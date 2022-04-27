Подключение пистолета к минимойке Smart Control или Full Control Plus

Совет: Если соединение Bluetooth не запускается автоматически, снова нажмите кнопку "-" на спусковом пистолете в течение 10 секунд. После успешного подключения на пистолете загорится символ Bluetooth.

Таким образом, мобильный телефон можно подключить к пистолету в любое время.