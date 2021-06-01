Karcher Power Control – мінімийка з мобільним помічником

Мінімийки Kärcher Power Control із мобільним застосунком: ваш розумний помічник у прибиранні!

Мінімийки Kärcher Power Control ідеально підходять для ефективного миття великих транспортних засобів, кам'яних стін, мотоциклів, автомобілів та багатьох інших поверхонь. Завдяки високому тиску води та спеціальним насадкам, ці апарати допоможуть впоратися навіть із найскладнішими забрудненнями, заощаджуючи ваш час і зусилля.

Мобільний застосунок Kärcher Home & Garden: більше, ніж інструкція!

Головна перевага серії Power Control — це мобільний застосунок Kärcher Home & Garden. Він стає вашим персональним помічником у процесі прибирання: