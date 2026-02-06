RVM 4 Comfort
Робот-пилосос Kärcher RVM 4 Comfort з інтелектуальною лідарною навігацією поєднує потужне сухе та ефективне вологе прибирання, розпізнає перешкоди й килими, автоматично регулює потужність всмоктування та після завершення роботи обслуговується на багатофункціональній станції зі спорожненням пилозбірника й доглядом за падами.
Розумний робот-пилосос Kärcher RVM 4 Comfort забезпечує чисту підлогу щодня, повністю автоматизуючи процес прибирання. Він систематично очищає тверді підлогові покриття та килими з низьким ворсом, використовуючи для сухого прибирання обертову основну щітку, бокову щітку та високу потужність всмоктування. Для вологого прибирання передбачено два обертові диски з мікрофібровими падами, один із яких висувається до краю, що дає змогу ефективно видаляти навіть стійкі забруднення. Після першого ознайомчого проходу RVM 4 Comfort за допомогою лідарного лазерного датчика автоматично створює карту приміщень. Завдяки здвоєному лазерному датчику та вбудованій камері робот розпізнає й об’їжджає невисокі перешкоди, зокрема кабелі або, наприклад, шкарпетки. Додаткові датчики забезпечують безпечну роботу пристрою та запобігають падінню, зокрема зі сходів. Ультразвуковий датчик розпізнає килимові покриття, після чого функція Auto-Boost автоматично регулює потужність всмоктування. У режимі вологого прибирання робот об’їжджає килими або автоматично піднімає мийні диски. Багатофункціональна станція промиває та сушить мікрофіброві пади, а також автоматично спорожнює пилозбірник робота. Керування RVM 4Comfort просте й зручне — через застосунок, за попередньо налаштованим графіком або натисканням кнопки на корпусі. У разі потреби робот-пилосос повідомляє про свій стан за допомогою голосових повідомлень.
Особливості та переваги
Точна навігація з використанням системи штучного інтелектуЗавдяки здвоєному лазерному датчику RVM 4 розпізнає та об’їжджає перешкоди, не застрягаючи й не завдаючи пошкоджень. Здвоєний лазерний датчик здатний розпізнавати навіть невеликі або пологі об’єкти, які є надто низькими для лідарів (наприклад, взуття, шкарпетки або кабелі). Завдяки швидкій та надійній системі лідарної навігації (LiDAR) робот точно сканує та створює карту приміщень, що забезпечує оптимальну орієнтацію навіть у темряві та гарантує безпечне пересування.
Мийний модуль з обертовими дискамиЗавдяки високій швидкості обертання та сильному притисканню до підлоги обертові диски з мікрофібровими падами ефективно видаляють забруднення. Якщо робот розпізнає килим, диски автоматично піднімаються, що запобігає його намоканню. Правий диск висувається для очищення крайових ділянок, що гарантує найкращі результати прибирання.
Розпізнавання килимів і підвищення сили всмоктуванняRVM 4 Comfort автоматично розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика та відображає їх на карті в застосунку. Якщо увімкнено функцію вологого прибирання, робот об’їжджає виявлені килимові покриття або проїжджає по килиму з піднятими мийними модулями. Функція Auto-Boost за потреби збільшує силу всмоктування на килимових покриттях для досягнення ще кращих результатів прибирання.
Датчик перепаду висот
- Датчики перепаду висоти надійно запобігають падінню RVM 4 Comfort, зокрема зі сходів або порогів.
- Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
- Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
- Увесь обмін даними між застосунком на смартфоні та роботом-пилососом із функцією вологого прибирання здійснюється через хмару із серверами, розташованими виключно в Німеччині.
- Регулярні оновлення покращують і розширюють можливості робота-пилососа та застосунку. Крім того, у такий спосіб безпека системи постійно адаптується до актуальних вимог.
Зручне керування через додаток через WLAN
- Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
- Дистанційне керування та налаштування робота-пилососа RVM 4 Comfort через застосунок — навіть коли вас немає вдома.
- Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
- Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
- Можна визначити зони, в які робот не повинен заїжджати і, відповідно, не має виконувати прибирання (наприклад, ігрову зону в дитячій кімнаті або місця, де розташована кігтеточка чи є перешкоди, які робот не може подолати).
- Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Регулювання параметрів очищення
- Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
- У застосунку можна створювати графіки та плани прибирання.
- RVM 4 Comfort автономно запускає процеси прибирання відповідно до запланованих дати та часу.
Самообслуговування за допомогою багатофункціональної станції
- Після завершення прибирання RVM 4 Comfort повертається на багатофункціональну станцію, де пилозбірник автоматично спорожнюється, а мікрофіброві пады промиваються та сушаться.
- Мийний модуль швидко висушується за допомогою гарячого повітря, що дає змогу уникнути появи неприємних запахів.
- Система відображає повідомлення у разі, якщо бак для чистої води порожній або не встановлений, бак для брудної води переповнений чи відсутній, а також якщо не встановлено фільтр-мішок.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|230
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|14,4
|Ємність батареї (Ач)
|5,2
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 67
|Потужність всмоктування (Па)
|макс. 15000
|Сміттєзбірник (мл)
|300
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|160 (обробка пилососом)
|Продуктивність за площею (м²/год)
|45
|Бак для чистої води (багатофункціональна станція) (л)
|2,5
|Бак для брудної води (багатофункціональна станція) (л)
|3
|Фільтр-мішок (багатофункціональна станція) (л)
|2,3
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 / 240 / 50 / 60
|Розміри робота (Д x Ш x В) (мм)
|100
|Діаметр (мм)
|350
|Маса робота (кг)
|3,84
|Габарити багатофункціональної станції (Д × Ш × В) (мм)
|310 x 450 x 445,5
|Вага багатофункціональної станції (кг)
|6
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|14,094
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 350 x 100
Комплектація
- Щітки
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Бічна щітка: 1 x
- Мийний вузол
- Диски мопа: 2 шт.
Оснащення
- Датчики перепаду висот
- Автономне прибирання
- Датчик для килимів
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- Підключення через Bluetooth
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Лазерний датчик і камера
- Таймер: кілька таймерів
- Режим сухого прибирання
- Режим вологого прибирання
- Комбінований режим (вологі та сухе прибирання)
- Автономне прибирання: Холодна вода
- Автоматичне сушіння мопів: Гаряча вода
- Автоматичне розвантаження зібраного пилу
- Підмітання впритул до країв
- Висувний бічний моп для очищення крайових ділянок
- Автоматично висувний блок для вологого прибирання
- Підйомний моп
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RVM 4 Comfort
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.