Комунальна машина Holder S 75
Потужне, надійне та придатне для руху бездоріжжям: багатофункціональне самохідне шасі Holder S 75 – оптимальна комунальна машина для цілорічного виконання різноманітних робіт у найскладніших умовах.
Від зимових робіт до поливу та догляду за зеленими насадженнями: нове самохідне шасі Holder S 75 дозволяє вирішувати найрізноманітніші завдання у будь-яку пору року та з чудовим результатом. Його шарнірно-зчленована рама гарантує найвищу маневреність, необхідну для руху у вузьких проїздах або тротуарами, і точне виконання будь-яких робіт. Система постійного повного приводу оптимально перерозподіляє енергію потужного (75 к.с.) двигуна між усіма 4 колесами, забезпечуючи високу тягову силу. Завдяки малій габаритній ширині (від 1,31 м, залежно від встановлених шин) водій може без проблем під'їжджати до будь-яких місць виконання робіт, а комфортна кабіна забезпечує легке керування будь-якими навісним обладнанням.
Особливості та переваги
Широке розмаїття типів машин, варіантів їх конструктивного виконання і можливостей дооснащенняГнучкі можливості застосування та широкий вибір потужних навісних агрегатів. Система швидкої заміни забезпечує заміну навісних агрегатів однією людиною без використання інструментів. Два стандартизовані вузли для встановлення навісних агрегатів (переднього/заднього) та 3-й монтажний вузол для напівнавісного обладнання.
Ергономічна кабіна з високим рівнем комфортуКондиціонер з обігрівачем та системою регульованих повітродувів дозволяє в будь-яку погоду створити в кабіні оптимальний мікроклімат. Круговий огляд забезпечує хорошу видимість робочої зони та безпечне маневрування. Ергономічно організована робоча зона.
Зручний доступ до вузлів, що обслуговуються.Проведення повсякденних робіт із технічного обслуговування не потребує демонтажу навісного обладнання. Гідравлічний механізм підйому обшивки моторного відсіку дозволяє відкидати її разом із встановленим напівнавісним обладнанням. Відкидні або складні елементи бічної обшивки праворуч та ліворуч.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід
|Дизель
|Привід ходової частини
|Повний привід
|Виробник двигуна
|Deutz
|Потужність двигуна (кВт)
|55
|Робочий об'єм (см³)
|3621
|Циліндр
|4
|Стандарт викидів вихлопних газів
|STAGE V
|Паливний бак (л)
|84
|Швидкість руху (км/год)
|40
|Робоча швидкість (км/год)
|20
|Колісна база (мм)
|1827
|Повна нормативна маса (кг)
|5500
|Маса (без приладдя) (кг)
|3500
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3500
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|4000 x 1600 x 2300
Оснащення
- Сажовий фільтр
- Кондиціонування повітря
- Обігрівач
- Проблисковий маячок
- Можливість цілорічної експлуатації
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Області застосування
- Підходить для догляду за зеленими насадженнями, виконання зимових робіт, підмітання та прибирання.