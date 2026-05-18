Kärcher надає величезного значення розробці комунальної техніки. Ось чому ми вклали всі ноу-хау і великий досвід в розробку підмітально-всмоктувальної машини MC 250. В результаті була створена машина привабливого дизайну, що гарантує найвищу ефективність прибирання при низькій частоті обертання валу двигуна, що вміщає колосальний обсяг сміття (2,5 м³), що розвиває робочу швидкість до 25 км / год і забезпечує максимальну комфортабельність їзди завдяки незалежній гідропневматичною підвісці коліс. Комунальна машина Karcher MC 250 - експрес серед підмітально-прибиральних машин. Висока швидкість (макс. 60 км / год) забезпечує швидке переміщення машини MC 250 від одного об'єкта до іншого без створення перешкод іншим учасникам руху. Це значно зменшує витрати часу на переїзди і дозволяє водієві більш ефективно використовувати свій робочий час. Як в процесі прибирання, так і під час переїздів машина MC 250 гарантує водієві безпеку руху і комфортабельність їзди, характерну для легкових автомобілів. З цією метою ми оснастили її гідропневматичною підвіскою обох осей і незалежною підвіскою передніх коліс. Такі технічні рішення забезпечують чудову керованість і ефективну амортизацію навіть при русі по нерівних дорогах. Кабіна машини MC 250 є обладнаним за сучасними стандартами робочим місцем, що дозволяє водієві повністю сконцентруватися на роботі і навколишнього оточення і оберігає його здоров'я. Комунальна машина MC 250 оснащена системою рульового управління всіма колесами, активація якої безпосередньо під час руху дозволяє в один прийом розвернутися на вузькій двосмуговії дорозі. Настільки висока маневреність, що зменшує витрати часу і ризик дорожньо-транспортних пригод, особливо важлива при виконанні робіт в центрі міста. Придбавши MC 250, Ви станете власником не просто сучасної підмітально-прибиральної машини, а ідеальної машини для виконання будь-яких прибиральних робіт в центральній частині міста. Ви зможете використовувати її для очищення тротуарів та велосипедних доріжок, прибирання в паркінгах, на територіях промислових підприємств і в будь-яких інших місцях.