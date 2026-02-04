Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л, 500мл

Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.

Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,613
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 70 x 100 x 245
Свойства
  • Чистящее средство премиум-класса для всех типов стальных и легкосплавных дисков
  • Удаляет продукты износа шин и тормозных колодок, грязь и противогололедные реагенты
  • Не содержит кислот, не повреждает обрабатываемые материалы
  • Не требует дополнительного механического воздействия
  • Достигает даже самых щелей
  • Короткое время воздействия
  • С индикатором воздействия. Появление красноватого оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P301+P312a ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Колесные диски
