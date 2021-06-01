Karcher Power Control – минимойка с мобильным помощником

Минимойки Kärcher Power Control с мобильным приложением: ваш умный помощник в уборке!

Минимойки Kärcher Power Control идеально подходят для эффективного мытья больших транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей и многих других поверхностей. Благодаря высокому давлению воды и специальным насадкам, эти аппараты помогут справиться даже с самыми сложными загрязнениями, экономя ваше время и усилия.

Мобильное приложение Kärcher Home & Garden: больше, чем инструкция!

Главное преимущество серии Power Control - это мобильное приложение Kärcher Home & Garden. Оно становится вашим персональным помощником в процессе уборки: