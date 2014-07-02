Самохідні шасі Kärcher - оптимальне рішення для комунальних служб
Чому пропоновані Kärcher самохідні шасі і навісне обладнання є оптимальним рішенням для комунальних служб? Перш за все тому, що вони прекрасно підходять для виконання всіх необхідних робіт - з урахуванням різних регіональних і локальних особливостей.
Найважливішими факторами є велика вантажопідйомність, висока маневреність і компактні розміри. Вузькі машини (лише 1090 мм) з шарнірно-зчленованою рамою і дуже малим діаметром повороту прекрасно підходять для міської експлуатації. Для них не має проблем бордюри і ухили крутизною до 25%.
Комфортабельні кабіни, ергономічні сидіння і регульовані рульові колонки забезпечують тривалу роботу без перевтоми. А висока якість проектних рішень, ретельне виготовлення і повномасштабні випробування в лабораторних і реальних умовах гарантують тривалу експлуатацію і надійну окупність інвестицій.
Готові до всього
Індивідуальні рішення для будь-яких завдань
Оптимальні рішення для широкого спектру застосувань: наші багатофункціональні самохідні шасі Kärcher-Holder призначені для цілорічного використання в найскладніших умовах і забезпечують чудову продуктивність від 26 до 129 к.с. (18,9 до 95 кВт) в будь-якій місцевості та для будь-якого застосування.
Самохідні шасі Kärcher
Перед вами стоїть широкий спектр завдань: від догляду за зеленими насадженнями до обслуговування доріг, від прибирання снігу до поливу. Асортимент MIC пропонує ідеальне рішення для ваших різноманітних вимог. Ці компактні, маневрені самохідні шасі особливо добре підходять для тротуарів, парків і вузьких міських вулиць.
Самохідні шасі Holder
Муніципальні транспортні засоби Holder використовуються там, де до людей і техніки пред'являються особливо високі вимоги. Чому саме? Тому що ці багатофункціональні самохідні шасі створені для цілорічної експлуатації в найсуворіших умовах. Завдяки ретельно підібраному робочому обладнанню, вони забезпечують комплексне рішення, яке не лише технічно, але й економічно перевершує стандартні варіанти.Holder S 75
Самохідні шасі в дії
MIC 42
Holder S 75 у літню пору року
Holder S 75 у зимову пору року