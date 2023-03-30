Модульные минимойки Karcher Modular Range

Мойка высокого давления для дома Modular Range. Новинка 2023

Мойки высокого давления Karcher - идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надежный инструмент для очистки. Благодаря простым и необходимым функциям эти мойки позволяют быстро и эффективно очистить любую поверхность.

Новые аппараты высокого давления Karcher разработаны таким образом, чтобы ими было легко управлять. Благодаря впечатляющему ассортименту аксессуаров, предлагаемых Kärcher, минимойки можно использовать для самых разных целей: от мойки автомобилей до очистки фасадов, заборов, садовых дорожек или прочистки труб.

Общим для всех моделей являются простые в использовании соединения Quick Connect, всасывающий шланг для моющих средств, а также держатели для распылителей и пистолетов высокого давления. Шланги высокого давления и кабели можно удобно хранить благодаря предусмотренным местам для хранения на корпусе аппаратов.