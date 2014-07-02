Самоходные шасси Kärcher - оптимальное решение для коммунальных служб
Почему предлагаемые Kärcher самоходные шасси и навесное оборудование являются оптимальным решением для коммунальных служб? Прежде всего потому, что они прекрасно подходят для выполнения всех необходимых работ – с учетом различных региональных и локальных особенностей.
Важнейшими факторами являются большая грузоподъемность, высокая маневренность и компактные размеры. Узкие машины (лишь 1090 мм) с шарнирно-сочлененной рамой и очень малым диаметром поворота прекрасно подходят для городской эксплуатации. Для них не представляют проблем бордюры и уклоны крутизной до 25 %.
Комфортабельные кабины, эргономичные сиденья и регулируемые рулевые колонки обеспечивают продолжительную работу без переутомления. А высокое качество проектных решений, тщательное изготовление и полномасштабные испытания в лабораторных и реальных условиях гарантируют длительную эксплуатацию и надежную окупаемость инвестиций.
Готовы ко всему
Индивидуальные решения для любых задач
Оптимальные решения для широкого спектра применений: наши многофункциональные самоходные шасси Kärcher-Holder предназначены для круглогодичного использования в самых сложных условиях и обеспечивают превосходную производительность от 26 до 129 л.с. (18,9 до 95 кВт) в любой местности и для любого применения.
Самоходные шасси Kärcher
Перед вами стоит широкий спектр задач: от ухода за зелеными насаждениями до обслуживания дорог, от уборки снега до полива. Ассортимент MIC предлагает идеальное решение для ваших разнообразных требований. Эти компактные, маневренные самоходные шасси особенно хорошо подходят для тротуаров, парков и узких городских улиц.
Самоходные шасси Holder
Муниципальные транспортные средства Holder используются там, где к людям и технике предъявляются особенно высокие требования. Почему именно? Потому что эти многофункциональные самоходные шасси созданы для круглогодичной эксплуатации в самых суровых условиях. Благодаря тщательно подобранному рабочему оборудованию, они обеспечивают комплексное решение, которое не только технически, но и экономически превосходит стандартные варианты.Holder S 75
Самоходные шасси в действии
MIC 42
Holder S 75 в летнее время года
Holder S 75 в зимнее время года