Коммунальная машина Holder S 75

Мощное, надежное и пригодное для движения по бездорожью: многофункциональное самоходное шасси Holder S 75 – оптимальная коммунальная машина для круглогодичного выполнения разнообразных работ в самых сложных условиях.

От зимних работ до полива и ухода за зелеными насаждениями: новое самоходное шасси Holder S 75 позволяет решать самые разнообразные задачи в любое время года и с превосходным результатом. Его шарнирно-сочлененная рама гарантирует высочайшую маневренность, необходимую для движения в узких проездах или по тротуарам, и точное выполнение любых работ. Система постоянного полного привода оптимально перераспределяет энергию мощного (75 л.с.) двигателя между всеми 4 колесами, обеспечивая высокое тяговое усилие. Благодаря малой габаритной ширине (от 1,31 м, в зависимости от установленных шин) водитель может без проблем подъезжать к любым местам выполнения работ, а комфортная кабина обеспечивает легкое управление любыми навесными агрегатами.

Особенности и преимущества
Коммунальная машина Holder S 75: Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащения
Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащения
Коммунальная машина Holder S 75: Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
Коммунальная машина Holder S 75: Удобный доступ к обслуживаемым узлам
Удобный доступ к обслуживаемым узлам
Спецификации

Технические характеристики

Привод Дизель
Привод ходовой части Полный привод
Производитель двигателя Deutz
Мощность двигателя (кВт) 55
Рабочий объем (см³) 3621
Цилиндр 4
Стандарт выбросов выхлопных газов STAGE V
Топливный бак (л) 84
Скорость движения (км/ч) 40
Рабочая скорость (км/ч) 20
Колесная база (мм) 1827
Полная нормативная масса (кг) 5500
Вес (без аксессуаров) (кг) 3500
Вес (с упаковкой) (кг) 3500
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 4000 x 1600 x 2300

Оснащение

  • Сажевый фильтр
  • Кондиционирование воздуха
  • Отопитель
  • Проблесковый маячок
  • Возможность круглогодичной эксплуатации
Коммунальная машина Holder S 75
Коммунальная машина Holder S 75
Коммунальная машина Holder S 75

Видео

Области применения
  • Подходит для ухода за зелеными насаждениями, выполнения зимних работ, подметания и уборки