный аппарат среднего давления для быстрой промежуточной уборки без подключения к электросети. 18-вольтный аккумулятор, зарядное устройство и всасывающий шланг приобретаются отдельно.

Мобильная мойка без подключения к электросети — аккумуляторная мойка среднего давления OC 6-18 идеально подходит для быстрой и эффективной уборки дома, на даче или в пути. Просто подключите шланг — и можно начинать. С помощью всасывающего шланга (поставялется отдельно) OC 6-18 может забирать воду из колодцев, цистерн, вёдер или природных водоёмов. Насадка с мягким широким напором легко удаляет стойкие загрязнения с велосипедов, садовой мебели, игрушек, туристического снаряжения и других предметов. Широкий выбор аксессуаров расширяет возможности устройства: насадка 5-в-1 Multi Jet для максимальной универсальности, пенная насадка, щётка для мытья и другие (приобретаются отдельно). Съёмный аккумулятор (не входит в комплект) совместим со всеми устройствами платформы 18 В Kärcher Battery Power. Благодаря инновационной технологии Real Time на LCD-дисплее аккумулятора отображается уровень заряда во время работы, зарядки и хранения. Приложение Home & Garden предоставляет полезные советы по устройству и его использованию.

Особенности и преимущества
Мобильное решение для уборки
  • Независимость от электросети благодаря аккумуляторной технологии.
  • Уборка возможна даже без подключения к водопроводу благодаря всасывающему шлангу или тележке с баком для воды объемом 12 л (приобретаются отдельно).
Практичное хранение принадлежностей на корпусе
  • Шланг, пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата с экономией места.
  • Постоянный доступ к принадлежностям, в т. ч. в дороге.
  • Дозаправляемая тележка для воды объемом 12 л поставляется в качестве дополнительного аксессуара.
Мобильное приложение Home & Garden
  • С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
  • Давление 24 бар (макс.) для эффективной промежуточной уборки.
  • Бережная и тщательная очистка чувствительных поверхностей.
Гибкий шланг
  • Удобство обращения со шлангом.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Давление (бар) макс. 24
Регулировка давления Среднее давление
Производительность (л/ч) макс. 200
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,45
Вес (с упаковкой) (кг) 3,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 384 x 241 x 204

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Плоское сопло
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Тип шланга: Эластичный шланг среднего давления
  • Пистолет: Пистолет среднего давления
  • Распылительная трубка: короткий и длинный
Видео

Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Садовые игрушки
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Для цветочных горшков.
  • Велосипеды
  • Колесные диски
  • Жалюзи/рольставни
  • Тенты / туристское снаряжение
