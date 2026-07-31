От зимних работ до полива и ухода за зелеными насаждениями: новое самоходное шасси Holder S 75 позволяет решать самые разнообразные задачи в любое время года и с превосходным результатом. Его шарнирно-сочлененная рама гарантирует высочайшую маневренность, необходимую для движения в узких проездах или по тротуарам, и точное выполнение любых работ. Система постоянного полного привода оптимально перераспределяет энергию мощного (75 л.с.) двигателя между всеми 4 колесами, обеспечивая высокое тяговое усилие. Благодаря малой габаритной ширине (от 1,31 м, в зависимости от установленных шин) водитель может без проблем подъезжать к любым местам выполнения работ, а комфортная кабина обеспечивает легкое управление любыми навесными агрегатами.