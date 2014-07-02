Самоходные шасси Kärcher - оптимальное решение для коммунальных служб

Почему предлагаемые Kärcher самоходные шасси и навесное оборудование являются оптимальным решением для коммунальных служб? Прежде всего потому, что они прекрасно подходят для выполнения всех необходимых работ – с учетом различных региональных и локальных особенностей.

Важнейшими факторами являются большая грузоподъемность, высокая маневренность и компактные размеры. Узкие машины (лишь 1090 мм) с шарнирно-сочлененной рамой и очень малым диаметром поворота прекрасно подходят для городской эксплуатации. Для них не представляют проблем бордюры и уклоны крутизной до 25 %.

Комфортабельные кабины, эргономичные сиденья и регулируемые рулевые колонки обеспечивают продолжительную работу без переутомления. А высокое качество проектных решений, тщательное изготовление и полномасштабные испытания в лабораторных и реальных условиях гарантируют длительную эксплуатацию и надежную окупаемость инвестиций.