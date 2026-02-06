Фреза для бруду для всіх апаратів високого тиску Kärcher класів К 4 - К 5 очищає поверхню навіть від атмосферних забруднень за допомогою роторного сопла з точковим струменем, що обертається. Це означає, що ви можете видалити бруд з поверхонь, покритих мохом або атмосферними забрудненнями за найкоротший час і повернути поверхні блиск. Фреза для бруду має велику продуктивність.