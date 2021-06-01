Karcher Power Control – мінімийка з мобільним помічником

Треба почистити байк чи авто? Хочете відмити подвір’я? Давно не мили садові меблі?

Все це можна легко зробити за допомогою мінімийок Power Control від Karcher - перших мінімийок, які працюють з мобільним додатком!

Мінімийки Kärcher Power Control
Мінімийки Kärcher Power Control

Мінімийки Kärcher Power Control із мобільним застосунком: ваш розумний помічник у прибиранні!

Мінімийки Kärcher Power Control ідеально підходять для ефективного миття великих транспортних засобів, кам'яних стін, мотоциклів, автомобілів та багатьох інших поверхонь. Завдяки високому тиску води та спеціальним насадкам, ці апарати допоможуть впоратися навіть із найскладнішими забрудненнями, заощаджуючи ваш час і зусилля.

Мобільний застосунок Kärcher Home & Garden: більше, ніж інструкція!

Головна перевага серії Power Control — це мобільний застосунок Kärcher Home & Garden. Він стає вашим персональним помічником у процесі прибирання:

  • Покрокові інструкції: застосунок допоможе швидко зібрати мінімийку та правильно підготувати її до роботи.
  • Корисні поради: ви отримаєте рекомендації щодо вибору оптимального режиму тиску та аксесуарів для різних типів поверхонь і забруднень.
  • Режими для будь-яких задач: застосунок підкаже, як досягти найкращих результатів при митті авто, плитки, садових меблів чи навіть делікатних поверхонь.

