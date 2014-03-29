Дренажні насоси
Дренажні насоси : відкачування до останньої краплі! Занурювальні насоси Kärcher вирізняються високою міцністю і довговічністю, що особливо важливо при активному використанні в приватних господарствах. Такі результати досягаються завдяки перевіреному та надійному керамічному кільцевому ущільненню, що використовується в професійному обладнанні та вирізняється високою зносостійкістю. Наші насоси для брудної води здатні ефективно перекачувати воду з мулом, забезпечуючи високий тиск і велику висоту подачі води з однієї точки в іншу. Занурювальні насоси з плоским всмоктуванням можуть відкачувати чисту або слабо забруднену воду до рівня лише 1 мм, даючи змогу після роботи швидко висушити поверхню. Нова модель заглибного насоса для брудної води з плоским всмоктуванням ефективно виконує обидві функції.
Дренажні насоси Kärcher для складних завдань
Занурювальні дренажні насоси для брудної води
Міцні та довговічні, наші занурювальні насоси для брудної води прекрасно справляються зі своїм завданням скрізь, де це необхідно. Їх обирають за необхідності вжиття швидких заходів у разі повені, а також вони ідеально підходять, наприклад, для відкачування води з декоративних садових ставків перед відновлювальним чищенням.
Брудна вода може містити частинки розміром до 30 мм.
Насос для відкачування з дна
Наші занурювальні дренажні насоси для відкачування з дна можуть перекачувати чисту або злегка забруднену воду з частинками розміром до 5 мм. При використанні спеціальної підставки воду можна відкачувати до рівня 1 мм. Насоси ідеально підходять для спорожнення садового басейну або очищення підвалу від води.
Сфери застосування
Залежно від сфери застосування і ступеня забруднення води, яку треба перекачати, можна придбати або занурювальний дренажний насос для чистої води, або дренажний насос для брудної води. Далі в таблиці показано, які моделі використовують залежно від сфери застосування.
Особливості
Потужні, надійні і дуже довговічні - саме такими якостями характеризуються занурювальні дренажні насоси Kärcher. При значній висоті подачі вони здатні впоратися з будь-яким завданням в будинку або на присадибній ділянці, яким би складним воно не було, і залежно від класу продуктивності вони здатні перекачувати до 22 000 літрів води на годину. Захищене масляною камерою керамічне ущільнювальне кільце знижує знос і значно збільшує термін служби дренажних насосів.
Переваги занурювальних насосів Kärcher
Надзвичайно довговічні
Захищене масляною камерою керамічне ущільнювальне кільце збільшує термін служби занурювальних насосів.
Гнучке регулювання рівня
Встановлення рівня за висотою легко регулюється поплавковим перемикачем.
Ідеальний захист
Попередній фільтр, що поставляється в інтегрованому вигляді або як додаткова опція, надійно захищає насос від засмічення.
Автоматичний запуск насоса
Датчик рівня реагує миттєво - навіть при низькому рівні води.
Як після прибирання шваброю
Можливість осушувати поверхню до 1 мм. Якщо скласти ніжки, насос може відкачати воду до глибини 1 мм. У результаті ваша поверхня буде такою ж, як після протирання шваброю.
Індивідуальне встановлення рівня відкачки
Рівень відкачування можна плавно регулювати - просто переміщаючи датчик рівня.
Ручний або автоматичний
Легке перемикання з ручного вмикання та вимикання на автоматичний режим.
Практичне, швидке підключення шланга
Шланг легко і швидко може бути приєднаний до насоса завдяки з'єднанню Quick Connect.
Дренажні насоси: як вибрати
Майстри дренажного справи
У приватному будинку або на садовій ділянці під час проведення будівельних або ремонтних робіт рано чи пізно можна зіткнутися з необхідністю відкачування води. Ситуації можуть бути самі різні: від відкачування грунтових вод з траншеї, виритої під стрічковий фундамент до спустошення надувного басейну після закінчення купального сезону.
Швидко і якісно з цим завданням справляються дренажні насоси Kärcher. Дренажні насоси Kärcher - це компактні агрегати, що занурюються на дно природного водоймища або штучного ємності для оперативного відкачування або перекачування значних обсягів води, як чистої, так і брудної.
Внутрішній устрій дренажних насосів просте і в той же час технологічно досконале. Безперервну та якісну роботу дренажного насоса забезпечує електродвигун з довговічним лопатевим колесом з армованого скловолокном поліаміду, завдяки чому він досить міцний і ударостійкий. У нижній частині корпусу дренажного насоса передбачено технологічний отвір для повного відкачування води з резервуара. Знімний інтегрований фільтр грубого очищення з нержавіючої сталі затримує великі частки бруду, перешкоджаючи поломки робочих механізмів агрегату. Захист від сухого ходу при занадто низькому рівні води забезпечує регульований по висоті поплавковий вимикач.
Насосна братія
Занурювальні насоси займають окрему нішу серед побутової насосної техніки, доступної в широкому асортименті в роздрібному продажі. Їх варто відрізняти від:
- глибинних насосів, що занурюються в свердловину для подачі питної води;
- поверхневих непогружних насосів і насосних станцій з гідроакумулятором; призначених для садового поливу і приватного водопостачання зі свердловини;
- мотопомп для перекачування дуже великих обсягів води;
- фекальних насосів з подрібнювачем для вигрібних ям і колекторів приватної каналізації;
- дренажних насосів для кондиціонерів і холодильної техніки;
- поверхневих насосів високого тиску для мийки.
На чистій воді
З огляду на ситуацію, з якими може зіткнутися власник приватного будинку на своїй ділянці, компанія Kärcher розробила цілу лінійку дренажних насосів, призначених для вирішення різних завдань. З огляду на це, споживач сам може вибрати з наданого широкого асортименту відповідний продукт, купити який можна у будь-якого офіційного представника компанії Kärcher.
Іноді можуть трапитися непередбачені обставини, від яких ніхто не застрахований. Наприклад, прорве водопровідну трубу від гідравлічного удару, злетить хомут або потече пральна машина. Для цих випадків компанія Kärcher пропонує компактний насос початкового класу для відкачування чистої води SP 9.000 Flat продуктивністю до 9000 л / год. Цей агрегат швидко і ефективно видалить всю воду, залишивши підлогу практично сухою. Вам потрібно буде тільки протерти його сухим мопом. А все завдяки здатності працювати при рівні води від 1 мм. Також він чудово підходить для відкачування води з невеликого збірно-каркасного або надувного басейну з високим бортом. Завдяки максимальній глибині занурення 7 м дренажний насос SP 9.000 Flat можна використовувати і для забору питної води з колодязя. При цьому коштує він недорого.
Для поливу невеликих клумб і нечисленних грядок компанія Kärcher розробила інноваційний насос з автоматичним вимикачем для поливу з бочки BP 1 Barrel. Завдяки цьому агрегату ви не тільки бережете сили, оскільки насос ефективно замінює садову лійку, але й заощаджуєте кошти на питну воду.
Робота в саду
Багато власників заміської нерухомості на своїх ділянках розбивають сади, обробляють грядки, влаштовують квіткові клумби і газони. І вся ця рослинність вимагає вологи, кращим джерелом якої є природні водойми: ставки, озера і річки. Якщо таких поблизу немає, нерідко застосовують штучні резервуари для збору дощових опадів. Така вода вважається умовно брудною, оскільки в ній присутні суспензії піску і донного мулу. Для її відкачування компанія Kärcher пропонує абсолютно іншу техніку, чотири дренажні насоси: SP 9.500 Dirt, SP 11.000 Dirt, SP 16.000 Dirt, SP 22.000 Dirt - продуктивністю від 9500 л/год до 22000 л/год, здатні пропускати дрібнофракційний бруд розміром від 20 до 30 мм (SP 22.000 Dirt). Якщо вода на ділянці більш брудна, можна додатково встановити міцний зовнішній фільтр попереднього очищення, що легко прикріплюється (пропонується в якості аксесуару). Він захистить крильчатку насоса від засмічення. Про засміченні фільтра оповіщає індикатор, а автомат блокує забір води.
Захист від великої води
Якщо ваш ділянка розташована в місцевості з високим рівнем грунтових вод, що підходять до поверхні в сезон дощів і весняних паводків, існує ризик, хоч і не великий, затоплення підвалів і погребів. Швидко осушити приміщення під силу тільки дренажним насосам, які мають високу пропускну здатність. Це моделі SP 16.000 Dirt (максимальна продуктивність 16000 л/год) і SP 22.000 Dirt (максимальна продуктивність 22000 л/го). Вони також чудово підходять для осушення невеликих ставків і штучних водойм.
Під час риття котлованів під будівництво будинку або іншої споруди часто можна наштовхнутися на відповідні близько до поверхні грунтові води. З великими обсягами води відмінно впорається дренажний насос SP 22.000 Dirt, здатний пропускати дрібнофракційний бруд діаметром до 30 мм. Від надмірно сильного забруднення рятує фільтр попереднього грубого очищення, що купується окремо.
Переваги очевидні
Популярність дренажних насосів компанії Kärcher пояснюється відмінною якістю, широким набором корисних опцій, хорошим сервісом і високими споживчими стандартами, що роблять їх одними з найбільш затребуваних продуктів на будівельному ринку, і залишають далеко позаду дренажні насоси інших виробників. Перерахуємо лише деякі, які впадають в очі переваги глибинних насосів Kärcher:
- Всі моделі оснащені контактним кільцем ущільнювача з кераміки в масляній ванні, що зводить тертя до мінімуму, значно збільшуючи термін служби дренажних насосів;
- Рівень води, що відкачується, можна регулювати індивідуально, плавно переміщаючи датчик рівня поплавкового вимикача;
- До будь-якого дренажного насосу можна швидко і нескладно під'єднати садовий шланг малого діаметра завдяки системі Quick Connect - адаптери та з'єднувачі надійно фіксують з'єднання шланга з насосом;
- Зручна ручка для перенесення може бути використана в якості троса;
- Насоси дуже компактні: розміри самої високопродуктивної моделі SP 7 Dirt складають всього 230 × 285 × 354 (довжина × ширина × висота) мм, а вага не перевищує 6,5 кг без аксесуарів;
- При відсутності води автоматика зупиняє роботу насоса, захищаючи його від сухого ходу;
- Щоб вода не пішла в зворотному напрямку при зупинці двигуна, в конструкції насосу передбачений зворотний клапан;
- Вбудовані фільтри грубої очистки захищають насос від засмічення;
- Всі глибинні насоси підходять для відкачування води температурою до 35 ° С, тобто вони не призначені для роботи з гарячою водою;
- Їх можна занурювати на глибину до 7 м, що можна порівняти висоті двоповерхового будинку;
- До дренажних насосів додається еластичний тканий шланг з хомутом з нержавіючої сталі і смушевим гвинтом для зручності закручування без застосування інструментів.
Робимо вибір
Щоб грамотно вибрати занурювальну насосну техніку і зрозуміти, який дренажний насос краще, важливо детально вивчити інструкцію з описом технічних характеристик погружного агрегату, його принцип роботи, специфікою експлуатації та сервісного обслуговування.
Спочатку не зайве ознайомитися в Інтернеті з відгуками покупців, що придбали той чи інший погружний насос. Їхні коментарі допоможуть створити загальне уявлення про продукт, що вас цікавить, його специфіку застосування, нюанси експлуатації в реальних умовах, помилки, пов'язані з монтажем та обслуговуванням, а також про те, чим він подобається або не подобається власнику.
- Приділіть пильну увагу максимальній потужності споживання дренажного насоса. Так ви зможете розрахувати витрати електроенергії, а також встановити, чи здатна встановлене навантаження на ваш об'єкт прийняти додаткову потужність.
- Не менш важливий параметр - продуктивність, яка вимірюється в л / год.
- Максимальна висота подачі води (висота нагнітання, тиск подачі).
- Діаметр і довжина шлангу.
- Знаючи продуктивність, висоту нагнітання дренажного насоса і параметри шланга, а також обсяг ємності з водою, нескладно вирахувати напір струменя і час відкачування води. Завдяки цьому можна зіставити ваші потреби, наприклад в поливі, з можливостями тієї чи іншої моделі дренажного насоса.
- Залишкова висота води.
- Максимальний розмір твердих частинок, який насос здатний пропустити без оснащення його допоміжним фільтром попереднього очищення.
Розрахунок потужності насоса
Вирішальними критеріями тут є швидкість потоку і тиск подачі (= висота подачі), які потрібні при застосуванні дренажного насоса. Ви можете використовувати обчислені значення, щоб вибрати найбільш підходящий насос на кривій продуктивності насоса.
Крива продуктивності насоса
До ключових параметрів, які слід враховувати, належать витрата і тиск нагнітання, необхідні для заданого застосування (тобто висота подачі).
Вибір відповідного насоса можна здійснити на основі кривої його продуктивності, використовуючи попередньо розраховані значення.
Приклад розрахунку для вибору правильного занурювального насоса:
- Вибір відповідного насоса багато в чому залежить від об'єму води, який розраховується так: прямокутна площа: довжина × ширина × середня глибина (м) × 1000 = об'єм резервуара (л). Кругла площа: діаметр × діаметр × середня глибина (м) × 0,78 × 1000 = об'єм резервуара (л).
(Приклад басейну: 6 м × 3 м × 1 м × 1000 = 18 000 л)
- Залежно від сфери використання і застосування ви можете вибрати насос для брудної води або насос із плоским всмоктуванням. Огляд сфер застосування, наведений вище, допоможе вам вибрати відповідний тип насоса.
(Приклад: насос із плоским всмоктуванням)
- Подивіться на відповідну діаграму і зверніть увагу на криві продуктивності насоса, а також на криві продуктивності шланга PrimoFlex® завдовжки 10 м і 1« або тканинного шланга завдовжки 10 м і 1 1/4», залежно від типу шланга, який ви хочете використовувати. (Приклад: шланг 1» PrimoFlex®)
Результат розрахунку:
Тепер, знаходячи точку перетину кривих продуктивності шланга і насоса, ви можете з упевненістю визначити приблизну витрату. Розділіть розрахований раніше об'єм води на витрату (можна рахувати по горизонтальній осі). Таким чином, ви можете отримати очікувану тривалість роботи насоса в годинах.
Якщо під час перекачування води вам доводиться долати перепад висот*, зсуньте криву продуктивності відповідного шланга на відповідну кількість метрів. (Приклад: максимальний перепад висот = 1 м; крива продуктивності має бути зсунута на 1 м вгору по вертикальній осі).
Перетин для SP 9.000 Flat розташований на рівні приблизно 3100 л/год, для SP 17.000 Flat Level Sensor - на рівні 5000 л/год. Таким чином, тривалість відкачування для SP 9.000 Flat становить приблизно 5 ¾ години. У той час як насосу SP 17.000 Flat знадобиться всього 3 ¾ години, і тому він є найкращим рішенням для цього завдання.
* Різниця у висоті між поверхнею води і кінцем шланга.
Обслуговування та ремонт
Дренажні насоси Kärcher прості в експлуатації і невибагливі в обслуговуванні, запчастини до них легко замінні, а ремонт нескладний. Так, після використання насоса для відкачування води з котловану, траншеї або відкритого водоймища, його бажано промити чистою водою, щоб видалити бруд, який прилип до крильчатки. Без цієї чистки пісок і мул, висохнувши, прилипають до внутрішніх поверхонь робочого вузла насоса, що негативно може позначитися на його довговічності. У разі використання дренажного насоса взимку, зокрема для відкачування води в дренажному колодязі, важливо стежити, щоб зворотний клапан був розташований нижче рівня промерзання грунту, а труба була покладена з нахилом в сторону дренажного колодязя.
Компанія "Керхер" настільки впевнена в своїй техніці, що пропонує 5 років гарантійного обслуговування на всі види насосів.
Гарантія
Розширена гарантія - 5 років - для всіх насосів Karcher.
Ми настільки впевнені як наші насоси, що надаємо 5-річну гарантію. Це означає, що ви можете бути впевнені у довговічності та надійності нашої продукції.
Після придбання насоса вам слід продовжити гарантійний термін на нашому сайті.
Аксесуари
До дренажних насосів Керхер пропонує широкий спектр оригінальних аксесуарів.
Практичний тканий шланг
Еластичний тканий шланг з хомутом з нержавіючої сталі забезпечений смушевим гвинтом для затягування без застосування інструментів.
Повна сумісність
Садові шланги Керхер ідеально підходять для з'єднання з будь-яким насосом Керхер.
Просте підключення
Адаптери та з'єднувачі для шлангів Керхер легко і надійно фіксують з'єднання шлангів з насосами.
Широка комплектація
Знімний фільтр попереднього очищення підвищує функціональну надійність погружного дренажного насоса і захищає крильчатку від засмічення.