Пістолети для мийки високого тиску Karcher

Основні переваги:

Ергономічна конструкція

Зручна форма руків’я з м’якими вставками дозволяє комфортно працювати навіть протягом тривалого часу без втоми. Пістолет чудово лежить у руці, а точне дозування тиску — просто під пальцями.

Сумісність із системою Quick Connect

Завдяки швидкому з’єднанню Quick Connect пістолет миттєво приєднується до шланга та аксесуарів — жодних зусиль, зайвих рухів або інструментів. Просто під’єднуєте — і працюєте.

Надійність та довговічність

Високоякісний пластик, стійкий до механічних навантажень і погодних умов, а також міцна внутрішня конструкція забезпечують довгий термін служби пістолета навіть за інтенсивного використання.

Безпека насамперед

Усі побутові пістолети оснащено вбудованим запобіжником від випадкового увімкнення — це особливо актуально для домогосподарств із дітьми.

Інтуїтивне керування тиском

Деякі моделі мають функцію регулювання тиску прямо на пістолеті або за допомогою системи Power Control чи Smart Control — ви адаптуєте потік води до поверхні за лічені секунди.