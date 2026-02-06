Розумний робот-пилосос Kärcher RVM 4 Comfort забезпечує чисту підлогу щодня, повністю автоматизуючи процес прибирання. Він систематично очищає тверді підлогові покриття та килими з низьким ворсом, використовуючи для сухого прибирання обертову основну щітку, бокову щітку та високу потужність всмоктування. Для вологого прибирання передбачено два обертові диски з мікрофібровими падами, один із яких висувається до краю, що дає змогу ефективно видаляти навіть стійкі забруднення. Після першого ознайомчого проходу RVM 4 Comfort за допомогою лідарного лазерного датчика автоматично створює карту приміщень. Завдяки здвоєному лазерному датчику та вбудованій камері робот розпізнає й об’їжджає невисокі перешкоди, зокрема кабелі або, наприклад, шкарпетки. Додаткові датчики забезпечують безпечну роботу пристрою та запобігають падінню, зокрема зі сходів. Ультразвуковий датчик розпізнає килимові покриття, після чого функція Auto-Boost автоматично регулює потужність всмоктування. У режимі вологого прибирання робот об’їжджає килими або автоматично піднімає мийні диски. Багатофункціональна станція промиває та сушить мікрофіброві пади, а також автоматично спорожнює пилозбірник робота. Керування RVM 4Comfort просте й зручне — через застосунок, за попередньо налаштованим графіком або натисканням кнопки на корпусі. У разі потреби робот-пилосос повідомляє про свій стан за допомогою голосових повідомлень.