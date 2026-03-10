Грязевая фреза DB 180 для К 7
Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления серии К 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.
Грязевая фреза с роторным соплом формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха. Для аппаратов высокого давления серии К 7.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
- Эффективно удаляет стойкие загрязнения с деликатных поверхностей
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Байонетное соединение
- Удобство в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,167
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,306
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 41 x 41
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Мох