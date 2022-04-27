Підключення пістолета до мінімийки Smart Control або Full Control Plus

Перед першим використанням мінімийки високого тиску серії Smart Control або Full Control Plus до пристрою необхідно підключити пістолет.

Smart Control

Відео інструкція

Наша коротка відео інструкція зі з'єднання пістолета високого тиску Smart Control із апаратом високого тиску.

  1. Вставте вилку в розетку (0:02) (0:02)
  2. Після включення режим з'єднання буде активний протягом ~60 секунд (0:07) (0:07)
  3. На пістолеті затисніть одночасно клавіші + і - приблизно на 3 секунди, доки не загориться дисплей (0:09) (0:09)
  4. Після успішного підключення на пістолеті відображаються рівні тиску та символ Bluetooth. Якщо з'єднання не вдалося, повторіть кроки, як описано вище. Важливо вимкнути пристрій і почекати щонайменше 10 секунд, перш ніж знову можна спробувати (0:13) (0:13)

Порада: Якщо з'єднання Bluetooth не запускається автоматично, натисніть кнопку "-" на спусковому пістолі протягом 10 секунд. Після успішного підключення на пістолеті загориться символ Bluetooth.
Таким чином, мобільний телефон можна підключити до пістолету у будь-який час.

Підключення, крок 1
Підключення, крок 2
Підключення, крок 3
Підключення, крок 4

Full Control Plus

Відео інструкція

Наша коротка відеоінструкція по з'єднанню пістолета високого тиску з апаратом Full Control Plus

  1. Вставте вилку в розетку. Режим підключення активується і буде активний протягом 60 сек. (0:07) (0:07)
  2. Натисніть кнопки + і - на пістолеті високого тиску одночасно і тримайте зажатими протягом 5 секунд, поки іконка сигналу не почне блимати. (0:13) (0:13)
  3. Як тільки пістолет буде успішно підключений до мінімийки, на дисплеї пістолета з'явиться рівень тиску. У випадку, якщо перший раз з’єднання не вдалося, повторіть кроки, описані вище. Важливо: вилку апарату високого тиску необхідно витягнути і знову вставити в розетку. (0:27) (0:27)
Підключення, крок 1
Підключення, крок 2
Підключення, крок 3

Вас також може зацікавити

автомобільна мийка високого тиску, недорогі мийки, садовий інструмент

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.