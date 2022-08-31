Самоходное шасси Holder S 75 – многофункциональная коммунальная техника
МОЩНОСТЬ, ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ ВСЕГО, ЧТО ТЫ ПЛАНИРОВАЛ. HOLDER S 75 – МОЩНОЕ ШАССЕ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ТРОТУАРАХ. Мы не знаем, где в мире расчищают дорожки, делают пешеходные зоны свободными ото льда и ухаживают за зелеными насаждениями. Но мы знаем, что должно обеспечить идеальное транспортное средство для вашего муниципалитета: много мощности и выносливость. Маневренность и пригодность для тротуаров. Продуманные технические решения, быстрая замена навесного оборудования и простая эксплуатация.
Holder S 75 сочетает в себе отличные характеристики с компактным дизайном, что делает его пригодным для использования в центре города
Новое самоходное шасси Holder S 75 является идеальным партнером для круглогодичного использования на тротуарах и в общественных местах.
Его рулевое шарнирное управление гарантирует максимальную маневренность и пригодность для тротуаров, а также обеспечивает маневренность и точность работы в сочетании с курсовой устойчивостью для идеальных результатов работы. Постоянный полный привод оптимально передает энергию двигателя мощностью 75 л.с. на все четыре колеса и обеспечивает идеальное сцепление. Благодаря ширине от 1,31 м (в зависимости от шин) он легко проводит очистку любого закутка при использовании 365 дней в году. Благодаря этому даже самыми сложными работами можно легко управлять из комфортабельной кабины.
Обзор преимуществ шасси Holder S 75:
- Комфортная кабина
- Эргономичная консоль управления
- Программируемый джойстик
- Мощный тяговой привод
- Механический карданный вал спереди
- Светодиодное освещение
- Легкий сервисный доступ
- Три независимых гидропривода машины
- 100% механическая блокировка дифференциала на обеих осях
- Отличная маневренность
- Гидравлическая компенсация нагрузки на колесо
- Три зоны крепления навесного
Выдающаяся производительность при круглогодичном использовании
Чистые дорожки, пешеходные зоны без льда и ухоженные зеленые насаждения: благодаря уникальному дизайну и техническим решениям, новый Holder S 75 подходит для многих целей и выполняет различные задачи с высоким качеством. Благодаря продуманной конструкции со стандартизированными интерфейсами, позволяющими быстро менять оборудование, переход на зимнее использование, озеленение или полив можно завершить всего в несколько шагов. В то же время, три зоны подключения навесного позволяют использовать разнообразные комбинации оборудования и гарантируют более гибкую работу, более высокую производительность и большую эффективность. Благодаря двум стандартизированным зонам крепления (переднее и заднее подъемные устройства), а также третьей зоне крепления за кабиной, Holder S 75 предлагает разнообразные возможности.
Зимой
В зимнее время, когда лед покрывает поверхности и нужно убирать снег отвалом, снежным ротором или щеткой, или если нужно наносить песок, гран-отсев или жидкий реагент – вы можете положиться на Holder S 75 в любых погодных условиях. Благодаря постоянному полному приводу и четырем колесам одинакового размера сцепление также отличное на бездорожье. Интеллектуальный контроль ограничения нагрузки работает особенно хорошо для отбрасывания снега с помощью снежного ротора.
Установка двигателя между осями обеспечивает чрезвычайно низко расположенную монтажную плоскость в этом классе: во время зимнего обслуживания также возможен четкий обзор сзади с прикрепленным разбрасывателем.
Летом
Летом Holder S 75 поражает уходом за зелеными насаждениями. Гибкие варианты соединения и крепления, его способность преодолевать подъемы и маневренность, а также высокая производительность открывают практически неограниченные возможности применения. Зеленые зоны любого типа можно быстро и эффективно косить, мульчировать или поливать с высоким качеством, даже в труднодоступных местах.
Электронный контроль ограничения нагрузки автоматически адаптирует скорость движения к понижению производительности переднего агрегата. Преимущество: Вы можете полностью сосредоточиться на применении и работать с максимальной возможной скоростью.
Многочисленные преимущества Holder S 75
- Система быстрой замены: прием имеющихся и тяжелых машин
- Идеальное приспособление к поверхности земли: защита грунта и повышение тяги благодаря гидроаккумулятору
- Маневренность благодаря орудиям с большим радиусом действия и боковой регулировкой
- Исключительная способность к преодолению подъемов и возможное перемещение с чрезвычайно малой скоростью
- Соответствие будущим нормам благодаря новейшей системе выбросов выхлопных газов, AdBlue® не требуется, низкое потребление топлива
- 100% мощность в любое время: мощный, тихий ход и низкие затраты на обслуживание
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Технические преимущества Holder S 75
Мощный передний подъемник
Мощный передний подъемник (CAT II) с подъемной силой 2700 кг позволяет подсоединять даже большое тяжелое оборудование. С помощью отдельного внешнего управления навесное может легко подключаться и сниматься только одним человеком. Трехмерное перемещение переднего подъемника с помощью центрального шарнира уникальна: кроме подъема и опускания, можно регулировать наклон с помощью джойстика, а навесное оборудование можно сдвигать в сторону. В плавающем положении оборудование автоматически адаптируется к соответствующим текстурам поверхности или рабочим ситуациям.
Преимущества:
- Возможно тяжелое навесное оборудование
- Применение имеющегося навесного
- Идеальное приспособление к поверхности
- Защита грунта и повышение тяги с гидроаккумулятором
- Маятниковая компенсация на навесном не требуется
- Больший диапазон с боковой регулировкой
- Оптимальные результаты работы
Механический вал отбора мощности
С механическим валом отбора мощности может эффективно работать навесное оборудование высокой мощности. Прямой механический приводной вал двигателя обеспечивает низкие потери и более высокую эффективность, чем аналогичные гидравлические приводы. Это обеспечивает продолжительное время работы даже при значительном снижении мощности.
Преимущества:
- Меньший расход топлива
- Отсутствие нагрева и смешивания гидравлического масла
- Более длительные интервалы работы
- Большие размеры орудия
Комфортная кабина
Садитесь, почувствуйте себя непринужденно, начинайте движение – в комфортной кабине ROPS водитель получает отличный обзор и максимальный комфорт. Высокие и крепкие водители легко находят место в передней, щедро остекленной кабине Holder S 75. Условия для длительной работы оптимальны. Все соответствующие элементы управления навесным оборудованием находятся в пределах непосредственной доступности водителя, и ими можно управлять интуитивно – это означает простую, безопасную работу без переутомления 365 дней в году.
Преимущества:
- Круговой обзор на 360°
- Кондиционер
- Комфортное пневматическое сиденье с подогревом и дополнительным 3-точечным ремнем
- Управление 1 рукой
- Ключевые функции на джойстике включая вперед/назад, а также работу регулирующих клапанов
Эргономичная консоль управления
Кроме подъема и опускания, можно также регулировать наклон навесного инструмента и двигать навесное оборудование в сторону с помощью джойстика. Джойстиком можно управлять одной рукой, в том числе основными функциями: вперед/назад, а также работой регулирующих клапанов.
Преимущества:
- Интуитивно понятное управление
- Работа без усталости
- Идеальный контроль шасси и оборудования
- Просмотр всей необходимой информации о шасси
Легкий сервисный доступ
Благодаря легкому доступу ко всем сервисным компонентам Holder S 75 может быть быстро подготовлен к использованию: Верный девизу «Техническое обслуживание без ожидания», Holder S 75 приспособлен для простого и легкого обслуживания. Откидная кабина, поворотные или откидные боковые части справа и слева, а также удобно расположенные сервисные крышки создают облегченный доступ к компонентам шасси, требующим технического обслуживания. Ежедневное обслуживание Holder S 75 можно проводить без демонтажа навесного оборудования. Это гарантируется благодаря гидравлическому наклону монтажной зоны, которая позволяет приподнять заднюю часть. Аккумулятор доступен снаружи, что облегчает внешний запуск зимой. Опциональная централизованная система смазки обеспечивает дополнительную экономию времени.
Технические характеристики Holder S 75
Мощность
55 кВт (75 л.с.)
Стандарт выбросов
Stage 5
Скорость
0–40 км/ч
PTO
Механический вал отбора мощности спереди
Допустимый общий вес
5500 кг
Общая наружная ширина
1310–1580 мм
Кабина
с местом на 1 человека
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