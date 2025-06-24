Пистолеты для мойки высокого давления Karcher

Основные преимущества:

Эргономичная конструкция

Удобная форма рукоятки с мягкими вставками позволяет комфортно работать даже в течение длительного времени без усталости. Пистолет отлично лежит в руке, а точная дозировка давления - прямо под пальцами.

Совместимость с системой Quick Connect

Благодаря быстрому соединению Quick Connect пистолет мгновенно присоединяется к шлангу и аксессуарам - никаких усилий, лишних движений или инструментов. Просто подключаете - и работаете.

Надежность и долговечность

Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам и погодным условиям, а также прочная внутренняя конструкция обеспечивают долгий срок службы пистолета даже при интенсивном использовании.

Безопасность прежде всего

Все бытовые пистолеты оснащены встроенным предохранителем от случайного включения - это особенно актуально для домохозяйств с детьми.

Интуитивное управление давлением

Некоторые модели имеют функцию регулировки давления прямо на пистолете или с помощью системы Power Control или Smart Control - вы адаптируете поток воды к поверхности за считанные секунды.