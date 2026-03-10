Фреза для бруду DB 180 до К 7
Фреза для бруду з роторним соплом для апаратів високого тиску К 7. Очищує поверхні від моху і атмосферних забруднень.
Фреза для бруду з роторним соплом формує обертовий точковий струмінь, ефективно видаляє стійкі забруднення (наприклад, атмосферні) і очищує поверхні від моху. Для апаратів високого тиску К 7.
Особливості та переваги
Обертова насадка
- Ефективно видаляє стійкі забруднення з делікатних поверхонь.
Легке очищення завдяки високому тиску
- Ефективно видаляє стійкі забруднення.
Байонетне з'єднання
- Дуже зручна в застосуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,167
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,306
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 41 x 41
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Паркан і стіни з каменю
- Мох