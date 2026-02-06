RVF 7 Comfort

RVF 7 Comfort — розумний мийний робот-пилосос для повністю автономного прибирання твердих підлог і килимів з низьким ворсом. Інтелектуальна навігація LiDAR з камерою та ШІ забезпечує точне орієнтування й уникнення перешкод, а потужність всмоктування до 10 000 Па та циліндрична щітка Kärcher гарантують ефективне сухе й вологе прибирання. Багатофункціональна станція автоматично поповнює воду та очищає контейнери, а керування через застосунок дарує максимум комфорту й вільного часу.

Оцініть легкість прибирання підлоги з розумним пилососом Kärcher RVF 7 Comfort. Цей інноваційний мийний робот-пилосос очищає не лише тверді підлогові покриття, а й килими з низьким ворсом — і все це повністю автономно. Завдяки інтелектуальній навігації з лідаром (LiDAR), відеокамері та технологіям штучного інтелекту він розпізнає перешкоди й упевнено пересувається всіма кімнатами. Сила всмоктування до 10 000 Па дозволяє без зусиль видаляти забруднення під час сухого прибирання, а перевірена технологія циліндричної щітки Kärcher забезпечує відмінне миття підлоги. Багатофункціональна станція RVF 7 Comfort гарантує ще більшу автономність. Коли закінчується чиста вода або заповнюються баки для брудної води чи сухого сміття, робот автоматично повертається на станцію. Там він самостійно наповнюється чистою водою, а брудна вода й сухе сміття видаляються без будь-яких дій з боку користувача. Керуйте RVF 7 Comfort за допомогою зручного застосунку та насолоджуйтеся вільним часом, поки робот наводить бездоганну чистоту.

Особливості та переваги
RVF 7 Comfort: Перевірена технологія циліндричних щіток
Перевірена технологія циліндричних щіток
Обертова циліндрична щітка постійно зволожується свіжою водою і ретельно очищається після кожного оберту. Це гарантує гігієнічне та ефективне вологе прибирання твердих підлог.
RVF 7 Comfort: Розумне розпізнавання забруднень
Розумне розпізнавання забруднень
RVF 7 Comfort визначає ступінь забруднення, автоматично налаштовує параметри чищення і, таким чином, забезпечує ефективне та ретельне прибирання.
RVF 7 Comfort: Веб-камера з віддаленим доступом
Веб-камера з віддаленим доступом
За допомогою додатка можна в будь-який момент отримати доступ до камери підключеного RVF 7 Comfort і спостерігати за своїм будинком, перебуваючи в дорозі.
Точна навігація з використанням лідарів і штучного інтелекту
  • Забезпечує швидке й точне сканування приміщень навіть у темряві. Завдяки цьому робот-пилосос завжди зберігає орієнтацію та не пропускає жодної ділянки.
  • Додатковий однолазерний датчик і розумна камера розпізнають дрібні або плоскі об'єкти, такі як взуття, шкарпетки або кабелі, які невидимі для лідара.
  • Якщо лазерна камера виявляє перешкоди, вони автоматично фіксуються та відображаються на збережених картах.
Циліндрична миюча щітка і основна щітка із захистом від намотування волосся
  • Якщо RVF 7 Comfort виявляє вологий бруд або рідину на підлозі, основна щітка для сухого прибирання автоматично піднімається.
  • Якщо під час вологого прибирання RVF 7 Comfort виявляє килим, циліндрична миюча щітка автоматично піднімається, захищаючи килим від вологи (налаштовується індивідуально в додатку).
  • Основна щітка оснащена спеціальним елементом, що запобігає намотуванню волосся, завдяки чому довге волосся значно рідше обвиває щітку та його набагато легше видаляти.
Система з 2 баками та інтегрованим датчиком
  • Циліндрична мікрофіброва щітка безперервно зволожується чистою водою з відповідного бака, тоді як брудна вода збирається в окремий резервуар. Це забезпечує чисту підлогу під час кожного проходу.
Багатофункціональна станція
  • Багатофункціональна станція автоматично спорожнює і наповнює баки для води та спорожнює контейнер для сухого сміття. Після цього робот самостійно продовжує прибирання.
  • Після кожного циклу прибирання циліндрична миюча щітка автоматично очищається теплою водою, а потім сушиться теплим повітрям.
Перемикання режимів натисканням кнопки
  • Просте та швидке перемикання режимів очищення здійснюється натисканням кнопки безпосередньо на пристрої або багатофункціональній станції. Керування інтуїтивно зрозуміле й зручне та не потребує використання додатків.
Циліндрична щітка, яку можна прати в пральній машині
  • Циліндричну миючу щітку можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C. Таким чином можна ефективно видаляти навіть стійкі забруднення, які з часом накопичуються в циліндричній щітці з мікроволокна.
  • Додаткова опція для очищення циліндричної щітки з мікроволокна, крім очищення на багатофункціональній станції.
Зручне керування через додаток
  • Індивідуальне налаштування параметрів прибирання: створення карт для різних поверхів, налаштування заборонених зон, присвоєння назв кімнатам, встановлення часу прибирання та багато іншого.
  • Силу всмоктування, витрату води та інші налаштування прибирання можна встановлювати індивідуально для кожної кімнати.
  • Перебіг прибирання можна постійно відстежувати, а також переглядати детальні звіти про виконану роботу.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Час заряду акумулятора (хв) 230
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора (В) 14,4
Ємність батареї (Ач) 5,2
Рівень шуму (дБ(А)) < 67
Потужність всмоктування (Па) макс. 13000
Об'єм бака для чистої води (мл) 300
Ємність для брудної води (мл) 130
Сміттєзбірник (мл) 250
Тривалість прибирання від одного заряду (хв) 150 (обробка пилососом)
Продуктивність за площею (м²) 160 (обробка пилососом) / 60 (сухе та вологе прибирання)
Бак для чистої води (багатофункціональна станція) (л) 3
Бак для брудної води (багатофункціональна станція) (л) 2,4
Фільтр-мішок (багатофункціональна станція) (л) 4
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 / 240 / 50 / 60
Розміри робота (Д x Ш x В) (мм) 105
Діаметр (мм) 360
Габарити багатофункціональної станції (Д × Ш × В) (мм) 450 x 400 x 520
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 5,62
Вага (з упаковкою) (кг) 20,115
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 350 x 350 x 105

Комплектація

  • Щітки
  • Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 500 мл, Foam Stop нейтральний, 2 x 30 мл
  • Сміттєзбірник
  • Кількість фільтр-мішків: 2 шт.
  • Бічна щітка: 4 x
  • Мийний вузол
  • Роликова щітка з мікроволокна: 2 шт.
  • Фільтр: 2 x
  • Інструмент для очищення
  • Об'єм бака для чистої води
  • Ємність для брудної води
  • Багатофункціональна станція
  • Захисна / паркувальна панель

Оснащення

  • Датчики перепаду висот
  • Автономне прибирання
  • AI-розпізнавання забруднень
  • AI-розпізнавання перешкод
  • Камера з прямою трансляцією
  • Датчик для килимів
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Підключення через WLAN
  • Підключення через Bluetooth
  • інтелектуальні функції в мобільному додатку
  • Голосовий вивід
  • Лазерна навігаційна система (LiDAR)
  • Таймер: кілька таймерів
  • Режим сухого прибирання
  • Комбінований режим (вологі та сухе прибирання)
  • Автономне прибирання: Мийка гарячою водою
  • Автоматичне сушіння мопів: Гаряча вода
  • Автоматичне наповнення бака
  • Автоматичне спорожнення бака
  • Автоматичне розвантаження зібраного пилу
  • Підмітання впритул до країв
  • Підйомна чистяча щітка
  • Підйомний моп
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Для очищення килимів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RVF 7 Comfort

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Відгуки та рейтинг
