Karcher Power Control – минимойка с мобильным помощником

Надо почистить байк или авто? Хотите отмыть двор? Давно не мыли садовая мебель?

Все это можно легко сделать с помощью минимоек Power Control от Karcher - первых минимоек, которые работают с мобильным приложением!

Минимойки Kärcher Power Control
Минимойки Kärcher Power Control

Минимойки Kärcher Power Control с мобильным приложением: ваш умный помощник в уборке!

Минимойки Kärcher Power Control идеально подходят для эффективного мытья больших транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей и многих других поверхностей. Благодаря высокому давлению воды и специальным насадкам, эти аппараты помогут справиться даже с самыми сложными загрязнениями, экономя ваше время и усилия.

Мобильное приложение Kärcher Home & Garden: больше, чем инструкция!

Главное преимущество серии Power Control - это мобильное приложение Kärcher Home & Garden. Оно становится вашим персональным помощником в процессе уборки:

  • Пошаговые инструкции: приложение поможет быстро собрать минимойку и правильно подготовить ее к работе.
  • Полезные советы: вы получите рекомендации по выбору оптимального режима давления и аксессуаров для различных типов поверхностей и загрязнений.
  • Режимы для любых задач: приложение подскажет, как достичь наилучших результатов при мытье авто, плитки, садовой мебели или даже деликатных поверхностей.

СКАЧАТЬ

Вы можете использовать приложение Kärcher Home & Garden в качестве помощника для минимоек Power Control. Загрузите бесплатно из Apple Store и Google Play Store.

Logo of the Apple App Store

App Store

Download on the App Store

Logo of the Google Play Store

Google Play

Get it on Google Play

Вас также может заинтересовать

минимойки, минимойки modular rangeкак правильно мыть автомобильsmart control

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.