Подключение пистолета к минимойке Smart Control или Full Control Plus
Перед первым использованием минимойки высокого давления серии Smart Control или Full Control Plus к устройству необходимо подключить пистолет.
Smart Control
Видео инструкция
Наша короткая видео инструкция по соединению пистолета высокого давления Smart Control с аппаратом высокого давления.
- Вставьте вилку в розетку (0:02) (0:02)
- После включения, режим соединения будет активен в течение ~60 секунд (0:07) (0:07)
- На пистолете зажмите одновременно клавиши + и - примерно на 3 секунды, пока не загорится дисплей (0:09) (0:09)
- После успешного подключения на пистолете отображаются уровни давления и символ Bluetooth. Если соединение не удалось, повторите шаги, как описано. Важно отключить устройство и подождать не менее 10 секунд, прежде чем снова можно будет попробовать (0:13) (0:13)
Совет: Если соединение Bluetooth не запускается автоматически, снова нажмите кнопку "-" на спусковом пистолете в течение 10 секунд. После успешного подключения на пистолете загорится символ Bluetooth.
Таким образом, мобильный телефон можно подключить к пистолету в любое время.
Full Control Plus
Видео инструкция
Наша короткая видео инструкция по соединению пистолета высокого давления с аппаратом Full Control Plus
- Вставьте вилку в розетку. Режим соединения активируется и будет активен в течение 60 сек. (0:07) (0:07)
- Нажмите кнопки + и - на пистолете высокого давления одновременно и держите зажатыми в течение 5 секунд, пока иконка сигнала не начнет мигать. (0:13) (0:13)
- Как только пистолет будет успешно подключен к минимойке, на дисплее пистолета появится уровень давления. В случае, если с первого раза соединение не удалось, повторите шаги, описанные выше. Важно: вилку аппарата высокого давления необходимо вынуть и снова вставить в розетку. (0:27) (0:27)
Вас также может заинтересовать
автомобильная мойка высокого давления, недорогие мойки, садовый инструмент