Комунальна машина Holder S 75

Потужне, надійне та придатне для руху бездоріжжям: багатофункціональне самохідне шасі Holder S 75 – оптимальна комунальна машина для цілорічного виконання різноманітних робіт у найскладніших умовах.

Від зимових робіт до поливу та догляду за зеленими насадженнями: нове самохідне шасі Holder S 75 дозволяє вирішувати найрізноманітніші завдання у будь-яку пору року та з чудовим результатом. Його шарнірно-зчленована рама гарантує найвищу маневреність, необхідну для руху у вузьких проїздах або тротуарами, і точне виконання будь-яких робіт. Система постійного повного приводу оптимально перерозподіляє енергію потужного (75 к.с.) двигуна між усіма 4 колесами, забезпечуючи високу тягову силу. Завдяки малій габаритній ширині (від 1,31 м, залежно від встановлених шин) водій може без проблем під'їжджати до будь-яких місць виконання робіт, а комфортна кабіна забезпечує легке керування будь-якими навісним обладнанням.

Особливості та переваги
Комунальна машина Holder S 75: Широке розмаїття типів машин, варіантів їх конструктивного виконання і можливостей дооснащення
Широке розмаїття типів машин, варіантів їх конструктивного виконання і можливостей дооснащення
Гнучкі можливості застосування та широкий вибір потужних навісних агрегатів. Система швидкої заміни забезпечує заміну навісних агрегатів однією людиною без використання інструментів. Два стандартизовані вузли для встановлення навісних агрегатів (переднього/заднього) та 3-й монтажний вузол для напівнавісного обладнання.
Комунальна машина Holder S 75: Ергономічна кабіна з високим рівнем комфорту
Ергономічна кабіна з високим рівнем комфорту
Кондиціонер з обігрівачем та системою регульованих повітродувів дозволяє в будь-яку погоду створити в кабіні оптимальний мікроклімат. Круговий огляд забезпечує хорошу видимість робочої зони та безпечне маневрування. Ергономічно організована робоча зона.
Комунальна машина Holder S 75: Зручний доступ до вузлів, що обслуговуються.
Зручний доступ до вузлів, що обслуговуються.
Проведення повсякденних робіт із технічного обслуговування не потребує демонтажу навісного обладнання. Гідравлічний механізм підйому обшивки моторного відсіку дозволяє відкидати її разом із встановленим напівнавісним обладнанням. Відкидні або складні елементи бічної обшивки праворуч та ліворуч.
Специфікації

Технічні характеристики

Привід Дизель
Привід ходової частини Повний привід
Виробник двигуна Deutz
Потужність двигуна (кВт) 55
Робочий об'єм (см³) 3621
Циліндр 4
Стандарт викидів вихлопних газів STAGE V
Паливний бак (л) 84
Швидкість руху (км/год) 40
Робоча швидкість (км/год) 20
Колісна база (мм) 1827
Повна нормативна маса (кг) 5500
Маса (без приладдя) (кг) 3500
Вага (з упаковкою) (кг) 3500
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 4000 x 1600 x 2300

Оснащення

  • Сажовий фільтр
  • Кондиціонування повітря
  • Обігрівач
  • Проблисковий маячок
  • Можливість цілорічної експлуатації
Комунальна машина Holder S 75
Комунальна машина Holder S 75
Комунальна машина Holder S 75

Відео

Області застосування
  • Підходить для догляду за зеленими насадженнями, виконання зимових робіт, підмітання та прибирання.