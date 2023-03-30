Модульные минимойки Karcher Modular Range
MODULAR RANGE – ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫБОРА!
Новые мойки высокого давления Karcher разработаны, чтобы вместе с простотой упраления обеспечить мощность и надежность, необходимые для разнообразных работ по очистке. В ассортименте новых минимоек каждый найдет свою модель: новички, которым нужен интуитивно понятный аппарат, а также прагматики, которые точно знают, что действительно важно при выборе минимойки.
Мойка высокого давления для дома Modular Range. Новинка 2023
Мойки высокого давления Karcher - идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надежный инструмент для очистки. Благодаря простым и необходимым функциям эти мойки позволяют быстро и эффективно очистить любую поверхность.
Новые аппараты высокого давления Karcher разработаны таким образом, чтобы ими было легко управлять. Благодаря впечатляющему ассортименту аксессуаров, предлагаемых Kärcher, минимойки можно использовать для самых разных целей: от мойки автомобилей до очистки фасадов, заборов, садовых дорожек или прочистки труб.
Общим для всех моделей являются простые в использовании соединения Quick Connect, всасывающий шланг для моющих средств, а также держатели для распылителей и пистолетов высокого давления. Шланги высокого давления и кабели можно удобно хранить благодаря предусмотренным местам для хранения на корпусе аппаратов.
Долговечность и высокая производительность
Новые модели, маркированные "WCM" (water-cooled motor) оснащены двигателем с водяным охлаждением, что помогает уменьшить износ двигателя и увеличить срок его службы. Это делает их идеальными для тех, кому нужен мощный и долговечный аппарат для очистки. Новые минимойки класов К 4 - К 7 с водяным охлажденим двигателя оправдают ожидания любого потребителя, который ищет надежную мойку высокого давления.
Аксессуары, ориентированные на производительность
Набор аксессуаров, которым комплектуется каждая модель, зависит от класса аппарата. Например, длина шланга высокого давления 4 метра достаточна для моделей начального уровня, 6-8 метров - для моек среднего класса и до 10 метров - для топовой модели.
Для хранения шланга новые аппараты высокого давления, начиная с модели K 3, оснащены крючком, а модели маркированные Premium, поставляются с катушкой для шланга.
Таким образом, вам сами можете выбрать тот класс минимойки, который соответствует вашим запросам и бюджету.
Удобство подключения шланга высокого давления
Экономия времени и сил, за счет быстрого соединения шланга высокого давления с аппаратом благодаря фунции Quick Connect, которой оснащены все аппараты новой линейки моек высокого давления.
Легкое использование и нанесение моющего средства
Все аппараты новой линейки минимоек высокого давления оснащены всасывающим шлангом для подачи моющего средства.
Новые мойки высокого давления Karcher идеально подходят для выполнения любых работ по очистке, будь-то удаление стойких загрязнений с подъездной дороги или быстрая мойка автомобиля.
Часто задаваемые вопросы по минимойкам
Аксессуары к минимойкам Modular Range
Вас также может заинтересовать
купить пылесос с влажной уборкой, купить пылесос циклон, моющие пылесосы, пылесос для окон, бытовые пылесосы, робот пылесос