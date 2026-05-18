Kärcher придает огромное значение разработке коммунальной техники. Вот почему мы вложили все ноу-хау и обширный опыт в разработку подметально-всасывающей машины MC 250. Коммунальная машина Karcher MC 250 - экспресс среди подметально-уборочных машин. Высокая скорость (макс. 60 км/ч) обеспечивает быстрое перемещение машины MC 250 от одного объекта к другому без создания помех другим участникам движения. Это значительно уменьшает затраты времени на переезды и позволяет водителю более эффективно использовать свое рабочее время. В результате была создана машина привлекательного дизайна, гарантирующая высочайшую эффективность уборки при низкой частоте вращения вала двигателя, вмещающая колоссальный объем мусора (2,5 м³), развивающая рабочую скорость до 25 км/ч и обеспечивающая максимальную комфортабельность езды благодаря независимой гидропневматической подвеске колес. Как в процессе уборки, так и во время переездов машина MC 250 гарантирует водителю безопасность движения и комфортабельность езды, характерную для легковых автомобилей. С этой целью мы оснастили ее гидропневматической подвеской обеих осей и независимой подвеской передних колес. Такие технические решения обеспечивают превосходную управляемость и эффективную амортизацию даже при движении по неровным дорогам. Кабина машины MC 250 представляет собой оборудованное по современным стандартам рабочее место, позволяющее водителю целиком сконцентрироваться на работе и окружающей обстановке и оберегающее его здоровье. Коммунальная машина MC 250 оснащена системой рулевого управления всеми колесами, активация которой непосредственно во время движения позволяет в один прием развернуться на узкой двухполосной дороге. Столь высокая маневренность, уменьшающая затраты времени и риск дорожно-транспортных происшествий, особенно важна при выполнении работ в центре города. Приобретя MC 250, Вы станете владельцем не просто современной подметально-уборочной машины, а идеальной машины для выполнения любых уборочных работ в центральной части города. Вы сможете использовать ее для очистки тротуаров и велосипедных дорожек, уборки в паркингах, на территориях промышленных предприятий и в любых других местах.