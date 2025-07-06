Электрическая подметальная машина MC 250 E!LECTRIC – мощное решение без вредных выбросов

НОВАЯ Э-ФФЕКТИВНОСТЬ

Превосходная производительность подметания, нулевые выбросы двигателя, бесшумная уборка: эффективный электрический привод MC 250 e!lectric открывает новую эру в области устойчивой городской уборки.

Вся смена на электричестве: благодаря большому запасу хода новая MC 250 e!lectric не только устраняет грязь, но и развеивает любые сомнения относительно электромобилей.

Высокомоментный электродвигатель привода, эффективные электродвигатели для гидравлики и вентилятора, высокопроизводительная батарея на 78 кВтч, оптимизированная по эффективности общая система. Характеристики MC 250 e!lectric впечатляют на бумаге – и еще больше на дороге. Бесшумная машина с нулевыми выбросами легко справляется с долгими рабочими днями, обеспечивая до десяти часов неизменно высокой производительности. С максимальной скоростью 60 км/ч она быстро добирается туда, куда нужно. А когда рабочий день закончен, она быстро готова к следующей смене благодаря зарядной мощности 22 кВт.