Самохідне шасі Holder S 75 – багатофункціональна комунальна техніка
ПОТУЖНІСТЬ, ДОСТАТНЯ ДЛЯ ВСЬОГО, ЩО ТИ ЗАПЛАНУВ. HOLDER S 75 – ПОТУЖНЕ ШАСІ, ЯКЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА ТРОТУАРАХ. Ми не знаємо, де в світі розчищають доріжки, роблять пішохідні зони вільними від льоду та доглядають за зеленими насадженнями. Але ми знаємо, що повинен забезпечити ідеальний транспортний засіб для вашого муніципалітету: багато потужності та витривалості. Маневреність і придатність для тротуарів. Продумані технічні рішення, швидка зміна навісного обладнання і проста експлуатація.
Holder S 75 поєднує в собі чудові характеристики з компактним дизайном, що робить його придатним для використання в центрах міст
Нове самохідне шасі Holder S 75 є ідеальним партнером для цілорічного використання на тротуарах і в громадських місцях.
Його шарнірне рульове управління гарантує максимальну маневреність і придатність для тротуарів, а також забезпечує маневреність і точність роботи в поєднанні зі стабільністю в напрямку для ідеальних результатів роботи. Постійний повний привід оптимально передає енергію двигуна потужністю 75 к.с. на всі чотири колеса та забезпечує ідеальне зчеплення. Завдяки ширині від 1,31 м (залежно від шин) він легко досягає чищення будь-якого кута в області застосування 365 днів на рік. Завдяки цьому навіть найскладнішими роботами можна легко керувати з комфортабельної кабіни.
Огляд переваг шасі Holder S 75:
- Комфортна кабіна
- Ергономічна консоль керування
- Програмований джойстик
- Потужний тяговий привід
- Механічний карданний вал спереду
- Світлодіодне освітлення
- Легкий сервісний доступ
- Три незалежних гідроприводи машини
- 100% механічне блокування диференціала на обох осях
- Відмінна маневреність
- Гідравлічна компенсація навантаження на колесо
- Три зони кріплення навісного
Видатна продуктивність при цілорічному використанні
Чисті доріжки, пішохідні зони без льоду та доглянуті зелені насадження: завдяки унікальному дизайну та технічним рішенням новий Holder S 75 підходить для багатьох цілей і виконує різноманітні завдання з високою якістю. Завдяки продуманій конструкції зі стандартизованими інтерфейсами, які дозволяють швидко змінювати машину, перехід на зимову службу, озеленення чи полив можна завершити лише за кілька кроків. У той же час три зони підключення навісного дозволяють використовувати різноманітні комбінації обладнання і гарантують більш гнучку роботу, вищу продуктивність і більшу ефективність. Завдяки двом стандартизованим зонам кріплення (передній і задній підйомні пристрої), а також третій зоні кріплення за кабіною, Holder S 75 пропонує різноманітні можливості.
Взимку
Якщо зимно і лід вкриває поверхні та потрібно прибирати сніг відвалом, сніжним ротором або щіткою, або якщо треба наносити пісок, гран-відсів або рідкий реагент – ви можете покластися на Holder S 75 за будь-яких погодних умов. Завдяки постійному повному приводу та чотирьом колесам однакового розміру зчеплення також чудове на бездоріжжі. Інтелектуальний контроль обмеження навантаження працює особливо для відкидання снігу за допомогою сніжного ротору.
Встановлення двигуна між осями також забезпечує надзвичайно низько розташовану монтажну площину в цьому класі: під час зимового обслуговування також можливий чіткий огляд ззаду з прикріпленим розкидачем.
Влітку
Влітку Holder S 75 вражає у догляді за зеленими насадженнями. Гнучкі варіанти з’єднання та кріплення, його здатність долати підйоми та маневреність, а також висока продуктивність відкривають практично необмежені можливості застосування. Зелені зони будь-якого типу також можна швидко та ефективно косити, мульчувати або поливати з найвищою якістю, навіть у важкодоступних місцях.
Електронний контроль обмеження навантаження автоматично адаптує швидкість руху до зниження продуктивності переднього агрегату. Перевага: ви можете повністю зосередитися на застосуванні та працювати з максимальною можливою швидкістю.
Численні переваги Holder S 75
- Система швидкої заміни: застосування наявного і важкого навісного обладнання
- Ідеальне пристосування до поверхні землі: захист ґрунту та підвищення тяги завдяки гідроакумулятору
- Маневреність завдяки знаряддям із більшим радіусом дії та боковим регулюванням
- Виняткова здатність до подолання підйомів та можлива надзвичайно повільна їзда
- Відповідність майбутнім нормам завдяки новітній системі викидів вихлопних газів, AdBlue® не потрібен, низьке споживання палива
- 100% потужність у будь-який час: потужний, тихий хід і низькі витрати на обслуговування
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Технічні переваги Holder S 75
Потужний передній підйомник
Потужний передній підйомник (CAT II) із підйомною силою 2700 кг дозволяє від'єднувати навіть велике важке обладнання. За допомогою окремого зовнішнього керування навісне може легко приєднуватися та зніматися лише однією людиною. Тривимірне переміщення переднього підйомника за допомогою центрального шарніра є унікальним: окрім підйому та опускання, нахил можна регулювати за допомогою джойстика, а навісне обладнання можна рухати вбік. У плаваючому положенні обладнання автоматично адаптується до відповідних текстур підлоги або робочих ситуацій.
Переваги:
- Можливе важке навісне обладнання
- Застосування наявного навісного
- Ідеальне пристосування до землі
- Захист ґрунту і підвищення тяги з гідроакумулятором
- Маятникова компенсація на навісному не потрібна
- Більший діапазон з боковим регулюванням
- Оптимальні результати роботи
Механічний вал відбору потужності
З механічним валом відбору потужності може ефективно працювати навісне обладнання високої потужності. Прямий механічний приводний вал двигуна забезпечує низькі втрати та більшу ефективність, ніж аналогічні гідравлічні приводи. Це забезпечує тривалий час роботи навіть при значному зниженні потужності.
Переваги:
- Менша витрата палива
- Відсутність нагріву та змішування гідравлічної оливи
- Більш тривалі інтервали роботи
- Більші розміри знаряддя
Комфортна кабіна
Сідайте, відчуйте себе невимушено, рушайте – у комфортній кабіні ROPS водій отримує чудовий огляд і максимальний комфорт. Високі та міцні водії легко знаходять місце в передній, щедро заскленій кабіні Holder S 75. Умови для тривалої роботи оптимальні. Усі відповідні елементи керування навісним обладнанням знаходяться в межах безпосередньої досяжності водія, і ними можна керувати інтуїтивно – це означає просту, безпечну та роботу без перевтоми 365 днів на рік.
Переваги:
- Круговий огляд на 360°
- Кондиціонер
- Комфортне пневматичне сидіння з підігрівом і додатковим 3-точковим ременем
- Керування 1 рукою
- Ключові функції на джойстику включаючи вперед/назад, а також роботу регулюючих клапанів
Ергономічна консоль керування
Окрім підйому та опускання, ви також можете регулювати нахил навісного інструменту та рухати навісне обладнання вбік за допомогою джойстика. Джойстиком можна керувати 1 рукою, в тому числі основними функціями: вперед/назад, а також роботою регулюючих клапанів.
Переваги:
- Інтуїтивно зрозуміле керування
- Робота без втоми
- Ідеальний контроль шасі та обладнання
- Перегляд усієї необхідної інформації про шасі
Легкий сервісний доступ
Завдяки легкому доступу до всіх сервісних компонентів, Holder S 75 швидко може бути приготований до використання: Вірний девізу «Технічне обслуговування без очікування», Holder S 75 пристосований для простого та легкого обслуговування. Відкидна кабіна, поворотні або відкидні бічні частини справа та зліва, а також зручно розташовані сервісні кришки створюють полегшений доступ до компонентів шасі, які потребують технічного обслуговування. Щоденне технічне обслуговування Holder S 75 можливе без демонтажу навісного обладнання. Це гарантується завдяки гідравлічному нахилу монтажної зони, яка дозволяє піднімати задню частину. Акумулятор доступний ззовні, що полегшує зовнішній запуск взимку. Опція - центральна система змащення -, забезпечує додаткову економію часу.
Технічні характеристики Holder S 75
Потужність
55 кВт (75 л.с.)
Стандарт викидів
Stage 5
Швидкість
0–40 км/год
PTO
Механічний вал відбору потужності спереду
Допустима загальна вага
5500 кг
Загальна зовнішня ширина
1310–1580 мм
Кабіна
з місцем на 1 особу
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