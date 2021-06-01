Karcher Power Control – минимойка с мобильным помощником
Надо почистить байк или авто? Хотите отмыть двор? Давно не мыли садовая мебель?
Все это можно легко сделать с помощью минимоек Power Control от Karcher - первых минимоек, которые работают с мобильным приложением!
Минимойки Kärcher Power Control с мобильным приложением: ваш умный помощник в уборке!
Минимойки Kärcher Power Control идеально подходят для эффективного мытья больших транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей и многих других поверхностей. Благодаря высокому давлению воды и специальным насадкам, эти аппараты помогут справиться даже с самыми сложными загрязнениями, экономя ваше время и усилия.
Мобильное приложение Kärcher Home & Garden: больше, чем инструкция!
Главное преимущество серии Power Control - это мобильное приложение Kärcher Home & Garden. Оно становится вашим персональным помощником в процессе уборки:
- Пошаговые инструкции: приложение поможет быстро собрать минимойку и правильно подготовить ее к работе.
- Полезные советы: вы получите рекомендации по выбору оптимального режима давления и аксессуаров для различных типов поверхностей и загрязнений.
- Режимы для любых задач: приложение подскажет, как достичь наилучших результатов при мытье авто, плитки, садовой мебели или даже деликатных поверхностей.
Вы можете использовать приложение Kärcher Home & Garden в качестве помощника для минимоек Power Control. Загрузите бесплатно из Apple Store и Google Play Store.
