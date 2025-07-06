Електрична підмітальна машина MC 250 E!LECTRIC – потужне рішення без шкідливих викидів
MC 250 e!ectric підтримує чистоту доріг тихіше та ефективніше, ніж будь-коли раніше. Вона має нульові місцеві викиди CO₂, але при цьому зберігає витривалість, забезпечуючи неперевершену продуктивність прибирання та надзвичайну зручність.
ПОТУЖНІСТЬ. ВИТРИВАЛІСТЬ. ТИША.
НОВА Е-ФЕКТИВНІСТЬ
Неперевершена ефективність підмітання, нульові викиди двигуна, ультратихе прибирання: ефективний електричний привід MC 250 e!ectric віщує нову еру у сталому міському прибиранні.
Ціла зміна на електриці: завдяки своєму довгому запасу ходу, нова MC 250 e!ectric не тільки усуває бруд, але й розвіює будь-які сумніви щодо електромобілів.
Високомоментний електричний приводний двигун та ефективні електродвигуни для гідравліки та вентилятора, високопродуктивний акумулятор на 78 кВт·год, оптимізована за ефективністю загальна система. Характеристики MC 250 e!ectric вражають на папері – і ще більше вражають на дорозі. Тиха, без викидів машина з легкістю долає довгі робочі дні, забезпечуючи до десяти годин незмінно високої продуктивності. З максимальною швидкістю 60 км/год вона швидко доїжджає туди, де потрібна. А після закінчення робочого дня вона швидко готова до наступної зміни завдяки своїй зарядній потужності 22 кВт.
Швидка зарядка
Бортовий зарядний пристрій підтримує зарядну потужність до 22 кВт і може бути підключений до настінних зарядних станцій та зарядних колонок, використовуючи стандартні роз'єми типу 2. Це означає, що транспортний засіб може бути повністю заряджений приблизно за 4 години.
Тс-с! Триває підмітання
Більше ніякого порушеного сну: MC 250 e!ectric прибирає дороги настільки тихо, що її можна використовувати навіть для підмітання вночі або рано вранці, а також поблизу чутливих до шуму зон, таких як школи чи лікарні.
Довезе далі: рекуперація
MC 250 e!ectric може рекуперувати частину енергії, використаної для руху. Це значно подовжує запас ходу, особливо завдяки передбачувальному стилю водіння. Ступінь рекуперації можна відрегулювати на кількох рівнях.
ІДЕАЛЬНА ЇЗДА ЩОРАЗУ
Першокласна якість підмітання, першокласна динаміка руху: завдяки неперевершеній ефективності прибирання та високій транспортній швидкості MC 250 e!ectric забезпечує продуктивний робочий день.
З MC 250 e!ectric динаміка руху завжди відмінна – чи то під час роботи, чи то під час переїзду. Це все завдяки високоякісним компонентам приводу та шасі. Наприклад, підвіска забезпечує високий рівень комфорту під час руху в усіх сферах застосування та гарантує водієві відчуття безпеки в будь-який час. Також є повнокероване кермування, що значно спрощує повороти в найтісніших місцях. Крім того, динаміка руху нагадує легкові автомобілі: спритна, маневрена та просто легка в керуванні.
БІЛЬШЕ - КРАЩЕ
Вражаюча ємність: величезний контейнер для сміття – ще одна перевага MC 250 e!ectric
Найбільший контейнер для сміття у своєму класі
Об'єм 2,5 кубічних метрів: контейнер для сміття з нержавіючої сталі MC 250 e!ectric дозволяє працювати довше до вивантаження, тим самим збільшуючи ефективність використання об'єму. І все це при ширині машини лише 1,30 метра та висоті менше 2 метрів – справжнє досягнення!
Надзвичайно просто: вивантаження
Висота вивантаження 1600 мм дозволяє швидко та легко спорожнювати контейнер для сміття безпосередньо у стандартні контейнери, причепи та вантажівки з бортовою платформою. З MC 250 e!ectric співробітники можуть зосередитися на командній роботі в центрі міста, а не на поїздках туди-сюди до комунального депо.
Місце для баків та розкидачів
Практичний та продуманий дизайн: контейнер для сміття можна опускати за допомогою опорних важелів. Це означає, що за потреби можна встановлювати інше навісне обладнання, наприклад, бак для води для миття або розкидач для зимового обслуговування
НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ В КАБІНІ
Комфорт, простір та ергономіка є невід'ємними складовими забезпечення безпечної та невимушеної роботи. І MC 250 e!ectric відповідає всім трьом вимогам.
Ваш новий робочий простір:
- Простора двомісна комфортабельна кабіна
- Сидіння водія з пневматичною підвіскою та підігрівом
- Робота, сприятлива для спини, AGR-сертифікована
- Ідеальний круговий огляд
- Інтегрований обігрівач та автоматична система кондиціонування повітря
- Вхід та вихід з обох боків, а також великі розсувні вікна
- Інтуїтивно зрозуміла концепція керування з центральним дисплеєм та ергономічною панеллю керування
- ROPS-сертифікована кабіна
ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЯКІСНЕ ПРИБИРАННЯ ДОРІГ
2-щіткова система
Ковзна 2-щіткова система має індивідуальне керування щітками для незалежного керування важелями щіток. Унікальна паралелограмна напрямна забезпечує ідеальне вирівнювання підмітальної поверхні в будь-який час – для ідеальних результатів прибирання.
Основні переваги та характеристики:
- Ширина підмітання до 2625 мм
- Максимальний виліт щітки
- Розпилення води зменшує розсіювання пилу
- Окремо кероване розвантаження щіток та швидкість
- Регулювання кута для налаштування правої або лівої бічної щітки (опція)
- Максимальний захист від наїзду/зіткнення
3-щіткова система
3-щіткова система забезпечує гнучку роботу з шириною підмітання до 2710 мм – це означає, наприклад, що ви можете очистити всю ширину велодоріжки за один прохід. Серед її переваг – система, оптимізована для центрів міст, зокрема при підмітанні ніш та роботі на різних рівнях. Встановивши щітку для бур'янів на третій важіль щітки, можна ефективно очистити узбіччя від бур'янів.
Основні переваги та характеристики:
- Ширина підмітання до 2710 мм
- Можливість роботи на двох рівнях
- Можливість роботи на великих площах завдяки бічному зміщенню
- Відстань між щіткою та машиною завжди однакова
- Напрямок підмітання можна змінювати з кабіни
- Підмітальну поверхню можна легко регулювати
- Щітка для бур'янів
БЕЗ ШАНСІВ ДЛЯ БРУДУ
Економія часу та води
MC 250 e!ectric у стандартній комплектації має систему рециркуляції води з окремим баком для брудної води. Значно знижене споживання чистої води уможливлює довші робочі цикли. А завдяки меншій кількості поїздок для спорожнення та заповнення баків ви заощаджуєте ще більше часу.
Система всмоктування прибирає все на своєму шляху
Вона з легкістю підбирає навіть скляні пляшки: навіть найгрубіший бруд не є проблемою для системи всмоктування, розробленої за допомогою складних CFD-симуляцій потоків. Не кажучи вже про дрібний пил та пісок, які вона також збирає. Ви можете розраховувати на найкращі результати прибирання, а також на низьке споживання енергії та рівень шуму. Сертифікована відповідно до EUnited, MC 250 e!ectric досягає найвищої оцінки 4 зірки в категорії дрібного пилу в режимі підмітання.
Відео
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Технічні особливості
- Електричний тяговий привід з опціональним блокуванням диференціала
- 78 кВт·год ємність акумулятора
- 65 кВт (безперервна потужність)/90 кВт (пікова потужність)
- Гідропневматична підвіска
- Повнокероване шасі з перемиканням режимів
Привід/двигун
- Високоефективний асинхронний електродвигун
Швидкість руху в км/год
- 60
Здатність долати підйоми у відсотках
- До 30
Радіус розвороту в мм
- 6600 (зовнішній)
- 2060 (внутрішній)
Розміри (Д × Ш × В у мм)
- 4248 × 1300 × 1995 (шасі)
- 4491 × 1300 × 1995 (2-щіткова система)
Повна дозволена маса (кг)
- 6000
Споряджена маса в кг
- 2930 (шасі)
- 4060 (2-щіткова система)
- 4230 (3-щіткова система)
Об'єм контейнера в л
- 2500
Бак для чистої води в л
- 265
Максимальна ширина підмітання в мм
- 2625 (2-щіткова система)
- 2710 (3-щіткова система)
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