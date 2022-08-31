Самохідне шасі Holder S 75 – багатофункціональна комунальна техніка

Взимку

Якщо зимно і лід вкриває поверхні та потрібно прибирати сніг відвалом, сніжним ротором або щіткою, або якщо треба наносити пісок, гран-відсів або рідкий реагент – ви можете покластися на Holder S 75 за будь-яких погодних умов. Завдяки постійному повному приводу та чотирьом колесам однакового розміру зчеплення також чудове на бездоріжжі. Інтелектуальний контроль обмеження навантаження працює особливо для відкидання снігу за допомогою сніжного ротору.

Встановлення двигуна між осями також забезпечує надзвичайно низько розташовану монтажну площину в цьому класі: під час зимового обслуговування також можливий чіткий огляд ззаду з прикріпленим розкидачем.