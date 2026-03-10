Фреза для бруду DB 180 до К 7

Фреза для бруду з роторним соплом для апаратів високого тиску К 7. Очищує поверхні від моху і атмосферних забруднень.

Фреза для бруду з роторним соплом формує обертовий точковий струмінь, ефективно видаляє стійкі забруднення (наприклад, атмосферні) і очищує поверхні від моху. Для апаратів високого тиску К 7.

Особливості та переваги
Обертова насадка
  • Ефективно видаляє стійкі забруднення з делікатних поверхонь.
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Ефективно видаляє стійкі забруднення.
Байонетне з'єднання
  • Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,167
Вага (з упаковкою) (кг) 0,306
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 450 x 41 x 41

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Паркан і стіни з каменю
  • Мох
