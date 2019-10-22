Подметальная машина Karcher MC 250 для уборки тротуаров, дорог и общественных зон

MC 250 - все лучшее в одной машине

Вам нужна высокая эффективность подметания, комфорт и экологичность. Теперь вы можете иметь все это с новой MC 250. Эта компактная и надежная подметально-уборочная машина имеет мощный привод, который соответствует самым высоким экологическим стандартам.

Логическая концепция управления интуитивно понятна. В просторной, удобной и комфортабельной кабине вы можете наслаждаться максимальным уровнем комфорта круглый год. Благодаря интуитивно понятной концепции управления эксплуатировать машину очень легко. Со скоростью движения 60 км/ч, гидропневматической подвеской и быстрым доступом ко всем основным узлам, вы можете выполнить работы быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.