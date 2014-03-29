Майстри дренажного справи

У приватному будинку або на садовій ділянці під час проведення будівельних або ремонтних робіт рано чи пізно можна зіткнутися з необхідністю відкачування води. Ситуації можуть бути самі різні: від відкачування грунтових вод з траншеї, виритої під стрічковий фундамент до спустошення надувного басейну після закінчення купального сезону.

Швидко і якісно з цим завданням справляються дренажні насоси Kärcher. Дренажні насоси Kärcher - це компактні агрегати, що занурюються на дно природного водоймища або штучного ємності для оперативного відкачування або перекачування значних обсягів води, як чистої, так і брудної.

Внутрішній устрій дренажних насосів просте і в той же час технологічно досконале. Безперервну та якісну роботу дренажного насоса забезпечує електродвигун з довговічним лопатевим колесом з армованого скловолокном поліаміду, завдяки чому він досить міцний і ударостійкий. У нижній частині корпусу дренажного насоса передбачено технологічний отвір для повного відкачування води з резервуара. Знімний інтегрований фільтр грубого очищення з нержавіючої сталі затримує великі частки бруду, перешкоджаючи поломки робочих механізмів агрегату. Захист від сухого ходу при занадто низькому рівні води забезпечує регульований по висоті поплавковий вимикач.

Насосна братія

Занурювальні насоси займають окрему нішу серед побутової насосної техніки, доступної в широкому асортименті в роздрібному продажі. Їх варто відрізняти від: