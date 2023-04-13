Бюджетные минимойки

Если вы ищете качественное оборудование по доступной цене, то бюджетные минимойки высокого давления от Karcher – это именно то, что вам нужно. Бюджетные минимойки, как и аппараты более высокого класса, позволяют быстро и эффективно очищать различные поверхности.

К примеру, модели класса Kärcher K 2 являются идеальным вариантом для очистки мебели на улице, велосипедов, мотоциклов и других небольших поверхностей. Она легко переносится благодаря небольшому весу и компактному размеру, а также имеет мощность 110 бар, что позволяет быстро и эффективно очищать загрязнения.

Независимо от выбранной модели, Kärcher минимойки обеспечивают высокую эффективность и надежность в работе, а также производят очистку без остатка грязи. Кроме того, их компактный размер позволяет хранить оборудование в любом месте.

Бюджетная минимойка высокого давления: почему Kärcher?

Наши недорогие мойки высокого давления обеспечивают превосходную очистку различных поверхностей, от садовых дорожек до небольших автомобилей. Они удобны в использовании и позволяют сэкономить время и усилия, справляясь с любыми загрязнениями быстро и эффективно.

Преимущества бюджетных минимоек высокого давления Karcher:

  • Высокая эффективность: каждая минимойка Karcher оснащена мощным двигателем, который обеспечивает высокий уровень давления для удаления стойких загрязнений.
  • Долговечность: надежные материалы и современные технологии гарантируют долгий срок службы наших моек.
  • Экономичность: мы предлагаем вам купить дешевую мойку высокого давления, которая позволит сэкономить на профессиональной уборке и моющих средствах.
  • Удобство использования: эргономичный дизайн и простота в эксплуатации делают наши минимойки идеальными для использования в домашних условиях.

Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что даем 5 лет гарантии на все минимойки, в том числе и на недорогие мойки высокого давления.

Бюджетные минимойки К2
K Mini

Где купить дешевую мойку высокого давления в Украине?

На нашем сайте вы найдете широкий ассортимент бюджетных минимоек высокого давления, которые идеально подойдут для домашнего использования. 

Кроме того, не пропустите возможность приобрести минимойки по акции! Мы регулярно проводим акции и специальные предложения, позволяя вам купить минимойки по выгодным ценам.

Кроме того, купить дешевую мойку можно в наших фирменных магазинах Керхер Центрах, а также у наших официальных партнеров.

Не упустите возможность сделать уборку проще и эффективнее с помощью наших недорогих моек высокого давления. Выбирайте качество, доверяйте Karcher!

Свяжитесь с нами

Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь в выборе минимойки, свяжитесь с нами. Наши специалисты с радостью помогут вам сделать правильный выбор и ответят на все ваши вопросы.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
0 800 500 48 90, (050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram

Весь ассортимент минимоек

Вас также может заинтересовать

мойка высокого давления с забором воды, аккумуляторные мойки

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.