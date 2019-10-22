Подметальная машина Karcher MC 250 для уборки тротуаров, дорог и общественных зон
Наша подметально-уборочная машина MC 250 демонстрирует наилучшую эффективность подметания, уровень комфорта и экологичности в своем классе. MC 250 - это самая мощная подметально-уборочная машина Kärcher, созданная для эффективной уборки городских улиц, тротуаров, парковок и промышленных зон. Она сочетает максимальную производительность, высокий уровень комфорта и соответствие самым строгим экологическим стандартам.
MC 250 - все лучшее в одной машине
Вам нужна высокая эффективность подметания, комфорт и экологичность. Теперь вы можете иметь все это с новой MC 250. Эта компактная и надежная подметально-уборочная машина имеет мощный привод, который соответствует самым высоким экологическим стандартам.
Логическая концепция управления интуитивно понятна. В просторной, удобной и комфортабельной кабине вы можете наслаждаться максимальным уровнем комфорта круглый год. Благодаря интуитивно понятной концепции управления эксплуатировать машину очень легко. Со скоростью движения 60 км/ч, гидропневматической подвеской и быстрым доступом ко всем основным узлам, вы можете выполнить работы быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.
Эта машина решит все ваши задачи!
Мы попросили экспертов в области коммунального хозяйства протестировать различные машины и учли их отзывы при разработке MC 250. На основе обратной связи был внедрен ряд технических решений, которые сегодня делают MC 250 оптимальным выбором для коммунальных служб. Она легко справляется с объемами уборки в больших городах, адаптирована к работе в ограниченных пространствах и полностью соответствует действующим экологическим стандартам ЕС. Благодаря гидропневматической подвеске, интеллектуальной системе управления, энергоэффективному приводу и эргономичному рабочему месту оператора, MC 250 сочетает в себе функциональность профессиональной уборочной техники с комфортом легкового автомобиля.
Это не просто машина - это инструмент стабильной работы на годы, разработанный с учетом всех потребностей современных коммунальных предприятий.
Прогрессивное техническое решение
Новый уровень динамики
Никаких компромиссов: создавая лучшее, необходимо учитывать все детали. Поэтому и для реализации привода и трансмиссии мы использовали самые высококачественные компоненты, обеспечивающие динамику движения на уровне легковых автомобилей.
Как и все другие коммунальные уборочные машины Kärcher, модель MC 250 сочетает компактность с надежностью и высокую мощность силового агрегата с максимальной экологичностью. Подвергнутая горячему цинкованию рама устойчива к коррозии, что подтвердили результаты длительных испытаний. Высокая скорость движения, гидропневматическая подвеска и быстрый доступ ко всем основным узлам гарантируют вам оперативное выполнение всех работ – как уборочных, так и по техническому обслуживанию машины.
Скорость движения MC 250: 60 км/ч
Высокая скорость (макс. 60 км/ч) обеспечивает быстрое перемещение машины MC 250 от одного объекта к другому без создания помех другим участникам движения.
Максимум уверенности и комфорта
Как в процессе уборки, так и во время переездов машина MC 250 гарантирует водителю безопасность движения и комфортабельность езды, характерную для легковых автомобилей. С этой целью мы оснастили ее гидропневматической подвеской обеих осей и независимой подвеской передних колес.
Высокая маневренность благодаря управлению всеми колесами
Машина MC 250 оснащена системой рулевого управления всеми колесами, активация которой непосредственно во время движения позволяет в один прием развернуться на узкой двухполосной дороге. Столь высокая маневренность, уменьшающая затраты времени и риск дорожно-транспортных происшествий, особенно важна при выполнении работ в центре города.
Комфортные условия труда
Для тех, кто проводит почти весь рабочий день внутри транспортного средства, должен быть обеспечен максимально возможный уровень эргономичности и комфорта. Кабина машины MC 250 представляет собой оборудованное по современным стандартам рабочее место, позволяющее водителю целиком сконцентрироваться на работе и окружающей обстановке и оберегающее его здоровье.
Удобная посадка для каждого
Просторная двухместная кабина с большим пространством для ног позволяет с комфортом разместиться людям любой комплекции. При этом все решения – от удобного входа в кабину и комфортабельной подвески до сиденья водителя с пневматической амортизацией, поясничным подпором, подогревом и трехточечным ремнем безопасности – рассчитаны на максимальное уменьшение нагрузки на опорно-двигательный аппарат, а комфортабельное водительское сиденье известного производителя König сертифицировано отраслевым профсоюзом. За особую эргономичность рабочего места водителя и обеспечение ему того же уровня комфорта, что и в легковом автомобиле, по решению независимой комиссии врачей и физиотерапевтов машина MC 250 получила сертификат AGR организации «Движение за здоровый позвоночник».
Превосходный обзор
Очень большое наклонное ветровое стекло машины MC 250 обеспечивает оптимальный обзор окружающего пространства и уменьшает воздействие солнечного света. Большие окна с обеих сторон, стекла которых сдвигаются вперед и назад, облегчают настройку зеркал заднего вида.
Продуманная концепция управления
Важный вклад в обеспечение безопасности труда вносит центральный дисплей, встроенный в ступицу рулевого колеса: постоянно находящийся в поле зрения водителя, он позволяет ему полностью сконцентрироваться на окружающей обстановке. А эргономичная панель управления, благодаря очевидной символике обеспечивает простое, понятное на интуитивном уровне управление машиной. Особая роль отводится в ней кнопке Eco, нажатие которой автоматически переводит машину MC 250 в рабочий режим. Это решение способствует экономии времени и повышению надежности.
Универсальная коммунальная уборочная машина MC 250: чистота в любое время года
Бывают хорошие решения, а бывают очень хорошие. Если Вы предпочитаете лучшие решения, то машина MC 250 окажется верным выбором – ведь по своим возможностям и качеству уборки она превосходит все модели, с которыми Вы имели дело до сих пор.
Приобретя MC 250, Вы станете владельцем не просто современной подметально- уборочной машины, а идеальной машины для выполнения любых уборочных работ в центральной части города. Вы сможете использовать ее для очистки тротуаров и велосипедных дорожек, уборки на паркингах, на территориях промышленных предприятий и в любых других местах. Вас впечатлят как результаты уборки, так и высокий уровень комфорта и безопасности. А разнообразное опциональное навесное оборудование позволит Вам значительно расширить спектр выполняемых работ – например, производить влажную уборку или чистку высоким давлением, убирать снег или бороться с сорняками. И любая из этих задач будет решаться надежно, эффективно и с превосходным результатом.
Результат компьютерного моделирования: оптимальная система сбора мусора
Вакуумная система машины проектировалась нами с использованием компьютерных методов аэродинамического моделирования. Благодаря этому высококачественная турбина создает мощное разрежение, а воздушный поток оптимально протекает через приемную горловину, всасывающую трубу и бункер и обеспечивает эффективный сбор мусора. Побочным положительным эффектом стало снижение расхода топлива и уровня шума.
Контакты
Мы всегда готовы помочь с выбором оборудования и предоставить профессиональную консультацию.
Обращайтесь к нашему менеджеру для детальной информации.
Руководитель депортамента муниципальной техники
+380 (67) 232-84-25
Andrii.Cherednikov@karcher.com