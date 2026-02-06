Оцініть легкість прибирання підлоги з розумним пилососом Kärcher RVF 7 Comfort. Цей інноваційний мийний робот-пилосос очищає не лише тверді підлогові покриття, а й килими з низьким ворсом — і все це повністю автономно. Завдяки інтелектуальній навігації з лідаром (LiDAR), відеокамері та технологіям штучного інтелекту він розпізнає перешкоди й упевнено пересувається всіма кімнатами. Сила всмоктування до 10 000 Па дозволяє без зусиль видаляти забруднення під час сухого прибирання, а перевірена технологія циліндричної щітки Kärcher забезпечує відмінне миття підлоги. Багатофункціональна станція RVF 7 Comfort гарантує ще більшу автономність. Коли закінчується чиста вода або заповнюються баки для брудної води чи сухого сміття, робот автоматично повертається на станцію. Там він самостійно наповнюється чистою водою, а брудна вода й сухе сміття видаляються без будь-яких дій з боку користувача. Керуйте RVF 7 Comfort за допомогою зручного застосунку та насолоджуйтеся вільним часом, поки робот наводить бездоганну чистоту.