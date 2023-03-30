Модульні мінімийки Karcher Modular Range

MODULAR RANGE - ЩЕ БІЛЬШЕ ВИБОРУ!

Нові мийки високого тиску Karcher розроблені так, щоб разом із простотою керування забезпечити потужність і надійність, необхідні для різноманітних робіт із очищення. В асортименті нових мінімийок кожен знайде свою модель: новачки, яким потрібен інтуїтивно зрозумілий апарат, а також прагматики, які точно знають, що дійсно важливо при виборі мінімийки.

FJ_3_car_app_03_CI20-Screen

Мийка високого тиску для дому Modular Range. Новинка 2023

Мийки високого тиску Karcher - ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний і надійний інструмент для очищення. Завдяки простим і необхідним функціям ці мийки дають змогу швидко та ефективно очистити будь-яку поверхню.

Нові апарати високого тиску Karcher розроблені таким чином, щоб ними було легко керувати. Завдяки вражаючому асортименту аксесуарів мінімийки можна використовувати для найрізноманітніших цілей: від миття автомобілів до очищення фасадів, парканів, садових доріжок або прочищення труб.

Загальним для всіх моделей є прості у використанні з'єднання Quick Connect, всмоктувальний шланг для мийних засобів, а також тримачі для розпилювачів і пістолетів високого тиску. Шланги високого тиску та кабелі можна зручно зберігати завдяки передбаченим місцям для зберігання на корпусі апаратів.

Довговічність та висока продуктивність

Нові моделі, марковані "WCM" (water-cooled motor), оснащені двигуном з водяним охолодженням, що допомагає зменшити знос двигуна і збільшити термін його служби. Це робить їх ідеальними для тих, кому потрібен потужний і довговічний апарат для очищення. Нові мінімийки класів К 4 - К 7 з водяним охолодженням двигуна виправдають очікування будь-якого споживача, який шукає надійну мийку високого тиску.

Мінімийка з водяним охолодженням двигуна

Аксесуари, орієнтовані на продуктивність

Набір аксесуарів, яким комплектується кожна модель, залежить від класу апарата. Наприклад, довжина шланга високого тиску 4 метри достатня для моделей початкового рівня, 6-8 метрів - для мийок середнього класу і до 10 метрів - для топової моделі.

Для зберігання шланга нові апарати високого тиску, починаючи з моделі K 3, оснащені гачком, а моделі марковані Premium, поставляються з котушкою для шланга.

Таким чином, ви самі можете вибрати той клас мінімийки, який відповідає вашим запитам і бюджету.

Аксесуари, орієнтовані на продуктивність

Зручність підключення шланга високого тиску

Економія часу і сил, завдяки швидкому з'єднанню шланга високого тиску з апаратом завдяки фунції Quick Connect, якою оснащені всі апарати нової лінійки мийок високого тиску.

Quick Connect

Легке використання та нанесення миючого засобу

Всі апарати нової лінійки мінімийок високого тиску оснащені всмоктувальним шлангом для подачі мийного засобу.

Нові мийки високого тиску Karcher ідеально підходять для виконання будь-яких робіт з очищення, чи то видалення стійких забруднень з під'їзної дороги, чи то швидке миття автомобіля.

Шланг для подачі миючого засобу

Часті запитання щодо мінімийок

Усі моделі, починаючи з класу К 4, мають водяне охолодження двигуна. Мінімийки маркуються "WCM" (water-cooled motor).

Класи К 2, К 3 виготовляються в Німеччині.

Класи К 4, К 5, К 7 - в Італії.

Усі моделі об'єднують прості у використанні з'єднання Quick Connect, всмоктувальний шланг для мийних засобів, а також тримачі для розпилювачів і пістолетів високого тиску. Також передбачені місця на корпусі апарата для зберігання шлангів високого тиску.

Аксесуари до мінімийок Modular Range

