RVF 7 Comfort
RVF 7 Comfort — розумний мийний робот-пилосос для повністю автономного прибирання твердих підлог і килимів з низьким ворсом. Інтелектуальна навігація LiDAR з камерою та ШІ забезпечує точне орієнтування й уникнення перешкод, а потужність всмоктування до 10 000 Па та циліндрична щітка Kärcher гарантують ефективне сухе й вологе прибирання. Багатофункціональна станція автоматично поповнює воду та очищає контейнери, а керування через застосунок дарує максимум комфорту й вільного часу.
Оцініть легкість прибирання підлоги з розумним пилососом Kärcher RVF 7 Comfort. Цей інноваційний мийний робот-пилосос очищає не лише тверді підлогові покриття, а й килими з низьким ворсом — і все це повністю автономно. Завдяки інтелектуальній навігації з лідаром (LiDAR), відеокамері та технологіям штучного інтелекту він розпізнає перешкоди й упевнено пересувається всіма кімнатами. Сила всмоктування до 10 000 Па дозволяє без зусиль видаляти забруднення під час сухого прибирання, а перевірена технологія циліндричної щітки Kärcher забезпечує відмінне миття підлоги. Багатофункціональна станція RVF 7 Comfort гарантує ще більшу автономність. Коли закінчується чиста вода або заповнюються баки для брудної води чи сухого сміття, робот автоматично повертається на станцію. Там він самостійно наповнюється чистою водою, а брудна вода й сухе сміття видаляються без будь-яких дій з боку користувача. Керуйте RVF 7 Comfort за допомогою зручного застосунку та насолоджуйтеся вільним часом, поки робот наводить бездоганну чистоту.
Особливості та переваги
Перевірена технологія циліндричних щітокОбертова циліндрична щітка постійно зволожується свіжою водою і ретельно очищається після кожного оберту. Це гарантує гігієнічне та ефективне вологе прибирання твердих підлог.
Розумне розпізнавання забрудненьRVF 7 Comfort визначає ступінь забруднення, автоматично налаштовує параметри чищення і, таким чином, забезпечує ефективне та ретельне прибирання.
Веб-камера з віддаленим доступомЗа допомогою додатка можна в будь-який момент отримати доступ до камери підключеного RVF 7 Comfort і спостерігати за своїм будинком, перебуваючи в дорозі.
Точна навігація з використанням лідарів і штучного інтелекту
- Забезпечує швидке й точне сканування приміщень навіть у темряві. Завдяки цьому робот-пилосос завжди зберігає орієнтацію та не пропускає жодної ділянки.
- Додатковий однолазерний датчик і розумна камера розпізнають дрібні або плоскі об'єкти, такі як взуття, шкарпетки або кабелі, які невидимі для лідара.
- Якщо лазерна камера виявляє перешкоди, вони автоматично фіксуються та відображаються на збережених картах.
Циліндрична миюча щітка і основна щітка із захистом від намотування волосся
- Якщо RVF 7 Comfort виявляє вологий бруд або рідину на підлозі, основна щітка для сухого прибирання автоматично піднімається.
- Якщо під час вологого прибирання RVF 7 Comfort виявляє килим, циліндрична миюча щітка автоматично піднімається, захищаючи килим від вологи (налаштовується індивідуально в додатку).
- Основна щітка оснащена спеціальним елементом, що запобігає намотуванню волосся, завдяки чому довге волосся значно рідше обвиває щітку та його набагато легше видаляти.
Система з 2 баками та інтегрованим датчиком
- Циліндрична мікрофіброва щітка безперервно зволожується чистою водою з відповідного бака, тоді як брудна вода збирається в окремий резервуар. Це забезпечує чисту підлогу під час кожного проходу.
Багатофункціональна станція
- Багатофункціональна станція автоматично спорожнює і наповнює баки для води та спорожнює контейнер для сухого сміття. Після цього робот самостійно продовжує прибирання.
- Після кожного циклу прибирання циліндрична миюча щітка автоматично очищається теплою водою, а потім сушиться теплим повітрям.
Перемикання режимів натисканням кнопки
- Просте та швидке перемикання режимів очищення здійснюється натисканням кнопки безпосередньо на пристрої або багатофункціональній станції. Керування інтуїтивно зрозуміле й зручне та не потребує використання додатків.
Циліндрична щітка, яку можна прати в пральній машині
- Циліндричну миючу щітку можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C. Таким чином можна ефективно видаляти навіть стійкі забруднення, які з часом накопичуються в циліндричній щітці з мікроволокна.
- Додаткова опція для очищення циліндричної щітки з мікроволокна, крім очищення на багатофункціональній станції.
Зручне керування через додаток
- Індивідуальне налаштування параметрів прибирання: створення карт для різних поверхів, налаштування заборонених зон, присвоєння назв кімнатам, встановлення часу прибирання та багато іншого.
- Силу всмоктування, витрату води та інші налаштування прибирання можна встановлювати індивідуально для кожної кімнати.
- Перебіг прибирання можна постійно відстежувати, а також переглядати детальні звіти про виконану роботу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|230
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|14,4
|Ємність батареї (Ач)
|5,2
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 67
|Потужність всмоктування (Па)
|макс. 13000
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|300
|Ємність для брудної води (мл)
|130
|Сміттєзбірник (мл)
|250
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|150 (обробка пилососом)
|Продуктивність за площею (м²)
|160 (обробка пилососом) / 60 (сухе та вологе прибирання)
|Бак для чистої води (багатофункціональна станція) (л)
|3
|Бак для брудної води (багатофункціональна станція) (л)
|2,4
|Фільтр-мішок (багатофункціональна станція) (л)
|4
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 / 240 / 50 / 60
|Розміри робота (Д x Ш x В) (мм)
|105
|Діаметр (мм)
|360
|Габарити багатофункціональної станції (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 400 x 520
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,62
|Вага (з упаковкою) (кг)
|20,115
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 350 x 105
Комплектація
- Щітки
- Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 500 мл, Foam Stop нейтральний, 2 x 30 мл
- Сміттєзбірник
- Кількість фільтр-мішків: 2 шт.
- Бічна щітка: 4 x
- Мийний вузол
- Роликова щітка з мікроволокна: 2 шт.
- Фільтр: 2 x
- Інструмент для очищення
- Об'єм бака для чистої води
- Ємність для брудної води
- Багатофункціональна станція
- Захисна / паркувальна панель
Оснащення
- Датчики перепаду висот
- Автономне прибирання
- AI-розпізнавання забруднень
- AI-розпізнавання перешкод
- Камера з прямою трансляцією
- Датчик для килимів
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- Підключення через Bluetooth
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Таймер: кілька таймерів
- Режим сухого прибирання
- Комбінований режим (вологі та сухе прибирання)
- Автономне прибирання: Мийка гарячою водою
- Автоматичне сушіння мопів: Гаряча вода
- Автоматичне наповнення бака
- Автоматичне спорожнення бака
- Автоматичне розвантаження зібраного пилу
- Підмітання впритул до країв
- Підйомна чистяча щітка
- Підйомний моп
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Для очищення килимів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RVF 7 Comfort
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.