Підмітальна машина Karcher MC 250 для прибирання тротуарів, доріг і громадських зон

MC 250 — все найкраще в одній машині

Вам потрібна висока ефективність підмітання, комфорт та екологічність. Тепер ви можете мати все це з новою MC 250. Ця компактна та надійна підмітально-прибиральна машина має потужний привід, який відповідає найвищим екологічним стандартам.

Логічна концепція управління інтуїтивно зрозуміла. У просторій, зручній та комфортабельній кабіні ви можете насолоджуватися максимальним рівнем комфорту круглий рік. Завдяки інтуїтивно зрозумілій концепції управління експлуатувати машину дуже легко. Зі швидкістю руху 60 км/год, гідропневматичною підвіскою і швидким доступом до всіх основних вузлів, ви можете виконати роботи швидше і ефективніше, аніж будь-коли раніше.