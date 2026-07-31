Коммунальная машина Holder S 75
Мощное, надежное и пригодное для движения по бездорожью: многофункциональное самоходное шасси Holder S 75 – оптимальная коммунальная машина для круглогодичного выполнения разнообразных работ в самых сложных условиях.
От зимних работ до полива и ухода за зелеными насаждениями: новое самоходное шасси Holder S 75 позволяет решать самые разнообразные задачи в любое время года и с превосходным результатом. Его шарнирно-сочлененная рама гарантирует высочайшую маневренность, необходимую для движения в узких проездах или по тротуарам, и точное выполнение любых работ. Система постоянного полного привода оптимально перераспределяет энергию мощного (75 л.с.) двигателя между всеми 4 колесами, обеспечивая высокое тяговое усилие. Благодаря малой габаритной ширине (от 1,31 м, в зависимости от установленных шин) водитель может без проблем подъезжать к любым местам выполнения работ, а комфортная кабина обеспечивает легкое управление любыми навесными агрегатами.
Особенности и преимущества
Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащения
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
Удобный доступ к обслуживаемым узлам
Спецификации
Технические характеристики
|Привод
|Дизель
|Привод ходовой части
|Полный привод
|Производитель двигателя
|Deutz
|Мощность двигателя (кВт)
|55
|Рабочий объем (см³)
|3621
|Цилиндр
|4
|Стандарт выбросов выхлопных газов
|STAGE V
|Топливный бак (л)
|84
|Скорость движения (км/ч)
|40
|Рабочая скорость (км/ч)
|20
|Колесная база (мм)
|1827
|Полная нормативная масса (кг)
|5500
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|3500
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3500
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|4000 x 1600 x 2300
Оснащение
- Сажевый фильтр
- Кондиционирование воздуха
- Отопитель
- Проблесковый маячок
- Возможность круглогодичной эксплуатации
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Области применения
- Подходит для ухода за зелеными насаждениями, выполнения зимних работ, подметания и уборки