Самоходное шасси Holder S 75 – многофункциональная коммунальная техника

Зимой

В зимнее время, когда лед покрывает поверхности и нужно убирать снег отвалом, снежным ротором или щеткой, или если нужно наносить песок, гран-отсев или жидкий реагент – вы можете положиться на Holder S 75 в любых погодных условиях. Благодаря постоянному полному приводу и четырем колесам одинакового размера сцепление также отличное на бездорожье. Интеллектуальный контроль ограничения нагрузки работает особенно хорошо для отбрасывания снега с помощью снежного ротора.

Установка двигателя между осями обеспечивает чрезвычайно низко расположенную монтажную плоскость в этом классе: во время зимнего обслуживания также возможен четкий обзор сзади с прикрепленным разбрасывателем.