Від зимових робіт до поливу та догляду за зеленими насадженнями: нове самохідне шасі Holder S 75 дозволяє вирішувати найрізноманітніші завдання у будь-яку пору року та з чудовим результатом. Його шарнірно-зчленована рама гарантує найвищу маневреність, необхідну для руху у вузьких проїздах або тротуарами, і точне виконання будь-яких робіт. Система постійного повного приводу оптимально перерозподіляє енергію потужного (75 к.с.) двигуна між усіма 4 колесами, забезпечуючи високу тягову силу. Завдяки малій габаритній ширині (від 1,31 м, залежно від встановлених шин) водій може без проблем під'їжджати до будь-яких місць виконання робіт, а комфортна кабіна забезпечує легке керування будь-якими навісним обладнанням.