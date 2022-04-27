Підключення пістолета до мінімийки Smart Control або Full Control Plus
Перед першим використанням мінімийки високого тиску серії Smart Control або Full Control Plus до пристрою необхідно підключити пістолет.
Smart Control
Відео інструкція
Наша коротка відео інструкція зі з'єднання пістолета високого тиску Smart Control із апаратом високого тиску.
- Вставте вилку в розетку (0:02) (0:02)
- Після включення режим з'єднання буде активний протягом ~60 секунд (0:07) (0:07)
- На пістолеті затисніть одночасно клавіші + і - приблизно на 3 секунди, доки не загориться дисплей (0:09) (0:09)
- Після успішного підключення на пістолеті відображаються рівні тиску та символ Bluetooth. Якщо з'єднання не вдалося, повторіть кроки, як описано вище. Важливо вимкнути пристрій і почекати щонайменше 10 секунд, перш ніж знову можна спробувати (0:13) (0:13)
Порада: Якщо з'єднання Bluetooth не запускається автоматично, натисніть кнопку "-" на спусковому пістолі протягом 10 секунд. Після успішного підключення на пістолеті загориться символ Bluetooth.
Таким чином, мобільний телефон можна підключити до пістолету у будь-який час.
Full Control Plus
Відео інструкція
Наша коротка відеоінструкція по з'єднанню пістолета високого тиску з апаратом Full Control Plus
- Вставте вилку в розетку. Режим підключення активується і буде активний протягом 60 сек. (0:07) (0:07)
- Натисніть кнопки + і - на пістолеті високого тиску одночасно і тримайте зажатими протягом 5 секунд, поки іконка сигналу не почне блимати. (0:13) (0:13)
- Як тільки пістолет буде успішно підключений до мінімийки, на дисплеї пістолета з'явиться рівень тиску. У випадку, якщо перший раз з’єднання не вдалося, повторіть кроки, описані вище. Важливо: вилку апарату високого тиску необхідно витягнути і знову вставити в розетку. (0:27) (0:27)