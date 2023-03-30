Модульні мінімийки Karcher Modular Range

Мийка високого тиску для дому Modular Range. Новинка 2023

Мийки високого тиску Karcher - ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний і надійний інструмент для очищення. Завдяки простим і необхідним функціям ці мийки дають змогу швидко та ефективно очистити будь-яку поверхню.

Нові апарати високого тиску Karcher розроблені таким чином, щоб ними було легко керувати. Завдяки вражаючому асортименту аксесуарів мінімийки можна використовувати для найрізноманітніших цілей: від миття автомобілів до очищення фасадів, парканів, садових доріжок або прочищення труб.

Загальним для всіх моделей є прості у використанні з'єднання Quick Connect, всмоктувальний шланг для мийних засобів, а також тримачі для розпилювачів і пістолетів високого тиску. Шланги високого тиску та кабелі можна зручно зберігати завдяки передбаченим місцям для зберігання на корпусі апаратів.