Фреза для бруду DB 145 для К4, К5

Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів К 4 - К 5. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.

Фреза для бруду для всіх апаратів високого тиску Kärcher класів К 4 - К 5 очищає поверхню навіть від атмосферних забруднень за допомогою роторного сопла з точковим струменем, що обертається. Це означає, що ви можете видалити бруд з поверхонь, покритих мохом або атмосферними забрудненнями за найкоротший час і повернути поверхні блиск. Фреза для бруду має велику продуктивність.

Особливості та переваги
Обертова насадка
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Ефективно видаляє стійкі забруднення.
Байонетне з'єднання
  • Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,165
Вага (з упаковкою) (кг) 0,221
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 450 x 41 x 41

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Паркан і стіни з каменю
  • Мох
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.