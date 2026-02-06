RVM 4 Comfort

Робот-пилосос Kärcher RVM 4 Comfort з інтелектуальною лідарною навігацією поєднує потужне сухе та ефективне вологе прибирання, розпізнає перешкоди й килими, автоматично регулює потужність всмоктування та після завершення роботи обслуговується на багатофункціональній станції зі спорожненням пилозбірника й доглядом за падами.

Розумний робот-пилосос Kärcher RVM 4 Comfort забезпечує чисту підлогу щодня, повністю автоматизуючи процес прибирання. Він систематично очищає тверді підлогові покриття та килими з низьким ворсом, використовуючи для сухого прибирання обертову основну щітку, бокову щітку та високу потужність всмоктування. Для вологого прибирання передбачено два обертові диски з мікрофібровими падами, один із яких висувається до краю, що дає змогу ефективно видаляти навіть стійкі забруднення. Після першого ознайомчого проходу RVM 4 Comfort за допомогою лідарного лазерного датчика автоматично створює карту приміщень. Завдяки здвоєному лазерному датчику та вбудованій камері робот розпізнає й об’їжджає невисокі перешкоди, зокрема кабелі або, наприклад, шкарпетки. Додаткові датчики забезпечують безпечну роботу пристрою та запобігають падінню, зокрема зі сходів. Ультразвуковий датчик розпізнає килимові покриття, після чого функція Auto-Boost автоматично регулює потужність всмоктування. У режимі вологого прибирання робот об’їжджає килими або автоматично піднімає мийні диски. Багатофункціональна станція промиває та сушить мікрофіброві пади, а також автоматично спорожнює пилозбірник робота. Керування RVM 4Comfort просте й зручне — через застосунок, за попередньо налаштованим графіком або натисканням кнопки на корпусі. У разі потреби робот-пилосос повідомляє про свій стан за допомогою голосових повідомлень.

Особливості та переваги
RVM 4 Comfort: Точна навігація з використанням системи штучного інтелекту
Точна навігація з використанням системи штучного інтелекту
Завдяки здвоєному лазерному датчику RVM 4 розпізнає та об’їжджає перешкоди, не застрягаючи й не завдаючи пошкоджень. Здвоєний лазерний датчик здатний розпізнавати навіть невеликі або пологі об’єкти, які є надто низькими для лідарів (наприклад, взуття, шкарпетки або кабелі). Завдяки швидкій та надійній системі лідарної навігації (LiDAR) робот точно сканує та створює карту приміщень, що забезпечує оптимальну орієнтацію навіть у темряві та гарантує безпечне пересування.
RVM 4 Comfort: Мийний модуль з обертовими дисками
Мийний модуль з обертовими дисками
Завдяки високій швидкості обертання та сильному притисканню до підлоги обертові диски з мікрофібровими падами ефективно видаляють забруднення. Якщо робот розпізнає килим, диски автоматично піднімаються, що запобігає його намоканню. Правий диск висувається для очищення крайових ділянок, що гарантує найкращі результати прибирання.
RVM 4 Comfort: Розпізнавання килимів і підвищення сили всмоктування
Розпізнавання килимів і підвищення сили всмоктування
RVM 4 Comfort автоматично розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика та відображає їх на карті в застосунку. Якщо увімкнено функцію вологого прибирання, робот об’їжджає виявлені килимові покриття або проїжджає по килиму з піднятими мийними модулями. Функція Auto-Boost за потреби збільшує силу всмоктування на килимових покриттях для досягнення ще кращих результатів прибирання.
Датчик перепаду висот
  • Датчики перепаду висоти надійно запобігають падінню RVM 4 Comfort, зокрема зі сходів або порогів.
  • Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
  • Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
  • Увесь обмін даними між застосунком на смартфоні та роботом-пилососом із функцією вологого прибирання здійснюється через хмару із серверами, розташованими виключно в Німеччині.
  • Регулярні оновлення покращують і розширюють можливості робота-пилососа та застосунку. Крім того, у такий спосіб безпека системи постійно адаптується до актуальних вимог.
Зручне керування через додаток через WLAN
  • Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
  • Дистанційне керування та налаштування робота-пилососа RVM 4 Comfort через застосунок — навіть коли вас немає вдома.
  • Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
  • Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
  • Можна визначити зони, в які робот не повинен заїжджати і, відповідно, не має виконувати прибирання (наприклад, ігрову зону в дитячій кімнаті або місця, де розташована кігтеточка чи є перешкоди, які робот не може подолати).
  • Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Регулювання параметрів очищення
  • Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
  • У застосунку можна створювати графіки та плани прибирання.
  • RVM 4 Comfort автономно запускає процеси прибирання відповідно до запланованих дати та часу.
Самообслуговування за допомогою багатофункціональної станції
  • Після завершення прибирання RVM 4 Comfort повертається на багатофункціональну станцію, де пилозбірник автоматично спорожнюється, а мікрофіброві пады промиваються та сушаться.
  • Мийний модуль швидко висушується за допомогою гарячого повітря, що дає змогу уникнути появи неприємних запахів.
  • Система відображає повідомлення у разі, якщо бак для чистої води порожній або не встановлений, бак для брудної води переповнений чи відсутній, а також якщо не встановлено фільтр-мішок.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Час заряду акумулятора (хв) 230
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора (В) 14,4
Ємність батареї (Ач) 5,2
Рівень шуму (дБ(А)) < 67
Потужність всмоктування (Па) макс. 15000
Сміттєзбірник (мл) 300
Тривалість прибирання від одного заряду (хв) 160 (обробка пилососом)
Продуктивність за площею (м²/год) 45
Бак для чистої води (багатофункціональна станція) (л) 2,5
Бак для брудної води (багатофункціональна станція) (л) 3
Фільтр-мішок (багатофункціональна станція) (л) 2,3
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 / 240 / 50 / 60
Розміри робота (Д x Ш x В) (мм) 100
Діаметр (мм) 350
Маса робота (кг) 3,84
Габарити багатофункціональної станції (Д × Ш × В) (мм) 310 x 450 x 445,5
Вага багатофункціональної станції (кг) 6
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 4,1
Вага (з упаковкою) (кг) 14,094
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 350 x 350 x 100

Комплектація

  • Щітки
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Бічна щітка: 1 x
  • Мийний вузол
  • Диски мопа: 2 шт.

Оснащення

  • Датчики перепаду висот
  • Автономне прибирання
  • Датчик для килимів
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Підключення через WLAN
  • Підключення через Bluetooth
  • інтелектуальні функції в мобільному додатку
  • Голосовий вивід
  • Лазерна навігаційна система (LiDAR)
  • Лазерний датчик і камера
  • Таймер: кілька таймерів
  • Режим сухого прибирання
  • Режим вологого прибирання
  • Комбінований режим (вологі та сухе прибирання)
  • Автономне прибирання: Холодна вода
  • Автоматичне сушіння мопів: Гаряча вода
  • Автоматичне розвантаження зібраного пилу
  • Підмітання впритул до країв
  • Висувний бічний моп для очищення крайових ділянок
  • Автоматично висувний блок для вологого прибирання
  • Підйомний моп
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
Аксесуари
Відгуки та рейтинг
