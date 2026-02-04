Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л, 500мл
Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.
Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,613
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 100 x 245
Свойства
- Чистящее средство премиум-класса для всех типов стальных и легкосплавных дисков
- Удаляет продукты износа шин и тормозных колодок, грязь и противогололедные реагенты
- Не содержит кислот, не повреждает обрабатываемые материалы
- Не требует дополнительного механического воздействия
- Достигает даже самых щелей
- Короткое время воздействия
- С индикатором воздействия. Появление красноватого оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия
- Готовое к использованию чистящее средство
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P301+P312a ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
- Колесные диски