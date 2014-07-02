Самохідні шасі Kärcher - оптимальне рішення для комунальних служб

Чому пропоновані Kärcher самохідні шасі і навісне обладнання є оптимальним рішенням для комунальних служб? Перш за все тому, що вони прекрасно підходять для виконання всіх необхідних робіт - з урахуванням різних регіональних і локальних особливостей.

Найважливішими факторами є велика вантажопідйомність, висока маневреність і компактні розміри. Вузькі машини (лише 1090 мм) з шарнірно-зчленованою рамою і дуже малим діаметром повороту прекрасно підходять для міської експлуатації. Для них не має проблем бордюри і ухили крутизною до 25%.

Комфортабельні кабіни, ергономічні сидіння і регульовані рульові колонки забезпечують тривалу роботу без перевтоми. А висока якість проектних рішень, ретельне виготовлення і повномасштабні випробування в лабораторних і реальних умовах гарантують тривалу експлуатацію і надійну окупність інвестицій.