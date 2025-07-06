Электрическая подметальная машина MC 250 E!LECTRIC – мощное решение без вредных выбросов
MC 250 e!lectric делает дороги чище, тише и эффективнее, чем когда-либо прежде. Она не производит локальных выбросов CO₂, но при этом обеспечивает превосходную производительность уборки и исключительное удобство.
МОЩНОСТЬ. ВЫНОСЛИВОСТЬ. ТИШИНА.
НОВАЯ Э-ФФЕКТИВНОСТЬ
Превосходная производительность подметания, нулевые выбросы двигателя, бесшумная уборка: эффективный электрический привод MC 250 e!lectric открывает новую эру в области устойчивой городской уборки.
Вся смена на электричестве: благодаря большому запасу хода новая MC 250 e!lectric не только устраняет грязь, но и развеивает любые сомнения относительно электромобилей.
Высокомоментный электродвигатель привода, эффективные электродвигатели для гидравлики и вентилятора, высокопроизводительная батарея на 78 кВтч, оптимизированная по эффективности общая система. Характеристики MC 250 e!lectric впечатляют на бумаге – и еще больше на дороге. Бесшумная машина с нулевыми выбросами легко справляется с долгими рабочими днями, обеспечивая до десяти часов неизменно высокой производительности. С максимальной скоростью 60 км/ч она быстро добирается туда, куда нужно. А когда рабочий день закончен, она быстро готова к следующей смене благодаря зарядной мощности 22 кВт.
Быстрая зарядка
Бортовое зарядное устройство поддерживает зарядную мощность до 22 кВт и может быть подключено к настенным зарядным станциям и зарядным колонкам с использованием стандартных разъемов Type 2. Это означает, что машина может быть полностью заряжен примерно за 4 часа.
Тс-с-с! Идет уборка
Больше никакого нарушения сна: MC 250 e!lectric убирает дороги настолько тихо, что её можно использовать даже для подметания ночью или ранним утром, а также вблизи чувствительных к шуму зон, таких как школы или больницы.
Дальше благодаря рекуперации
MC 250 e!lectric может восстанавливать часть энергии, затрачиваемой на движение, за счет рекуперации. Это значительно увеличивает запас хода, особенно при предсказуемом стиле езды. Степень рекуперации можно регулировать на нескольких уровнях.
ИДЕАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ КАЖДЫЙ РАЗ
Первоклассная уборка, первоклассное вождение Благодаря превосходной производительности уборки и высокой транспортной скорости MC 250 e!lectric обеспечивает продуктивный рабочий день.
С MC 250 e!lectric производительность вождения всегда на высоте – будь то на работе или по пути к ней. Все это благодаря высококачественным компонентам привода и шасси. Например, подвеска обеспечивает высокий уровень комфорта вождения во всех областях применения и гарантирует водителю постоянное чувство безопасности. Также имеется полноповоротное рулевое управление, которое значительно упрощает повороты в самых ограниченных пространствах. Кроме того, динамика вождения напоминает легковые автомобили: шустрая, маневренная и просто непринужденная.
БОЛЬШЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Впечатляющая вместимость: огромный мусорный контейнер – еще одна изюминка MC 250 e!lectric
Самый большой мусорный контейнер в своем классе
Объем 2,5 кубических метра: мусорный контейнер из нержавеющей стали MC 250 e!lectric позволяет работать дольше без разгрузки, увеличивая тем самым коэффициент использования. И все это при ширине машины всего 1,30 метра и высоте менее 2 метров – довольно впечатляюще!
Ультрапросто: опорожнение
Высота опорожнения 1600 мм позволяет быстро и легко выгружать мусорный контейнер непосредственно в стандартные контейнеры, прицепы и бортовые грузовики. С MC 250 e!lectric сотрудники могут сосредоточиться на совместной работе в центре города, а не на поездках туда и обратно на муниципальную базу.
Место для резервуаров и разбрасывателей
Практично и продуманно: мусорный контейнер можно опустить с помощью опорных рычагов. Это означает, что при необходимости можно установить другое навесное оборудование, например, водяной бак для моечных работ или разбрасыватель для зимнего обслуживания.
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В КАБИНЕ
Комфорт, пространство и эргономика – залог безопасной и спокойной работы. И MC 250 e!lectric обеспечивает все три.
Ваше новое рабочее место:
- Просторная двухместная комфортабельная кабина
- Водительское сиденье с пневматической подвеской и подогревом
- Удобное для спины рабочее место, сертифицированное AGR
- Идеальный круговой обзор
- Встроенная система отопления и автоматический кондиционер
- Вход и выход с обеих сторон, а также большие сдвижные окна
- Интуитивно понятная концепция управления с центральным дисплеем и эргономичной панелью управления
- Кабина, сертифицированная по стандарту ROPS
КАК СДЕЛАТЬ УБОРКУ ДОРОГ АККУРАТНОЙ
Система с 2 щетками
Скользящая 2-щеточная система имеет индивидуальное управление щетками для независимого контроля щеточных рычагов. Уникальная параллелограммная направляющая обеспечивает идеальное выравнивание подметаемой поверхности в любое время – для идеальных результатов уборки.
Преимущества и характеристики:
- Ширина подметания до 2625 мм
- Максимальный вылет щетки
- Распыление воды уменьшает рассеивание пыли
- Раздельно регулируемая разгрузка и скорость щетки
- Регулировка угла наклона для настройки правой или левой боковой щетки (опция)
- Максимальная защита при запуске
Система с 3 щетками
Система с 3 щетками обеспечивает гибкую работу с шириной подметания до 2710 мм – это означает, например, что вы можете очистить всю ширину велосипедной дорожки за один проход. Её сильные стороны включают систему, оптимизированную для центров городов, в частности, при подметании ниш и при работе на разных уровнях. Установив щетку для удаления сорняков на третий щеточный рычаг, можно эффективно очистить обочины дорог от сорняков.
Преимущества и характеристики:
- Ширина подметания до 2710 мм
- Возможность работы на двух уровнях
- Возможность работы на больших площадях благодаря боковому смещению
- Расстояние между щеткой и машиной всегда одинаково
- Направление подметания можно изменить из кабины
- Поверхность подметания можно легко регулировать
- Щетка для удаления сорняков
У ГРЯЗИ НЕТ ШАНСОВ
Экономия времени и воды
MC 250 e!lectric в стандартной комплектации оснащена системой циркуляции воды с отдельным баком для грязной воды. Значительно сниженное потребление пресной воды обеспечивает более длительные рабочие циклы. А благодаря меньшему количеству поездок для опорожнения и заполнения баков вы экономите ещё больше времени.
Система всасывания убирает всё на своём пути
Она с лёгкостью подбирает даже стеклянные бутылки: даже самые крупные загрязнения не проблема для системы всасывания, разработанной с помощью сложных имитаций потока CFD. Не говоря уже о мелкой пыли и песке, которые она также собирает. Вы можете рассчитывать на превосходные результаты уборки, а также на низкое энергопотребление и уровень шума. Сертифицированная в соответствии с EUnited, MC 250 e!lectric достигает высшего рейтинга 4 звезды в категории мелкодисперсной пыли в режиме подметания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические особенности
- Электрический тяговый привод с опциональной блокировкой дифференциала
- 78 кВт-ч емкость аккумулятора
- 65 кВт (непрерывная мощность)/90 кВт (пиковая мощность)
- Гидропневматическая подвеска
- Переключаемое полноуправляемое шасси
Привод/двигатель
- Высокоэффективный асинхронный электродвигатель
Скорость движения в км/ч
- 60
Способность преодолевать подъемы в процентах
- До 30
Радиус разворота в мм
- 6600 (внешний)
- 2060 (внутренний)
Размеры (Д × Ш × В в мм)
- 4248 × 1300 × 1995 (шасси)
- 4491 × 1300 × 1995 (2-щеточная система)
Полная допустимая масса (кг)
- 6000
Снаряженная масса в кг
- 2930 (шасси)
- 4060 (2-щеточная система)
- 4230 (3-щеточная система)
Объем контейнера в л
- 2500
Бак для чистой воды в л
- 265
Максимальная ширина подметания в мм
- 2625 (2-щеточная система)
- 2710 (3-щеточная система)
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Руководитель депортамента муниципальной техники
+380 (67) 232-84-25
Andrii.Cherednikov@karcher.com
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