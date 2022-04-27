Подключение пистолета к минимойке Smart Control или Full Control Plus

Перед первым использованием минимойки высокого давления серии Smart Control или Full Control Plus к устройству необходимо подключить пистолет.

Smart Control

Видео инструкция

Наша короткая видео инструкция по соединению пистолета высокого давления Smart Control с аппаратом высокого давления.

  1. Вставьте вилку в розетку (0:02) (0:02)
  2. После включения, режим соединения будет активен в течение ~60 секунд (0:07) (0:07)
  3. На пистолете зажмите одновременно клавиши + и - примерно на 3 секунды, пока не загорится дисплей (0:09) (0:09)
  4. После успешного подключения на пистолете отображаются уровни давления и символ Bluetooth. Если соединение не удалось, повторите шаги, как описано. Важно отключить устройство и подождать не менее 10 секунд, прежде чем снова можно будет попробовать (0:13) (0:13)

Совет: Если соединение Bluetooth не запускается автоматически, снова нажмите кнопку "-" на спусковом пистолете в течение 10 секунд. После успешного подключения на пистолете загорится символ Bluetooth.
Таким образом, мобильный телефон можно подключить к пистолету в любое время.

Подключение, шаг 1
Подключение, шаг 2
Подключение, шаг 3
Подключение, шаг 4

Full Control Plus

Видео инструкция

Наша короткая видео инструкция по соединению пистолета высокого давления с аппаратом Full Control Plus

  1. Вставьте вилку в розетку. Режим соединения активируется и будет активен в течение 60 сек. (0:07) (0:07)
  2. Нажмите кнопки + и - на пистолете высокого давления одновременно и держите зажатыми в течение 5 секунд, пока иконка сигнала не начнет мигать. (0:13) (0:13)
  3. Как только пистолет будет успешно подключен к минимойке, на дисплее пистолета появится уровень давления. В случае, если с первого раза соединение не удалось, повторите шаги, описанные выше. Важно: вилку аппарата высокого давления необходимо вынуть и снова вставить в розетку. (0:27) (0:27)
Подключение, шаг 1
Подключение, шаг 2
Подключение, шаг 3

Вас также может заинтересовать

автомобильная мойка высокого давления, недорогие мойки, садовый инструмент

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.