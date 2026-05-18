Підмітально-прибиральна комунальна машина MC 250
Комунальна машина MC 250 - оптимальне рішення для комунальних служб. Ця надійна і довговічна підмітально-прибиральна машина гарантує найвищу продуктивність і чудову якість прибирання в поєднанні з високим рівнем безпеки і комфорту для водія
Kärcher надає величезного значення розробці комунальної техніки. Ось чому ми вклали всі ноу-хау і великий досвід в розробку підмітально-всмоктувальної машини MC 250. В результаті була створена машина привабливого дизайну, що гарантує найвищу ефективність прибирання при низькій частоті обертання валу двигуна, що вміщає колосальний обсяг сміття (2,5 м³), що розвиває робочу швидкість до 25 км / год і забезпечує максимальну комфортабельність їзди завдяки незалежній гідропневматичною підвісці коліс. Комунальна машина Karcher MC 250 - експрес серед підмітально-прибиральних машин. Висока швидкість (макс. 60 км / год) забезпечує швидке переміщення машини MC 250 від одного об'єкта до іншого без створення перешкод іншим учасникам руху. Це значно зменшує витрати часу на переїзди і дозволяє водієві більш ефективно використовувати свій робочий час. Як в процесі прибирання, так і під час переїздів машина MC 250 гарантує водієві безпеку руху і комфортабельність їзди, характерну для легкових автомобілів. З цією метою ми оснастили її гідропневматичною підвіскою обох осей і незалежною підвіскою передніх коліс. Такі технічні рішення забезпечують чудову керованість і ефективну амортизацію навіть при русі по нерівних дорогах. Кабіна машини MC 250 є обладнаним за сучасними стандартами робочим місцем, що дозволяє водієві повністю сконцентруватися на роботі і навколишнього оточення і оберігає його здоров'я. Комунальна машина MC 250 оснащена системою рульового управління всіма колесами, активація якої безпосередньо під час руху дозволяє в один прийом розвернутися на вузькій двосмуговії дорозі. Настільки висока маневреність, що зменшує витрати часу і ризик дорожньо-транспортних пригод, особливо важлива при виконанні робіт в центрі міста. Придбавши MC 250, Ви станете власником не просто сучасної підмітально-прибиральної машини, а ідеальної машини для виконання будь-яких прибиральних робіт в центральній частині міста. Ви зможете використовувати її для очищення тротуарів та велосипедних доріжок, прибирання в паркінгах, на територіях промислових підприємств і в будь-яких інших місцях.
Особливості та переваги
Простора двомісна комфортабельна кабіна забезпечує оптимальний огляд навколишнього просторуЗ анатомічними сидіннями Deluxe для тривалої роботи без перевтоми. Двері з обох сторін з великими вікнами зі зсувними стеклами. Кнопка Eco для включення режиму прибирання.
Шасі з високим рівнем безпеки і комфортуШвидкі переїзди завдяки високій швидкості руху (60 км / ч). Гідропневматична підвіска для підвищення комфортабельності їзди. Рульове управління всіма колесами для максимальної маневреності.
Найбільший бункер для відходів в своєму класіБункер з нержавіючої сталі об'ємом понад 2 м³ з оптимізованими аеродинамічними характеристиками. Тривалі інтервали безперервної роботи Серійно встановлювана система циркуляції води з окремим баком
Зручність управління і контролю
- Швидкий доступ до всіх вузлів, які потребують очищення та технічного обслуговування.
- Сервісні стулки в бічній обшивці і відкидне кріплення бака для чистої води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|VM
|Потужність двигуна (кВт)
|75
|Робочий об'єм (см³)
|2970
|Циліндр
|4
|Дизельний сажовий фільтр (л)
|70
|Швидкість руху (км/год)
|60
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|2625
|Робоча ширина з 3 бічними щітками (мм)
|2710
|Бункер (л)
|2500
|Бак для води ( /л)
|120 / 400
|Об'єм бака для чистої води (л)
|200
|Бак для чистої води (опціонально) ( )
|390
|Колісна база (мм)
|1980
|Повна нормативна маса (кг)
|6000
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|4491 x 1300 x 1999
Оснащення
- Сажовий фільтр
- Комфортабельне сидіння
- Опалення та кондиціювання повітря
- Обігрівач
- Радіоприймач
- Проблисковий маячок
- Можливість цілорічної експлуатації
Області застосування
- Для прибирання вулиць, вологого прибирання, виконання нескладних зимових робіт і рішення задач транспортування