Електрична підмітальна машина MC 250 E!LECTRIC – потужне рішення без шкідливих викидів

Вражаюча ємність: величезний контейнер для сміття – ще одна перевага MC 250 e!ectric

Найбільший контейнер для сміття у своєму класі

Об'єм 2,5 кубічних метрів: контейнер для сміття з нержавіючої сталі MC 250 e!ectric дозволяє працювати довше до вивантаження, тим самим збільшуючи ефективність використання об'єму. І все це при ширині машини лише 1,30 метра та висоті менше 2 метрів – справжнє досягнення!

Надзвичайно просто: вивантаження

Висота вивантаження 1600 мм дозволяє швидко та легко спорожнювати контейнер для сміття безпосередньо у стандартні контейнери, причепи та вантажівки з бортовою платформою. З MC 250 e!ectric співробітники можуть зосередитися на командній роботі в центрі міста, а не на поїздках туди-сюди до комунального депо.

Місце для баків та розкидачів

Практичний та продуманий дизайн: контейнер для сміття можна опускати за допомогою опорних важелів. Це означає, що за потреби можна встановлювати інше навісне обладнання, наприклад, бак для води для миття або розкидач для зимового обслуговування