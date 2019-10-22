Підмітальна машина Karcher MC 250 для прибирання тротуарів, доріг і громадських зон
Наша підмітально-прибиральна машина MC 250 демонструє найкращу ефективність підмітання, рівень комфорту та екологічності у своєму класі. MC 250 — це найпотужніша підмітально-прибиральна машина Kärcher, створена для ефективного прибирання міських вулиць, тротуарів, парковок і промислових зон. Вона поєднує максимальну продуктивність, високий рівень комфорту та відповідність найсуворішим екологічним стандартам.
MC 250 — все найкраще в одній машині
Вам потрібна висока ефективність підмітання, комфорт та екологічність. Тепер ви можете мати все це з новою MC 250. Ця компактна та надійна підмітально-прибиральна машина має потужний привід, який відповідає найвищим екологічним стандартам.
Логічна концепція управління інтуїтивно зрозуміла. У просторій, зручній та комфортабельній кабіні ви можете насолоджуватися максимальним рівнем комфорту круглий рік. Завдяки інтуїтивно зрозумілій концепції управління експлуатувати машину дуже легко. Зі швидкістю руху 60 км/год, гідропневматичною підвіскою і швидким доступом до всіх основних вузлів, ви можете виконати роботи швидше і ефективніше, аніж будь-коли раніше.
Ця машина вирішить усі ваші задачі!
Ми попросили експертів в області комунального господарства протестувати різні машини і врахували їхні відгуки при розробці MC 250. На основі зворотного зв’язку було впроваджено низку технічних рішень, які сьогодні роблять MC 250 оптимальним вибором для комунальних служб. Вона легко справляється з обсягами прибирання у великих містах, адаптована до роботи в обмежених просторах і повністю відповідає чинним екологічним стандартам ЄС. Завдяки гідропневматичній підвісці, інтелектуальній системі керування, енергоефективному приводу та ергономічному робочому місцю оператора, MC 250 поєднує у собі функціональність професійної прибиральної техніки з комфортом легкового автомобіля.
Це не просто машина — це інструмент стабільної роботи на роки, розроблений з урахуванням усіх потреб сучасних комунальних підприємств.
Прогресивне технічне рішення
Новий рівень динаміки
Ніяких компромісів: створюючи найкраще, необхідно враховувати всі деталі. Тому і для реалізації приводу та трансмісії ми використовували найвисокоякісніші компоненти, які забезпечують динаміку руху на рівні легкових автомобілів.
Як і всі інші комунальні прибиральні машини Kärcher, модель MC 250 поєднує компактність з надійністю і високу потужність силового агрегату з максимальною екологічністю. Рама, яка піддається гарячому цинкуванню, стійка до корозії, що підтвердили результати тривалих випробувань. Висока швидкість руху, гідропневматична підвіска і швидкий доступ до всіх основних вузлів гарантують вам оперативне виконання всіх робіт – як прибиральних, так і з технічного обслуговування машини.
Швидкість руху MC 250: 60 км/год
Висока швидкість (макс. 60 км/год) гарантує швидке переміщення машини MC 250 від одного об'єкта до іншого без створення перешкод іншим учасникам руху.
Максимум впевненості та комфорту
Як у процесі прибирання, так і під час переїздів машина MC 250 гарантує водієві безпеку руху і комфортабельність їзди, характерну для легкових автомобілів. З цією метою ми оснастили її гідропневматичною підвіскою обох осей і незалежною підвіскою передніх коліс.
Висока маневреність завдяки управлінню всіма колесами
Машина MC 250 оснащена системою рульового управління всіма колесами, активація якої безпосередньо під час руху дозволяє в один прийом розвернутися на вузькій двосмуговій дорозі. Настільки висока маневреність, яка зменшує витрати часу і ризик дорожньо-транспортних пригод, особливо важлива при виконанні робіт в центрі міста.
Комфортні умови праці
Для тих, хто проводить майже весь робочий день всередині транспортного засобу, повинен бути забезпечений максимально можливий рівень ергономічності і комфорту. Кабіна машини MC 250 являє собою обладнане за сучасними стандартами робоче місце, що дозволяє водієві повністю сконцентруватися на роботі та оточенні, а також оберігає його здоров'я.
Зручна посадка для кожного
Простора двомісна кабіна дозволяє з комфортом розміститися людям будь-якої комплекції. При цьому всі рішення – від зручного входу в кабіну і комфортабельної підвіски до сидіння водія з пневматичною амортизацією, поперековим підпором, підігрівом і триточковим ременем безпеки – розраховані на максимальне зменшення навантаження на опорно-руховий апарат, а комфортабельне сидіння водія відомого виробника König сертифіковане галузевою профспілкою. За особливу ергономічність робочого місця водія і забезпечення йому того ж рівня комфорту, що і в легковому автомобілі, за рішенням незалежної комісії лікарів і фізіотерапевтів машина MC 250 отримала сертифікат AGR організації «Рух за здоровий хребет».
Чудова видимість
Дуже велике похиле вітрове скло машини MC 250 забезпечує оптимальну видимість навколишнього простору і зменшує вплив сонячного світла. Великі вікна з обох сторін, скла яких зсуваються вперед і назад, полегшують налаштування дзеркал заднього виду.
Продумана концепція управління
Важливий внесок у забезпечення безпеки праці робить центральний дисплей, вбудований в маточину рульового колеса: він постійно знаходиться у полі зору водія та дозволяє йому повністю сконцентруватися на навколишній ситуації. А ергономічна панель управління, завдяки очевидній символіці, забезпечує просте, зрозуміле на інтуїтивному рівні управління машиною. Особлива роль відводиться в ній кнопці Eco, натискання якої автоматично переводить машину MC 250 у робочий режим. Це рішення сприяє економії часу та підвищенню надійності.
Універсальна комунальна прибиральна машина MC 250: чистота в будь-яку пору року
Бувають хороші рішення, а бувають дуже хороші. Якщо Ви віддаєте перевагу найкращим рішенням, то машина MC 250 стане чудовим вибором – адже за своїми можливостями і якістю прибирання вона перевершує всі моделі, з якими Ви мали справу до сих пір.
Придбавши MC 250, Ви станете власником не просто сучасної підмітально- прибиральної машини, а ідеальної машини для виконання будь-яких прибиральних робіт у центральній частині міста. Ви зможете використовувати її для очищення тротуарів та велосипедних доріжок, прибирання на паркінгах, на територіях промислових підприємств і в будь-яких інших місцях. Вас не залишать байдужими як результати прибирання, так і високий рівень комфорту та безпеки. А різноманітне опційне навісне обладнання дозволить Вам значно розширити спектр виконуваних робіт – наприклад, робити вологе прибирання або очищення високим тиском, прибирати сніг або боротися з бур'янами. І будь-яка з цих задач буде вирішуватися надійно, ефективно і з чудовим результатом.
Результат комп'ютерного моделювання: оптимальна система збору сміття
Вакуумна система машини проектувалася нами з використанням комп'ютерних методів аеродинамічного моделювання. Завдяки цьому високоякісна турбіна створює потужне розрідження, а повітряний потік оптимально протікає через приймальну горловину, всмоктуючу трубу і бункер та забезпечує ефективний збір сміття. Побічним позитивним ефектом стало зниження витрати палива і рівня шуму.
Контакти
Ми завжди готові допомогти з вибором обладнання та надати професійну консультацію.
Звертайтеся до нашого менеджера для детальної інформації.
Керівник депортаменту муніципальної техніки
+380 (67) 232-84-25
Andrii.Cherednikov@karcher.com